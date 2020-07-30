علامات تدل على خطورة البقع الزرقاء بالجسم

في بعض الأحيان نكتشف فجأة كدمات أو بقع زرقاء على أجسامنا. وبحسب موقع مينز هيلث (Men's Health) لا تشكل هذه البقع عادة أية خطورة، لكن من المهم فهم أسباب تكونها ومعرفة العلامات التي قد تشير إلى مشكلة صحية وراء هذه البقع.

بحسب موقع هيلث لاين (Healthline) تتسبب الصدمة أو الضربة لمنطقة ما في الجسم إلى إصابة الأوعية الدموية الصغيرة، أو الشعيرات الدموية، وهو ما يؤدي لإنفجارها. عند حدوث ذلك، يتجمع الدم تحت الجلد وتظهر الكدمة على السطح.

ثمانية أسباب وراء الإصابة بالكدمات والرضوض لا داعي للقلق هل استيقظت يوماً من نومك لتجد فجأة كدمة في جزء ما من جسمك؟ يحتار البعض في تفسير ذلك، وربما يحاول أن يتذكر هل أصيب بها نتيجة لحادث ما، ولكنه متأكد من عدم سقوطه أو اصطدامه بشئ ما! أكد الخبراء في موقعي "بريفينشن" و"مينز هيلث" أنه لا داعي للقلق بشأن ظهور تلك الكدمات، فهي مجرد إشارة لوجود بعض المشكلات البسيطة في الجسم والتي لا يستدعى أغلبها الذهاب إلى الطبيب.

ثمانية أسباب وراء الإصابة بالكدمات والرضوض المكملات الغذائية ربما تتسبب بعض أنواع المكملات الغذائية في الإصابة بتلك الكدمات، وذلك إذا تم استخدامها بدون إشراف الطبيب. وبحسب موقع بريفنشن الأمريكي، فإن بعض المكملات التي تحتوي على الثوم والزنجبيل والجينسينغ وزيوت الأسماك مثل الأوميغا 3 ربما تتسبب في تلك الرضوض إذا تم تناولها مع عقاقير أخرى قد تتعارض معها. لذا ينبغي استشارة الطبيب قبل تناول أي عقاقير أو مكملات غذائية.

ثمانية أسباب وراء الإصابة بالكدمات والرضوض نقص الفيتامينات كما يمكن أن يتسبب نقص كل من فيتامين C و K في ظهور بعض الرضوض، كما أوضح الدكتور كوري فيشر في كليفلاند كلينك. ويضيف فيشر لموقع مينز هيلث الأمريكي، أنه "إذا تم اتباع نظام صحى متكامل العناصر الغذائية فمن الصعب حدوث هذا النقص في تلك الفيتامينات. وتحدث تلك الإصابات عادة لدى الأشخاص في المناطق التي تعاني من نقص حاد في التغذية"، بحسب الموقع المختص في الشئون الصحية.

ثمانية أسباب وراء الإصابة بالكدمات والرضوض مضادات الاكتئاب بعض أدوية علاج الاكتئاب قد تؤدي أيضاً إلى الإصابة بالكدمات. يقول فيشر:" بعض العقاقير التي أجريت عليها الأبحاث ثبت أنها يمكن أن تتفاعل مع الصفائح الدموية والتي تعتبر جزء هام من عملية التخثر، مثل فلوكستين وسيرترالين وسيتالوبرام."

ثمانية أسباب وراء الإصابة بالكدمات والرضوض التقدم في العمر تقول أبيغيل والدمان، طبيبة الأمراض الجلدية بمستشفى بريغهام الأمريكية، أنه مع التقدم في العمر، تصبح الأوعية الدموية أكثر هشاشة. لذا يمكن أن تتسبب الإصابات الصغيرة جداً في فتح أحد الأوعية الدموية أو مجموعة منها وتسربها إلى الجلد، مما يتسبب في حدوث الكدمة. كما أن الجلد يصبح أكثر رقة مع التقدم في العمر و تقل الدهون تحته والتي تعمل بمثابة الوسادة الحامية له، مما يجعل الجسم عرضة للتأثر من أبسط الإصابات.

ثمانية أسباب وراء الإصابة بالكدمات والرضوض عقاقير تخثر الدم ومن الأسباب التي تفسر وجود الكدمات والرضوض أيضاً استخدام بعض العقاقير المضادة لتخثر الدم، مثل عقاقير علاج عدم انتظام ضربات القلب والجلطات الدموية. بالإضافة إلى عقاقير أخرى ربما لها تأثير ضار على الدم مثل الإيبوبروفين أو الأسبرين، بحسب تصريحات فيشر للموقع ذاته.

ثمانية أسباب وراء الإصابة بالكدمات والرضوض إصابة الكبد يعتبر إنتاج عوامل تخثر الدم من الوظائف المتعددة التي يقوم بها الكبد. ووفقاً للمعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى في أمريكا، فعندما يصاب الكبد بأي ضرر فذلك يؤدي إلى بطء أو توقف إنتاج البروتينات اللازمة لتخثر الدم، مما يؤدي إلى الإصابة بالكدمات والرضوض التي تظهر على الجسم.

ثمانية أسباب وراء الإصابة بالكدمات والرضوض علاج الكدمات قد يستغرق التعافي من الكدمة أسبوعان، تتحول فيها من اللون الأزرق أو ارجواني إلى اللون الأخضر أو الأصفر. ولكن طبقاً للخبراء فإن استخدام كمادات الثلج عادة ما يكون مفيداً في تلك الحالات. وينصح الخبراء بوضع الكمادات الثلجية لمدة عشر دقائق فور وقوع أي حادث أو عند ظهور الكدمات بدون مبرر، إذ يعمل الثلج على تقليص الأوعية الدموية، مما يؤدي بدوره إلى إبطاء انتشار اللون الأرجواني، بحسب موقع "بريفنشن" الطبي.

ثمانية أسباب وراء الإصابة بالكدمات والرضوض متى تحتاج للطبيب ؟ يرى الخبراء أنه إذا ما استمرت الكدمات لأكثر من أسبوعين دون تغيير فلابد من زيارة الطبيب لمعرفة الأسباب الحقيقة. وإذا شعر المرء ببعض الأعراض مثل وجود بقع ضئيلة من الدماء مصحوبة بالقشعريرة أو فقدان الوزن أو ارتفاع درجة الحرارة أو غيرها من الأعراض، في هذه الحالة ينبغي استشارة الطبيب، بحسب ما ورد في الموقع الطبي. س.م



وبحسب هيلث لاين تتسبب العديد من الأنشطة في ظهور الكدمات الزرقاء، يرجع أغلبها للإصابات الجسدية مثلاً أثناء ممارسة الرياضة أو الأعمال البدنية الشاقة. لكن في بعض الحالات تظهر هذه الكدمات دون إصابة مسبقة أو سبب واضح. وبحسب مينز هيلث، توجد عدة علامات يجب الإنتباه إليها.

كثرة البقع الزرقاء

إذا بدأت هذه البقع بالظهور بكثرة واحتاجت لوقت أطول من المعتاد حتى تختفي، قد يكون ذلك علامة على سيولة مفرطة في الدم، وبحسب موقع ويب إم دي (Web MD) يحدث هذا بالأخص لدى الأشخاص الذين يستعملون أدوية مضادة للتخثر أو لدى كبار السن.

لكن في بعض الأحيان قد تكون كثرة البقع الزرقاء أيضاً علامة على أمراض معينة مثل سرطان الدم أو الإعتلال الخثري بحسب موقع مينز هيلث.

الكدمة في المفاصل

إذا حدثت الإصابة في منطقة الركبة أو الكوع أو غيرها من المفاصل، يترسب الدم في بعض الأحيان بين العظام وأغلفة المفاصل، وهو ما يتسبب في آلام شديدة وعدم القدرة على تحريك المفصل بحسب موقع مينز هيلث. وتحذر يوليا فيدرهولد، وهي طبيبة متخصصة في أمراض الدم بعيادات ألتونا هوبا (Altona HOPA)، من عدم معالجة التورم الدموي الشديد في هذه المناطق من الجسم، حيث أن ذلك قد يؤثر على حركة المفصل في المدى الطويل، بحسب قولها لموقع مينز هيلث.

البقع الزرقاء في منطقة الرأس

في حالة الإصابات بمنطقة الرأس قد تظهر كدمات زرقاء تحت العين أو نتوء في المنطقة المصابة. وفي هذه الحالة ينصح موقع هيلث لاين بزيارة الطبيب في أسرع وقت، فقد تكون الإصابة تسببت في ارتجاج بالمخ. ومن علامات الخطر بعد اصابات الرأس الدوار وفقدان مؤقت للذاكرة والغثيان وفقاً لموقع مينز هيلث.

الكدمة بالقرب من أعضاء الجسم

إذا ظهرت كدمة بعد إصابة لمنطقة البطن أو الصدر فيجب الإنتباه أيضاً، فقد تكون علامة على إصابة داخلية لعضو أو لأوعية دموية كبيرة بحسب ذات الموقع. وتنصح الطبيبة فيدرهولد بملاحظة الإصابة في هذه المناطق حتى إذا لم تظهر بقع زرقاء بها. وينصح موقع ويب إم دي بزيارة الطبيب فوراً إذا شعر الشخص بألم شديد بدون تحسن في هذه المناطق من الجسم بعد الإصابة.

تحول عضلة الساق للون الأحمر البنفسجي

إذا تحول لون عضلة الساق للبنفسجي المائل للإحمرار يصاحبه تورم مؤلم وارتفاع درجة حرارة هذه المنطقة، فتقول فيدرهولد لموقع مينز هيلث إن ذلك قد لا يكون بسبب كدمة، لكنه قد يكون علامة على الخثار الوريدي، وهو حدوث جلطة دموية في الوريد. وبحسب هيلث لاين يعد هذا الأمر حالة طبية طارئة يجب معالجتها بشكل فوري، حيث أن التجلط قد ينتقل للرئتين ويتسبب في جلطة للشريان الرئوي.

س.ح