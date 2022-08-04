 علامات تدل على تدهور صحتك النفسية فاحذرها! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 24.09.2022

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صحة

علامات تدل على تدهور صحتك النفسية فاحذرها!

كثيراً ما يتم التركيز على الصحة العضوية للإنسان وإغفال الصحة العقلية والنفسية، وهناك علامات تحذير عليك الانتباه إليها لأنها تشير إلى أن صحتك العقلية والنفسية مهددة فما هي؟

صورة رمزية لسيدة تعاني من الاكتئاب

أصبحت صحة الإنسان النفسية معرضة للضرر أكثر من أي وقت مضى.

مع ازدياد ضغوطات الحياة اللامتناهية واحتدام المنافسة في شتى المجالات، أصبحت صحة الإنسان النفسية معرضة للضرر أكثر من أي وقت مضى. فبينما يتم التركيز في الغالب على جسم الإنسان، يتم تجاهل أهمية الصحة النفسية والعقلية، وعدم الاهتمام في كثير من الأحيان بالإشارات التي تدل على وجود مخاطر.

 ذكرت مجلة "فيتال" الألمانية أن هناك أربع علامات تدل على أن الصحة العقلية لشخص ما تعاني، حيث يجب التصرف بسرعة من أجل احتواء الأمر ومنع تطوره إلى الأسوأ.

مختارات

ابتكر علماء ألمان برنامجاً للذكاء الاصطناعي يمكنه تقييم الحالة النفسية للأشخاص من خلال مراقبة التعبيرات التي ترتسم على وجوههم خلال جلسات تقييم متتابعة ما قد يسد عجزاً بشرياً كبيراً في هذا المجال.

العقل السليم في الجسم السليم، مقولة صحيحة تماما. إذ أن صحة الجسم والدماغ تبدأ مع اختيار المواد الغذائية الصحيحة وتجنب بعض أنواع الأطعمة التي تنعكس آثارها سلبا على صحة الدماغ. فما هي أسوأ الأطعمة على صحة الدماغ؟

في نتيجة يتوقع أن تغير الكثير من تصوراتنا حول العيش في المدينة، كشفت دراسة حديثة عن مدى الضرر الصحي الذي يمكن أن يصيب الناس عند اختيارهم العيش في المناطق الحضرية وبعيداً عن المساحات الخضراء.

ويأتي الانعزال على رأس قائمة هذه العلامات، ففي حال كانت صحة الشخص العقلية تعاني من ضغوط مستمرة، فإنه غالبا ما ينعزل عن محيطه ويتجنب المواقف الاجتماعية (عدم القدرة على مقابلة العائلة والأصدقاء) التي يحتمل أن تكون مرهقة، حسب مجلة "فيتال".

أما ثاني هذه العلامات، فهي ردود الفعل العاطفية السريعة. وتشير مجلة "فيتال" أن من تعاني صحته العقلية لا يجيد في كثير من الأحيان التعامل مع عواطفه أو مشاعر الآخرين، إذ حتى أن الأشياء الصغيرة تجعله عاطفيا أو غاضبا بشكل مفرط.

وتابع نفس المصدر أن العلامة الثالثة هي مشاكل النوم، ففي كثير من الأحيان يؤثر الضغط النفسي على مدة وجودة النوم. وأردف أن الذين يعانون من عدم التوازن العقلي غالبا ما يعانون أيضا من مشاكل في النوم كصعوبة النوم أو الاستمرار في الاستيقاظ، فهي كلها علامات تشير إلى أن الصحة العقلية تحتاج إلى رعاية أفضل.

والعلامة الرابعة هي المشاكل الجسدية والألم، التي يتسبب فيه الإجهاد النفسي والمخاوف والإرهاق. وأوضحت مجلة "فيتال" أن ضغط الدم مثلا يرتفع بسبب الإجهاد وتتسارع ضربات القلب بسبب الخوف، وأضافت أنه في حال أصبح الإجهاد النفسي مستمرا، فإنه يمكن أن يتسبب في مشاكل جسدية مزمنة مثل مشاكل الجهاز الهضمي أو الألم.

صحتك بين يديك - كيف نتعامل مع مخاوفنا؟

نصائح لتحسين الصحة العقلية...

في المقابل، أشار موقع "منتال هيلث" أن هناك مجموعة من النصائح البسيطة والفعالة، التي يمكن اتباعها من أجل تحسين الصحة العقلية للشخص منها:

الطبيعة، حيث تتميز الطبيعة بتأثيرها الهادئ علينا، فنحن نعيش مع الحيوانات والنباتات الأخرى على كوكب الأرض منذ فترة طويلة للغاية. وتساعد الطبيعة على الشعور بالهدوء والأمل وتخفف من الشعور بالوحدة. وينصح بأخذ نفس عميق في الطبيعة من أجل تعزيز التواصل مع محيطك الطبيعي، حسب نفس المصدر.

أيضا، تعلم كيفية فهم وإدراك المشاعر، حيث تساعد كثيرا عملية منح مشاعرنا الاهتمام دون الحكم عليها، ودون إخبار أنفسنا بأننا أغبياء أو ضعفاء حتى نشعر بالطريقة التي نشعر بها. وأضاف موقع "منتال هيلث" أنه من المهم جدا أن نتحدث مع أنفسنا بلطف فهذا الأمر يساعد كثيرا على شعورنا بالارتياح.

كذلك، من بين النصائح لتحسين الصحة العقلية هي التحدث إلى شخص تثق فيه من أجل الدعم. وقد يجد الشخص صعوبة كبيرة في إخبار الشخص الآخر ما يشعر به، لا سيما وأن الكثير منا تعلم إبقاء ما يشعر به بداخله ويحاول تجاهل المشاعر المؤلمة. وأفاد موقع "منتال هيلث" أن مجرد التحدث عن أشياء ما مع شخص محل ثقة، يمكن أن يساعد على الشعور بالراحة.

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    الكاتب: عباس الخشالي


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