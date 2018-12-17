علاج لذيذ الطعم.. الشيكولاتة لمعالجة السعال

حين يُصاب الواحد منا بنزلة برد يبدأ البحث مضنياً عن أفضل وسيلة للتخلص من السعال، وتقدم الصيدليات الكثير من أدوية السعال الجيدة، لكنها على اختلافها تشترك في صفة واحدة، وهي طعمها السيء. كشفت دراسة جديدة عن خبر سار لكل من يمقتون طعم أدوية السعال السيئة عن بديل ألذ، كما يعد الباحثون في جامعة هل بيوركشاير الأمريكية: إنها الشيكولاتة معشوقة الكثير من البشر.

وبحسب الدراسة الأمريكية فإن الشيكولاتة لا تتميز بطعمها الجيد فقط، وإنما بقدرتها على معالجة أكثر فاعلية للسعال مقارنة بالأدوية التقليدية. وشارك في الدراسة 163 مريضاً بالسعال، أُعطي نصفهم أدوية سعال تحتوي على مستحضر الكودين، بينما حصل النصف الآخر على علاج "روكوكو" المصنوع من الشيكولاتة. وبحسب موقع "أم أس أن" بنسخته الألمانية، فقد شعرت المجموعة التي عُولجت بالشيكولاتة بتحسن أكبر من تلك التي تناولت الدواء المحتوي على الكودين لعدة أيام.

ويعتقد الباحثون أن القوام الغليظة للشيكولاتة تكون طبقة حامية أفضل تغطي النهايات العصبية في البلعوم مقارنة بأدوية السعال السائلة الأخرى. كما يقول الباحثون إن الشيكولانتة تحتوي على مادة الثيوبرومين التي تعمل - كما هو الحال في مستحضر الكودين- على وقف الشعور بالحاجة للسعال، من خلال إيقاف نشاط النهايات العصبية. وبحسب الدراسة فإن الشيكولاتة السوداء تحتوي على نسب كبيرة من مادة الثيوبرومين، وكلما زادت نسبة الكاكاو فيها زادت فعاليتها. ويؤكد الباحثون أن الشيكولاتة المحتوية على أكثر من 70 بالمائة من الكاكاو تقلل أعراض السعال بشكل ملحوظ.

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المزية الأخرى التي ينطوي عليها العلاج بالشيكولاتة هي أنها مادة طبيعية، وبالتالي فإنها لا تتسبب إلا بقدر قليل جداً من الأعراض الجانبية مقارنة بالأدوية التقليدية المحتوية على الكودين، والتي يمكن أن تتسبب بالإدمان، وهو ما يدفع الأطباء إلى نصح مرضاهم بعدم تناول أدوية الكودين لفترة طويلة. كما تعد هذه الأدوية خطراً على سائقي السيارات لأنها تجعلهم يشعرون بالتعب.

لكن رغم كل هذه المزايا فإن العلاج بالشيكولاتة ليس سحرياً، فصحيح أنه يعمل على التقليل من أعراض السعال مقارنة بالأدوية الأخرى، لكنه لا يعالج سبب السعال. لهذا ينصح الباحثون بالاعتماد على الاثنين معاً كعلاج مناسب، خصوصاً في حالات السعال المزمن. إذن فعليك تناول دواءك مع قطعة شيكولاتة تغير طعمه وتؤثر بشكل إيجابي ملموس على تحسس الأعصاب في البلعوم.

ع.غ/ ط.أ