علاج قرحة المعدة والإسهال وغيرهما .. فوائد عديدة لعسل المانوكا

منذ القدم تستعمل مختلف أنواع العسل لأغراض طبية لعلاج الكثير من الأمراض. ويعد المانوكا من بين أنواع العسل الفعالة للحصول على عدة فوائد صحية:

علاج قرحة المعدة

كشفت دراسات قام بها باحثون أن عسل المانوكا يقتل الجراثيم المسببة لقرحة المعدة. ونجح هذا النوع من العسل في شفاء قرحة المعدة في التجارب التي أجريت على الحيوانات. ويمكن أن يساعد هذا العسل في الوقاية من سرطان المعدة على المدى الطويل. إذا كنت تعاني من مشاكل في المعدة، فما عليك سوى تناول ملعقة صغيرة من عسل المانوكا 3 مرات على الأقل يوميًا، نقلا عن موقع المنوعات الألماني "فوندر فايب".

وقف الإسهال بسرعة

يوقف العسل الممتاز الإسهال بسرعة كبيرة عند خلطه مع التفاح المبشور. ويمكن تناوله من 3 إلى 4 مرات على مدار اليوم.

علاج آلام المفاصل

يوفر عسل مانوكا الكثير من المواد التي تمنع الالتهاب في المفاصل. يوصي المعالجون الطبيعيون باستخدامه كغلاف. يتم وضع العسل على منطقة الألم ثم يُترك الغلاف ليعطي مفعوله لمدة ساعتين على الأقل.

علاج الجروح

بسبب تركيبته الكيميائية الحامضة، لا تنمو البكتيريا في هذه البيئة الحمضية. لذلك يتم استخدام العسل الطبي بشكل فعال على الجروح التي تعاني من ضعف الشفاء (ما بعد الجراحة) وحتى جروح الأورام في العيادات.

علاج الأمراض الفطرية

يساعد عسل مانوكا أيضًا في مكافحة عدد من الأمراض الفطرية، بما في ذلك مرض القدم الرياضي والحزاز، حيث يمنع الفطريات من النمو.

لثة وأسنان صحية

يستخدم أيضا عسل مانوكا لتحسين نظافة الفم. وكشفت نتائج إحدى الدراسات أن العسل فعال ضد تسوس الأسنان.

علاج أعراض البرد

يساعد هذا العسل في علاج التهاب الحلق وغيرها من الالتهابات. واستنتج الباحثون أيضًا وجود تأثير إيجابي لعسل مانوكا على التهابات الجيوب الأنفية.

علاج التهابات المسالك البولية

خلص باحثون أمريكيون من جامعة "بورتسموث" أن عسل مانوكا يساعد على خفض عدد الجراثيم الملتصقة بالأوعية المسببة لالتهابات المسالك البولية بنسبة سبعين بالمئة، يضيف موقع المنوعات الألماني "فوندر فايب".

ع.ع / ص.ش