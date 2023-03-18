علاج رابع شخص في العالم من الإيدز بزرع الخلايا الجذعية.. فما السر؟

بعد عملية زرع خلايا جذعية خاصة من دم الحبل السري، شفيت مريضة من نيويورك من مرضين عضال هما سرطان الدم و نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وفق ما نشره علماء أميركيون في مجلة "سيل" المتخصصة. وهذا هو أول علاج ناجح لامرأة غير بيضاء مصابة بالإيدز. فقد عرف العالم، حتى الآن، ثلاث حالات شفاء من فيروس نقص المناعة البشرية: حيث خضع ثلاثة مرضى في برلين ودوسلدورف الألمانيتين ولندن البريطانية لعملية زرع خلايا جذعية خاصة بسبب سرطان موازٍ.

وتتميز هذه الخلايا الجذعية بأن لديها طفرة جينية محددة تسمى CCR5Δ32. تضمن هذه الطفرة عدم وجود موقع لرسو فيروس نقص المناعة البشرية على الخلايا المناعية. وبدون موقع لرسوه، لا يمكن للفيروس أن يجد بوابة دخول ولا يمكن أن يصيب الخلايا، مما يجعل الخلايا الحاملة للطفرة مقاومة تقريبًا لمسببات الأمراض.

جنوب إفريقيا: إنجازات في مكافحة الإيدز

ووفقًا للمشرفة على الفريق البحثي، إيفون برايسون، فإن هذه الطفرة الجينية في الخلايا الجذعية غير متوفرة سوى لحوالي واحد بالمائة من السكان البيض، والطفرة أكثر ندرة في المجموعات الأخرى. وأوضحت برايسون، في مؤتمر صحفي حول الدراسة، أنه في حالة زرع الخلايا الجذعية، فإن التطابق الأكثر دقة بين المتبرع والمتلقي أمر بالغ الأهمية. "ومن النادر جدًا أن يجد الأشخاص من مختلف ألوان البشرة أو الأعراق متبرعًا بالغًا مناسبًا بشكل كافٍ وغير قريب للمريض"، لذلك قرر الفريق زرع الخلايا الجذعية ذات الطفرة النادرة من دم الحبل السري إلى المريض غير الأبيض.

هذه الخلايا، التي تأتي من التبرعات الطوعية والتي يتم جمعها في بنوك الدم، لا تزال محدودة جدا وفي مرحلة مبكرة للغاية.

عملية زرع هذه الخلايا تشبه بحد ذاتها نقل الدم الذي يتم بعد العلاج الكيميائي والإشعاعي. وهكذا تم بنجاح احتواء عدوى المريضة بفيروس الإيدز وسرطان الدم. وبعد 37 شهرًا من العملية، تم إيقاف الأدوية المضادة لفيروس الإيدز. وكشف الباحثون أن "المريضة في وضع جيد للغاية الآن، فهي تسافر وتزور أسرتها وتستمتع بحياتها".

وعلى الرغم من عدم إمكانية العثور على أي بقايا فيروسية لديها حتى الآن، إلا أن الأطباء حذرون ولا يريدون بعد التحدث عن علاج كامل. ويفضلون الانتظار بضع سنوات قبل إعلان الشفاء التام للمريضة.

وبعد هذه العملية يدعو فريق الأطباء إلى التوسع في إنشاء بنوك دم الحبل السري على نطاق واسع حول العالم، وتشجيع المتبرعين، ثم اختبار الدم المتبرع به هل يحوي طفرة CCR5Δ32.

حقائق وأرقام مخيفة عن الإيدز وفيروس نقص المناعة المكتسب ما الفرق بين فيروس نقص المناعة المكتسب والإيدز؟ يدل الرمز HIV على فيروس نقص المناعة المكتسب، الذي يدمر خلايا معينة من الجهاز المناعي. بدون علاجه يمكن لمسببات الأمراض مثل البكتيريا والفطريات أو الفيروسات مهاجمة الجسم. فيُصاب بالأمراض المختلفة كالالتهاب الرئوي الحاد. وهنا يصبح الإنسان مريضاً بالإيدز. لا يموت المريض بإصابته بفيروس نقص المناعة المكتسبة، لكن بسبب أحد هذه الأمراض التي لم يعد الجسم قادراً على مقاومتها.

حقائق وأرقام مخيفة عن الإيدز وفيروس نقص المناعة المكتسب متى شُخصت الإصابة الأولى؟ رغم الكثير من التكهنات والنظريات عن تاريخ المرض، وبعضها لا يخلو بالتأكيد من نظرية المؤامرة، فقد تم تشخيص أولى حالات الإصابة بالإيدز في الخامس من حزيران/ يونيو 1981 عندما اكتشفت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية عدداً من حالات الإصابة بالالتهاب الرئوي بالمتكيسة الجؤجؤية لدى خمسة رجال من المثليين في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

حقائق وأرقام مخيفة عن الإيدز وفيروس نقص المناعة المكتسب هل ما زال المرض قاتلاً؟ في الثمانينات لم يكن هناك أي أدوية لعلاج العدوى بفيروس نقص المناعة المكتسب، فقد كانت الإصابة به تعني عملياً الإصابة بالإيدز، وكان تشخيص "فيروس نقص المناعة المكتسب" معادلاً لـ "الحكم بالموت". عمَّ حينها الخوف من وباء حقيقي. وفي منتصف التسعينات ظهرت أولى الأدوية في السوق، وكان بمقدورها أن تبطئ تطور المرض على الأقل رغم آثارها الجانبية الخطيرة.

حقائق وأرقام مخيفة عن الإيدز وفيروس نقص المناعة المكتسب ما حجم خطر العدوى؟ الفيروسات هي المسؤولة عن العديد من الأمراض المعدية لدى الإنسان، بعض الفيروسات كفيروسات الأنفلونزا يمكنها أن تنتقل بسرعة كبيرة نسبياً، ويكفي أحياناً التعرض لسعال الآخرين في الباص مثلاً لانتقال العدوى. لكن انتقال فيروس HIV أكثر صعوبة، إذ لا ينتقل بالتقبيل أو السعال أو استخدام المرحاض ذاته مع مصاب.

حقائق وأرقام مخيفة عن الإيدز وفيروس نقص المناعة المكتسب كيف تحصل العدوى؟ لا يداهم خطر الإصابة بالفيروس إلا عندما تدخل سوائل الجسم المحتوية على كمية كبيرة من الفيروسات إلى جسم شخص آخر. ويحدث ذلك تقريباً في حالات ثلاث: ممارسة الجنس، وبالحقن الملوثة بدم المصابين عند تعاطي المخدرات مثلاً، وأثناء الحمل والولادة أو الرضاعة الطبيعية من الأم الحاملة للفيروس.

حقائق وأرقام مخيفة عن الإيدز وفيروس نقص المناعة المكتسب هل يمكن الشفاء منه؟ فيروس نقص المناعة المكتسبة ما يزال غير قابل للشفاء، لكنه قابل للعلاج. هناك أدوية فعالة تحدد من نشاط هذا الفيروس في الجسم وبالتالي تمنع ظهور الإيدز. هذه الأدوية لها أيضاً آثار جانبية أقل من سابقاتها، لذلك يمكن للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة اليوم أن يعيشوا حياة طبيعية بمتوسط العمر المتوقع. لكن يبقى من المهم الكشف عن العدوى والمعالجة بالدواء في الوقت المناسب.

حقائق وأرقام مخيفة عن الإيدز وفيروس نقص المناعة المكتسب كيف تؤدي الإصابة إلى الوفاة؟ هنا تكمن المشكلة، إذ ما يزال هناك العديد من الأشخاص المصابين في العالم الذين لا يتلقون أي دواء. وبدون المعالجة يؤدي فيروس نقص المناعة المكتسب في النهاية إلى الوفاة. ما تزال هناك العديد من الإصابات التي لم يتم التعرف عليها بعد، سواء كان ذلك بسبب عدم ذهاب الشخص إلى الطبيب أو بسبب عدم تفسير الأعراض بشكل صحيح أو بسبب عدم وجود طبيب.

حقائق وأرقام مخيفة عن الإيدز وفيروس نقص المناعة المكتسب الحاجة لمزيد من التوعية ... من جانب آخر ما تزال حكومات بعض دول العالم وأنظمتها تقلل من مشكلة الإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب والإيدز أو تغلفها بصمت مطبق لأسباب سياسية أو أيديولوجية أو دينية أو أخلاقية، لتحرم المصابين من فرصة الحصول على العلاج.

حقائق وأرقام مخيفة عن الإيدز وفيروس نقص المناعة المكتسب كم عدد المصابين بالفيروس حول العالم؟ كشف برنامج الأمم المتحدة المشترك لفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز أن جائحة كورونا يمكن أن تؤدي إلى رفع عدد المصابين بنحور 293 ألف إصابة جديدة بفيروس نقص المناعة وما يصل إلى 184 ألف حالة وفاة بين مرضى الإيدز. ووفقاً للإحصائيات الأممية العام الماضي كان هناك نحو 700 ألف حالة وفاة بسبب الإيدز عام 2019 ونحو 1.7 مليون إصابة جديدة بفيروس نقص المناعة المكتسبة.

حقائق وأرقام مخيفة عن الإيدز وفيروس نقص المناعة المكتسب 90-90-90 كان من المقرر أن يكون هذا العام علامة فارقة في مكافحة الإيدز من خلال تحقيق أهداف استراتيجية "90-90-90"، أي 90 بالمئة من المتعايشين مع الفيروس، 90 بالمئة من المصابين يتلقون العلاج وانخفاض الحمل الفيروسي لدى 90 بالمئة ممن يتلقون العلاج، لكن المساعي الدولية تأخرت في تحقيق تلك الأهداف، ثم جاءت جائحة كورونا لتهدد بالكثير من المكاسب في مكافحة الإيدز.

حقائق وأرقام مخيفة عن الإيدز وفيروس نقص المناعة المكتسب دعوات لتحسين إستراتيجيات الكشف أعلنت وكالة مراقبة الأمراض التابعة للاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية مؤخراً أن أوروبا الشرقية باتت تشهد ارتفاعاً في حالات فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب غير المشخّصة، وسط دعوات لتحسين إستراتيجيات الكشف عن هذا الفيروس المسبّب للايدز. وتشمل المنطقة التي يغطّيها المكتب الأوروبي 53 بلداً، من بينها روسيا ودول عدّة في آسيا الوسطى حيث سجّل أيضا ارتفاع مقلق.



ف.ي