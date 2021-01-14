علاجات منزلية تعالج تشقق اليدين في الشتاء

قد يؤدي الهواء البارد والجاف للتدفئة وغسل اليدين المتكرر واستخدام المطهرات بكثرة ، وهو ما أصبح أكثر من المعتاد الآن بسبب وباء كورونا، إلى جفاف اليدين وتشققهما. كما أن منتجات العناية الكلاسيكية، مثل كريمات اليدين قد لا يكون لها تأثير طويل الأمد بسبب كثرة المواد الكيميائية المضافة لها.
في البرد، تنتج الغدد الدهنية دهوناً أقل، وتهاجم منتجات الصابون الغلاف الحمضي الواقي للجلد، والذي بدوره يفقد القدرة على الحفاظ على حاجز الدهون في الجلد أيضاً. وفي أسوأ الحالات، يكون الجلد المتشققأكثر عرضة لاختراق البكتيريا. لذلك من المهم أن تعتني بيديك دون إهمال تدابير النظافة الضرورية الحالية.
لست بحاجة إلى اقتناء منتجات باهظة الثمن للحفاظ على نعومة يديك في فصل الشتاء، بل هناك علاجات متوفرة في منزلك وتقدم لك أفضل النتائج، كما ينصح بها موقع msn lifestyle:
استخدام الزيوت الطبيعية ليلاً
الزيوت تفيد ضد تشقق جلد بشرتك، لأنها تساعد على الاحتفاظ بالرطوبة وحمايتها من التأثيرات البيئية والبكتيريا. يمكنك أيضاً ارتداء قفازات قطنية رقيقة لتحسين امتصاص الزيت.
حمام زيوت لليدين
للحصول على علاج أكثرفعالية، يمكنك وضع يديك في حمام زيت مدة خمس دقائق على الأقل. كما يُنصح باستخدام زيت الزيتون في هذه الحالة مع مراعاة تدفئة الزيت قليلاً. ثم ترك بقايا الزيت مدة خمس دقائق أخرى على اليدين ومع عدم غسلهما والاكتفاء فقط بتجففيها برفق بقطعة قماش نظيفة.
قناع لليدين من الشوفان
يحتوي دقيق الشوفان على العديد من الفيتامينات منها فيتامين B التي يمكن أن تساهم في الحصول على بشرة جميلة وعناية جيدة. يمكن عمل عجينة سميكة شبه صلبة مكونة من حوالي كوب من رقائق الشوفان وقليل من الماء الفاتر. ضع هذه القناع بشكل كثيف على الجلد المتشقق على يديك، وقم بتغطيتها بقطعة قماش. ينصح يوضع هذا القناع إلى مدة تصل إلى عشر دقائق، وبعدها اشطف يديك بالماء الفاتر.
كريم الأفوكادو
يحتوي لب ثمرة الأفوكادو أيضاً على العديد من الفيتامينات التي تسرع تجديد الخلايا. بالإضافة إلى ذلك، فإن نسبة الدهون العالية في الأفوكادو تحمي البشرة. يُمزج لحم ثمرة الأفوكادو الناضجة بقليل من زيت الزيتون، مما يجعل منه كتلة كريمية يمكنك وضعها على يديك مدة ربع ساعة ثم يغسل بدون صابون.
الماء الفاتر والصابون الطبيعي
حتى لا تتسبب في مزيد من الضرر لحاجز الدهون في الجلد، يجب غسل يديك بالماء الفاتر بدلاً من الماء الساخن. بالإضافة إلى استخدام بعض منتجات الصابون الخالية من الإضافات، مثل العطور وغيرها والتي تدمر الغلاف الحمضي للجلد وبالتالي تسريع جفاف يديك. لهذا ُينصح باستخدام صابون لطيف على البشرة، يحافظ على درجة حموضة الجلد بدرجة pH 5.5، والتي ليس لها تأثير سلبي على البشرة.
إ.م/ع.ج.م
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بالصور.. زيوت طبيعية تغنيك عن المواد التجميلية والأدوية!
زيت الأركان.. الذهب السائل
وصفة الجمال الطبيعي في المغرب، ويُستخرج من لوز شجرة الأركان. يحتوي على نسبة كبيرة من "مضادات الأكسدة وفيتامينات كثيرة أهمها فيتامين E وأوميغا 6، المغذيان للشعر والبشرة. ويستعمل منذ القديم لعلاج مشاكل البشرة كحب الشباب والتجاعيد، ومشاكل فروة الرأس والشعر، بالإضافة إلى مشكلة تشقق الأظافر. والزيت المخصص لأغراض التجميل يُعد بطريقة مختلفة عن ذلك المعد للاستهلاك الغذائي.
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بالصور.. زيوت طبيعية تغنيك عن المواد التجميلية والأدوية!
زيت شجرة الشاي.. المطهر الطبيعي
استخدمه الجنود الأستراليون في الحرب العالمية الأولى كمطهر، ويعد زيت شجرة الشاي آمناً عند استخدامه موضعياً وغير مكلف. وأثبتت الدراسات فعالية زيت الشاي في علاج العديد من المشكلات كحب الشباب والتخلص من قشرة الرأس ثم علاج سعفة القدم. كما أثبث فعاليته في طرد الحشرات، ومقاومة نمو العفن على الخضراوات والفاكهة. لا يمكن تناول زيت شجرة الشاي عن طريق الفم، فعند ابتلاعه يكون له آثار خطيرة على الصحة.
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بالصور.. زيوت طبيعية تغنيك عن المواد التجميلية والأدوية!
زيت الأفوكادو.. علاج البشرة القوي
له عدة فوائد فيما يخص العناية بالجلد والبشرة، إذ يحتوي زيت الأفوكادو على أحماض "أوميغا 3" الدهنية وفيتامينات A وD وE. ولهذا السبب يعتبر مكوناً رئيسياً في منتجات كثيرة من الكريمات والمرطبات وكريمات الوقاية من الشمس. ومن ميزاته أنه مضاد للأكسدة، ويخفف التهابات الصدفية والإكزيما، ويسرّع التئام الجروح، كما يعالج الجلد المتضرر من حروق الشمس.
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بالصور.. زيوت طبيعية تغنيك عن المواد التجميلية والأدوية!
زيت الورد.. المفضل لدى النساء
فعال في ترطيب بشرة الوجه وإعادة التوازن لمستويات الرطوبة المختلة في البشرة. ويساعد على حماية البشرة من أشعة الشمس، كما يساعد على علاج حروق الشمس، كما أنه يحارب التجاعيد. يعد من الزيوت المعروفة بقدرتها على تعديل أي خلل هرموني في جسم المرأة مثل متلازمة تكيس المبايض. كما أنه فعال كذلك في مكافحة الالتهابات المختلفة بفضل خصائصه المهدئة والمضادة للميكروبات.
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بالصور.. زيوت طبيعية تغنيك عن المواد التجميلية والأدوية!
زيت التين الشوكي.. أغلى من الذهب
زيت نادر وثمين، يتم الحصول عليه من بذور نوع من الصبار، التين الشوكي، الذي ينمو في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط. ويعتبر هذا الزيت حسب المجلة الصحية الفرنسية "دوكتيسيمو" غنيا جدا بالستيرولات و"أوميغا 6" وفيتامين "هـ "، وهو مثالي لمحاربة التجاعيد والعناية بالشعر والبشرة. ويناسب كل أنواع البشرة وبشكل خاص للبشرة الجافة. كما أنه يغذي ويعالج بشكل ملفت الشعر ويعالج تلفه، ويقوي الأظافر ويمنحها لمعاناً.
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بالصور.. زيوت طبيعية تغنيك عن المواد التجميلية والأدوية!
زيت الزيتون.. رفيقنا اليومي
يعمل زيت الزيتون على ترطيب الشعر والبشرة، ويغذي كل من الأظافر والعظام. وهناك العديد من الوصفات التي يتم استخدام زيت الزيتون فيها من أجل ترطيب الشعر وتقويته وزيادة سماكته، ووصفات أخرى لكل من البشرة والأظافر أيضاً. وبينت دراسات أن زيت الزيتون يحتوي على العديد من الدهون غير المشبعة المفيدة لصحة القلب، ومضادات الأكسدة التي تساعد على حماية خلايا الدم من التلف.
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بالصور.. زيوت طبيعية تغنيك عن المواد التجميلية والأدوية!
زيت جوز الهند.. فعال للصحة والجمال
يستخلص من ثمار جوز الهند الغنية بالزيت، وتُستخدم أجزاؤه في خبز المعجنات وصنع الأطعمة. له انعكاسات جد إيجابية على صحة البشرة وترطيبها، وتقوية الشعر ولمعانه، فضلاً عن فعاليته في تهدئة بعض العوارض الهضمية مثل مرض القولون العصبي، ومشاكل عسر الهضم. إضافة إلى فوائده على الأسنان واللثة.
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بالصور.. زيوت طبيعية تغنيك عن المواد التجميلية والأدوية!
زيت البابونج.. لصحة نفسية وجسدية
يستخلص من زهرة البابونج عن طريق التقطير ويستخدم منذ آلاف السنين في أغراض عديدة للصحة والشعر والبشرة. ويعتبر من الأعشاب المهمة التي لها الكثير من الاستخدامات المختلفة، ويحتوي زيته على الكثير من الخصائص المفيدة للصحة. إذ ثبت علمياً أنه يقي من السرطان ويساهم في تسكين الآلام ويحسن وظائف الجهاز الهضمي كما أن استنشاقه فقطي ساهم في التخلص من الاكتئاب. كما يغذي الشعر والبشرة بشكل ملفت وكبير.
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بالصور.. زيوت طبيعية تغنيك عن المواد التجميلية والأدوية!
زيت إكليل الجبل.. علاج لأمراض كثيرة
له فوائد عديدة، منها تنظيف الجسم من السموم وذلك لقدرته على التأثير على الكبد والعصارة الصفراوية. كما أثبتت فائدته في علاج الصلع والثعلبة وإعادة إنبات الشعر. وقد وجدت تجربة أجريت على مجموعة من الرجال المصابين بالصلع الوراثي، أن قيامهم بتدليك رؤوسهم بمزيج مخفف من زيت إكليل الجبل لمرتين يومياً ولعدة أشهر متواصلة، كان له تأثير مشابه لتأثير دواء المنوكسيديل (Minoxidil) الذي يستخدم عادة لعلاج الصلع.