 علاء عبد الفتاح.. رمز سياسي خلف قضبان سجون مصر | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 08.08.2022

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سياسة واقتصاد

علاء عبد الفتاح.. رمز سياسي خلف قضبان سجون مصر

في عام 2011، تم الاحتفاء بنشطاء الديمقراطية في مصر. اليوم، الكثير منهم فارون خارج البلاد أو قابعون وراء القضبان مثل علاء عبد الفتاح، الذي كان يوماً رمزاً للاحتجاجات. وقد دخل منذ نيسان/ أبريل في إضراب عن الطعام.

علاء عبد الفتاح خلال محاكمة جرت عام 2015

العديد من رفقاء علاء عبد الفتاح دخلوا السجون أو هم فيها اليوم، على الأغلب في ظروف مروعة

حتى أسابيع خلت، لم تكن منى سيف تعرف ما إذا كان شقيقها علاء عبد الفتاح لا يزال على قيد الحياة: علاء عبد الفتاح من أبرز المعتقلين السياسيين في مصر، ودخل في إضراب عن الطعام منذ بداية نيسان/ أبريل الماضي احتجاجاً على سجنه وظروف ذلك السجن. انقطع اتصال عبد الفتاح بالعالم الخارجي فجأة في منتصف شهر تموز/ يوليو الماضي. أفادت منظمة العفو الدولية أنه منذ ما يقرب من عشرة أيام، لا يعرف أفراد أسرته عنه شيئاً، وزعم مسؤولو السجن أنه رفض رؤيتهم. اللقاءات مع العائلة هي بالضبط ما أبقى علاء عبد الفتاح على قيد الحياة لسنوات.

مختارات

في إطار مسعى نحو إطلاق سراحه، حصل المعارض المصري البارز علاء عبد الفتاح، أحد رموز ثورة عام 2011 التي أطاحت بنظام حسني مبارك، على الجنسية البريطانية داخل سجنه. الناشط البارز مضرب عن الطعام في المعتقل لليوم العاشر.

أكد المستشار شولتس والرئيس السيسي، خلال زيارة الأخير إلى برلين، على تعزيز الشراكة بين بلديهما، خصوصًا في مجال الطاقة، مع استعداد مصر لتصدير غاز شرق المتوسط إلى أوروبا بعد تسييله. لكن ماذا بشأن قضية حقوق الإنسان في مصر؟

تقول منى سيف، التي تعمل في مجال أبحاث السرطان: "علاء قريب جداً منا جميعاً، والدتنا هي صديقته المفضلة". بعد ضجة دولية، سُمح لوالدته ليلى سويف، الأستاذة الجامعية، برؤيته أخيراً بعد عشرة أيام.

التعذيب والعزل

دون عناق نظراً للوح الزجاجي الفاصل بينهما، أخبرته بما يحدث في العالم: التضخم، ارتفاع أسعار الوقود، الحروب. روت والدت كل ذلك ليكون على دراية بما يجري خارج أسوار السجن وليكون فاعلاً لا منقطع. بعد فترة وجيزة كتب رسالة من السجن، نشرت أخته منى سيف مقتطفات منها: أظهرت زيارة والدته له أن كل ما أخبرته به عن العالم الحالي كان جديداً عليه. "بشكل مخيف، أنا خارج السياق. أجاهد طوال اليوم لتذكر ما أعرفه، لأتخيله، لتجديد وجهة نظري للعالم، ولكن بعد ذلك أشعر باليأس والعجز والضياع وأبكي".

تتحدث منى سيف عن ظروف سجن شقيقها الصعبة الممتدة على مدار سنوات، وعن التعذيب، وعن العزلة، وعن منع قراءة الصحف. لا تريد السلطات أن يعرف أي شيء عن الأحداث العالمية. وتسعى كذلك لمحي حلمه في تحقيق الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان من ذاكرته تماماً.

أصبح علاء عبد الفتاح أيقونة عالمية للحركة المؤيدة للديمقراطية في مصر برؤاه وكتاباته خلال ثورة يناير 2011. كان يتمتع بشخصية كاريزمية، وألقى خطباً بالإنجليزية بطلاقة، وسافر لخارج مصر للمشاركة في فعاليات كبرى. نُشرت نصوصه، التي تم تهريب بعضها إلى خارج السجن، هذا العام في كتاب بعنوان "أنت لم تهزم بعد".

علاء عبد الفتاح وأخته منى سيف

علاء عبد الفتاح وأخته منى سيف

"لديه الإمكانيات ليكون قائداً"

بعد الإطاحة بالديكتاتور حسني مبارك في شباط/ فبراير 2011، حمل عبد الفاتح أملا هو وآلاف غيره في أن مصر يمكن أن تتغير. قرر أن يعيش حياته مع زوجته منال في القاهرة - في الواقع كان قبل ذلك يريد الهجرة إلى جنوب إفريقيا. بعد بضعة أشهر ولد ابنهما خالد. كان سجينا سياسيا أو متهماً في عهد الرؤساء حسني مبارك و الرئيس المنتمى لحركة الإخوان المسلمين محمد مرسي، والآن  في عهد عبد الفتاح السيسي، الذي تولى الرئاسة رسمياً منذ حزيران/ يونيو 2014. علاء عبد الفتاح شوكة في عين  النظام ، بحسب ما يرى بعض المحللين. 

من جانبه يرى عمرو مجدي، باحث أول في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش: أن "السلطات المصرية تستهدف علاء عبد الفتاح لأن لديه مبادئ. إنهم يستهدفون بشكل أساسي الأشخاص الذين يتمسكون بمبادئهم ويدافعون عن قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان". ويضيف الحقوقي المقيم في برلين: "يمتلك علاء القدرة على إلهام الناس، ولديه القدرة على أن يكون قائداً. الحكومة تعرف ذلك وتريد منعه بكل الوسائل".

أمضى علاء عبد الفتاح، مطور البرمجيات والناشط من أجل الديمقراطية البالغ من العمر 40 عاماً، معظم العقد الماضي في السجون المصرية. في الآونة الأخيرة، في كانون الأول/ ديسمبر 2021، بعد عامين في الاحتجاز على ذمة المحاكمة، حُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات في محاكمة سريعة. الاتهام: الانتماء إلى منظمة إرهابية وتمويلها وهي التهمة التي سجن بسببها نشطاء كثر. كما اتهم بنشر أخبار كاذبة بعد مشاركته على الانترنت لمنشور ينتقد الأوضاع في سجن طرة سيئ السمعة.

مسائية DW: الغرب يحرك ورقة حقوق الإنسان مجددا ضد مصر

مناشدة المملكة المتحدة

لسوء الحظ كان على علاء قضاء بعض الوقت في سجن طرة حتى نقله إلى سجن وادي النطرون في أيار/ مايو - تحت ضغط حملة عامة وتدخل من القنصلية البريطانية وبعض النواب البريطانيين. عاشت والدته في إنجلترا لفترة طويلة وحصل علاء عبد الفتاح على الجنسية البريطانية منذ نهاية عام 2021. في وادي النطرون يستطيع قراءة الكتب على الأقل، كما تقول أخته.

من ضمن أسباب إضرابه عن الطعام الاحتجاج على عدم السماح للقنصلية البريطانية بمقابلته لمدة ستة أشهر. ناشدت الأسرة مراراً ليز تروس، الخليفة المحتمل لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، للتدخل في قضية علاء. ولا تزال الأسرة تنتظر الجواب.

يصف علاء عبد الفتاح في رسالته الأخيرة لقاءاته مع معتقلين سياسيين في سجن وادي النطرون. ويقول إنه تم القبض على العديد عندما كانوا قاصرين وإنه يشعر بالأسف لأنه لم تتح لهم فرصة عيش حياتهم والزواج وإنجاب الأطفال. العديد من رفقاء علاء عبد الفتاح دخلوا السجون أو هم فيها اليوم، على الأغلب في ظروف مروعة. قالت امرأة تبلغ من العمر 34 عاماً، طلبت عدم الكشف عن اسمها: "علاء وجميع السجناء الذين نزلوا إلى الشوارع في عام 2011 من أجل حياة أفضل رمز لنا جميعاً". السيدة خرجت في مظاهرات في عام 2011، وغادرت مصر بعد ذلك.ألمانيا ومصر.. الغاز المسال على حساب حقوق الإنسان؟

إصلاح ورؤية مستقبلية للسجون في مصر والمعارضة تقول أنها خطوات جوفاء

60 ألف سجين سياسي في سجون النظام

في الواقع، فإن حالة حقوق الإنسان في مصر سيئة. حسب تقديرات مختلفة، تم احتجاز حوالي 60 ألف سجين سياسي في السجون المصرية منذ تولي السيسي السلطة في عام 2013. تصف مراسلون بلا حدود مصر بأنها واحدة من أكبر سجون الصحفيين في العالم: "الآمال في الحرية التي نشأت عن ثورة 2011 تبدو بعيدة المنال اليوم". ويؤكد عمرو مجدي ذلك: "إذا نظرنا إلى ماضي مصر القريب، في عهد الرؤساء أنور السادات وحسني مبارك ومحمد مرسي، فإن وضع حقوق الإنسان لم يكن بهذا السوء كما هو اليوم"، على حد قوله. وأضاف "هناك أحكام قضائية غريبة حيث يظهر قاض في قاعة المحكمة لمدة خمس دقائق ويحكم على 500 شخص بالإعدام"، بحسب وصفه. 

مؤخراً في كانون الثاني/ يناير، توقفت الشبكة العربية لحقوق الإنسان، وهي إحدى أهم منظمات حقوق الإنسان في القاهرة، عن عملها رسمياً. السبب: في مصر لا يوجد حد أدنى من سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، حسب المنظمة. هناك أيضاً قانون جديد للمنظمات غير الحكومية يجعل من المستحيل على المنظمات العمل بشكل مستقل في المستقبل.

ليس علاء عبد الفتاح وحده من عانى من الاستبداد ، بل عائلته أيضاً: وُلدت شقيقته منى سيف بينما كان والدها، الذي أصبح فيما بعد محامياً لحقوق الإنسان، في السجن. كما قضت شقيقته سناء سيف 18 شهراً في السجن حتى كانون الأول/ديسمبر 2021 بتهمة "نشر أخبار كاذبة". وأدانت منظمة العفو الدولية اعتقالهم.

أمل في حياة كريمة وحرية

يتمنى علاء عبد الفتاح أن يعيش بحرية خارج أسوار السجن مع ابنه وزوجته. تأمل الأسرة في الحصول على دعم من بريطانيا ودول أخرى، بما في ذلك ألمانيا.

وعلى الرغم من أن السياسيين الألمان والأوروبيين قد أولوا حقوق الإنسان في مصر اهتماماً جيداً، إلا أنها لم تكن قط محط اهتمام في السنوات الأخيرة، حسب قول عمرو مجدي من هيومن رايتس ووتش. وقال مجدي "نريد من هذه الدول أن تعبر باستمرار عن رسائلها بشأن حقوق الإنسان من أجل الضغط على الحكومة المصرية. كما ندعوها إلى التوقف عن إمداد الحكومة المصرية بالسلاح". ومصر في الواقع واحدة من كبار المشترين صناعة الأسلحة الألمانية، والعلاقات الاقتصادية مزدهرة بين الدولتين.

ديانا هودلي/خ.س

  • وائل غنيم

    في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟

    وائل غنيم (40 عاماً)

    مهندس حاسوب مصري، شغل منصب المدير الإقليمي لشركة غوغل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يعد أحد أبرز مفجري الثورة من خلال تأسيس صفحة "كلنا خالد سعيد"، التي لعبت دوراً رئيسياً في تعبئة الشباب المصري للتظاهر ضد نظام مبارك. يقيم منذ عام 2014 في الولايات المتحدة. وبعد غياب طويل، عاد إلى الظهور عام 2019 من خلال فيديوهات مثيرة للجدل ظهر فيها حليق الرأس والوجه تماماً وبدا فيها يائساً بسبب الأوضاع في بلده.

  • ماهينور المصري

    في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟

    ماهينور المصري (35 عاماً)

    محامية مدافعة عن حقوق الإنسان. كانت من أوائل النشطاء الذين كشفوا عن وقائع مقتل خالد سعيد، وهو الحدث الذي أشعل ثورة يناير. حكم عليها بالسجن لمدة عام في 2013، ثم لعامين في 2014، ونالت جائزة "لودوفيك تراريو" الفرنسية الدولية في 2014. وفي أيلول/سبتمبر عام 2019 اعتقلت من قبل السلطات المصرية ولاتزال تقبع في السجن.

  • علاء عبدالفتاح

    في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟

    علاء عبدالفتاح (39 عاماً)

    مدون ومبرمج وناشط حقوقي مصري. يعد من أبرز وجوه ثورة يناير. عُرف بنشاطه عبر مدونة "دلو معلومات منال وعلاء" التي أطلقها مع زوجته عام 2004 لدعم الصحافة المحلية. اعتقل في عهد مبارك قبل اندلاع الثورة، كما تم توقيفه في عهد مرسي. وفي عهد السيسي اعتقل عام 2013 وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات، لم يكد يخرج منه حتى أعتقل ثانية في عام 2019. ويقبع منذ ذلك الحين في سجن طرة، حيث يتعرض للتعذيب، بحسب العفو الدولية.

  • أحمد ماهر

    في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟

    أحمد ماهر (40 عاماً)

    ناشط سياسي ومهندس مصري. أسس حركة "6 أبريل" المعارضة التي كان لها دور رئيسي في تنظيم المظاهرات. وشغل منصب المنسق العام لها حتى عام 2013. اعتقل ثلاث مرات في عهد مبارك ومرة في عهد مرسي. وفي نهاية عام 2013 حكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة "التحريض ومخالفة قانون التظاهر". وتم إطلاق سراحه عام 2017، مع المراقبة الشرطية لمدة ثلاث سنوات أخرى.

  • إسراء عبدالفتاح

    في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟

    إسراء عبدالفتاح (43 عاماً)

    صحفية وناشطة مصرية، من أبرز الرموز النسائية لثورة يناير، وهي من مؤسسي حركة "6 إبريل" المعارضة الداعية للمظاهرات. اعتقلت عدة مرات قبل اندلاع الثورة، ثم أصبحت من أشد المعارضين لحكم الإخوان. وبعد الإطاحة بمرسي، ابتعدت عن النشاط السياسي، لتعود إلى دائرة الضوء مؤخراً بعد اعتقالها في 2019.

  • أحمد دومة

    في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟

    أحمد دومة (35 عاماً)

    صحفي وناشط سياسي مصري، ومتحدث سابق باسم "ائتلاف شباب الثورة"، إحدى الحركات الشبابية التي ظهرت بعد ثورة يناير. اُعتقل وسجن عدة مرات، في عهد مبارك وفي فترة حكم المجلس العسكري وفي عهد مرسي. أدين بالسجن المشدد 15 عاماً وبغرامة مالية قدرها ستة ملايين جنيه (330 ألف دولار) في قضية التعدي على مبان حكومية ومنها مبنى مجلس الوزراء.

  • أسماء محفوظ

    في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟

    أسماء محفوظ (35 عاماً)

    ناشطة سياسية مصرية لمع نجمها إبان ثورة يناير. وهي عضو مؤسس في حركة 6 أبريل. في عام 2011، كانت أسماء ضمن خمسة من ناشطي الثورات العربية الذين فازوا بجائزة ساخاروف لحرية الفكر التي يمنحها الاتحاد الأوروبي. لاتزال أسماء تقيم في مصر، وتقول إنها ممنوعة من السفر منذ ست سنوات.

  • محمد البرادعي

    في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟

    محمد البرادعي (78 عاماً)

    دبلوماسي وسياسي حصل على جائزة نوبل للسلام 2005 بالمشاركة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال عمله مديرا لها. عاد إلى مصر في 2010 وأصبح رئيس الجبهة الوطنية للتغيير المعارضة التي شاركت في الدعوة لإسقاط نظام مبارك. في عام 2012 أسس حزب الدستور الذي انضوى تحت راية جبهة الإنقاذ الوطني التي شكلت المعارضة الرئيسية ضد مرسي. عُيِّن بعدها نائباً للرئيس المؤقت للشؤون الخارجية، لكنه استقال وغادر إلى فيينا.

  • محمد البلتاجي

    في ذكراها العاشرة.. أين رموز ثورة 25 يناير في مصر؟

    محمد البلتاجي (58 عاماً)

    طبيب مصري وعضو سابق في مجلس الشعب المصري وأحد قادة الإخوان البارزين. يصفه الإخوان بـ"القائد الميداني الأول" لثورة يناير، عبر مشاركته في المظاهرات. اعتقل بعد الإطاحة بمرسي، وصدرت بحقه عدة أحكام بينها الإعدام والمؤبد، ولايزال في السجن. إعداد: محيي الدين حسين

    الكاتب: محي الدين حسين


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