علاء الأسواني كاتب وناشط مصري معروف في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان. منذ مايو/ أيار 2016 يكتب الأسواني على موقع DW عربية مقالا أسبوعيا يتناول فيه قضايا سياسية والاجتماعية ملحة.

يعد علاء الأسواني من أبرز الأصوات المصرية المطالبة بالديمقراطية وحرية التعبير. كما أنه أحد مؤسسي حركة "كفاية" المصرية المعارضة وأشهر المشاركين في ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس المصري حسنى مبارك، نأى بنفسه أيضا عن النظام المصري الحالي وواصل نضاله من أجل الديمقراطية وحرية الرأي ومن أجل مجتمع مدني قوي في مصر. حظي الكاتب باعتراف عالمي بفضل كتابه "عمارة يعقوبيان" الذي نُشر فى عام 2002. نقاد الأدب في مصر وخارجها أشادوا بالكتاب وببراعة تصويره للمجتمع المصري، لا سيما لقيام الكاتب بتناوله لمواضيع لا يتم عادة التطرق إليها فى بلده، مثل الفساد وممارسة العنف المنزلي والمثلية الجنسية. الكتاب - وهو الأكثر مبيعا على الإطلاق في العالم العربي- تُرجم إلى أكثر من 30 لغة، منها الإنجليزية والألمانية. أما روايته الأخيرة "نادي السيارات" فقد نُشرت فى عام 2013 وهي متاحة أيضا باللغتين الإنجليزية والألمانية.