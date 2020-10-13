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علاء الأسواني

علاء الأسواني كاتب وناشط مصري معروف في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان. منذ مايو/ أيار 2016 يكتب الأسواني على موقع DW عربية مقالا أسبوعيا يتناول فيه قضايا سياسية والاجتماعية ملحة.

يعد علاء الأسواني من أبرز الأصوات المصرية المطالبة بالديمقراطية وحرية التعبير. كما أنه أحد مؤسسي حركة "كفاية" المصرية المعارضة وأشهر المشاركين في ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس المصري حسنى مبارك، نأى بنفسه أيضا عن النظام المصري الحالي وواصل نضاله من أجل الديمقراطية وحرية الرأي ومن أجل مجتمع مدني قوي في مصر. حظي الكاتب باعتراف عالمي بفضل كتابه "عمارة يعقوبيان" الذي نُشر فى عام 2002. نقاد الأدب في مصر وخارجها أشادوا بالكتاب وببراعة تصويره للمجتمع المصري، لا سيما لقيام الكاتب بتناوله لمواضيع لا يتم عادة التطرق إليها فى بلده، مثل الفساد وممارسة العنف المنزلي والمثلية الجنسية. الكتاب - وهو الأكثر مبيعا على الإطلاق في العالم العربي- تُرجم إلى أكثر من 30 لغة، منها الإنجليزية والألمانية. أما روايته الأخيرة "نادي السيارات" فقد نُشرت فى عام 2013 وهي متاحة أيضا باللغتين الإنجليزية والألمانية.

2015 The writer Alaa al Aswany. MADRID PUBLICATIONxINxGERxAUTxHUNxONLY SERGIOxGONZaLEZxVALERO (c) Imago/El Mundo

علاء الأسواني: هل يحتاج الإسلام إلى سيوف وأسود؟! 13.10.2020

في مقاله* لـ DW عربية يطرح علاء الأسواني سؤالا على المسلمين.
Blogger schreiben für DW. Alaa Al-Aswani

علاء الأسواني: اصنع مصيرك بنفسك 29.09.2020

في مقاله* لـ DW عربية يستعرض علاء الأسواني نتائج المظاهرات الأخيرة في مصر.
2015 The writer Alaa al Aswany. MADRID PUBLICATIONxINxGERxAUTxHUNxONLY SERGIOxGONZaLEZxVALERO (c) Imago/El Mundo

علاء الأسواني: لماذا يحاكم السيسي ممدوح حمزه؟ 22.09.2020

في مقاله لـ DW عربية يشرح علاء الأسواني "أسباب محاكمة ممدوح حمزه".
2015 The writer Alaa al Aswany. MADRID PUBLICATIONxINxGERxAUTxHUNxONLY SERGIOxGONZaLEZxVALERO (c) Imago/El Mundo

علاء الأسواني: نظرية دياث التي تقتلنا 15.09.2020

فى مقاله* لـ DW عربية يشرح علاء الأسواني "نظرية دياث التي تقتلنا".
Blogger schreiben für DW. Alaa Al-Aswani

علاء الأسواني: خمسة تدريبات على تقبل الظلم 08.09.2020

في هذا المقال* يشرح علاء الأسواني خمسة تدريبات على تقبل الظلم.
2015 The writer Alaa al Aswany. MADRID PUBLICATIONxINxGERxAUTxHUNxONLY SERGIOxGONZaLEZxVALERO (c) Imago/El Mundo

علاء الأسواني: الاجابة على سؤال السيسي الغاضب 01.09.2020

في مقاله* لـ DW عربية يجيب علاء الأسواني على سؤال غاضب طرحه السيسي.
2015 The writer Alaa al Aswany. MADRID PUBLICATIONxINxGERxAUTxHUNxONLY SERGIOxGONZaLEZxVALERO (c) Imago/El Mundo

علاء الأسواني: جريمة الدفاع عن الحق 25.08.2020

في مقاله* لـ DW عربية يكشف علاء الأسواني عن "جريمة غريبة تحدث في مصر".
2015 The writer Alaa al Aswany. MADRID PUBLICATIONxINxGERxAUTxHUNxONLY SERGIOxGONZaLEZxVALERO (c) Imago/El Mundo

علاء الأسواني: الحقائق القديمة لا تمحوها البروباغندا 18.08.2020

في مقاله* لـ DW عربية يشرح علاء الأسواني "عدة حقائق عن الثورة المصرية".
2015 The writer Alaa al Aswany. MADRID PUBLICATIONxINxGERxAUTxHUNxONLY SERGIOxGONZaLEZxVALERO (c) Imago/El Mundo

علاء الأسواني: عملية "توسيد" الديمقراطية 11.08.2020

في هذا المقال* يشرح علاء الأسواني عملية توسيد الديمقراطية في مصر.
2015 The writer Alaa al Aswany. MADRID PUBLICATIONxINxGERxAUTxHUNxONLY SERGIOxGONZaLEZxVALERO (c) Imago/El Mundo

علاء الأسواني: "آكاكي" في مصر يتعلم الدرس 28.07.2020

في هذا المقال* يقدم لنا علاء الأسواني "آكاكي" في مصر.
2015 The writer Alaa al Aswany. MADRID PUBLICATIONxINxGERxAUTxHUNxONLY SERGIOxGONZaLEZxVALERO (c) Imago/El Mundo

علاء الأسواني: هل حانت لحظة الحقيقة في مصر؟ 21.07.2020

في هذا المقال* يطرح علاء الأسواني سؤالا على المصريين.
2015 The writer Alaa al Aswany. MADRID PUBLICATIONxINxGERxAUTxHUNxONLY SERGIOxGONZaLEZxVALERO (c) Imago/El Mundo

علاء الأسواني: عواطفنا الدينية.. متى تحجب الرؤية؟ 14.07.2020

في مقاله* لـ DW عربية يطرح علاء الأسواني السؤال على المتدينين.
2015 The writer Alaa al Aswany. MADRID PUBLICATIONxINxGERxAUTxHUNxONLY SERGIOxGONZaLEZxVALERO (c) Imago/El Mundo

علاء الأسواني: تمرد ولو أخطأت.. حتى تتحرر.. 07.07.2020

في مقاله* لـ DWعربية يكتب علاء الأسواني عن الطاعة والتمرد.
2015 The writer Alaa al Aswany. MADRID PUBLICATIONxINxGERxAUTxHUNxONLY SERGIOxGONZaLEZxVALERO (c) Imago/El Mundo

علاء الأسواني: اسلمي يا مصر 30.06.2020

في مقاله* لـ DW عربية يشرح علاء الأسواني أزمة سد النهضة.
2015 The writer Alaa al Aswany. MADRID PUBLICATIONxINxGERxAUTxHUNxONLY SERGIOxGONZaLEZxVALERO (c) Imago/El Mundo

علاء الأسواني: ماذا قال دوستويفسكي عن سارة حجازي؟ 23.06.2020

في مقاله* لـ DW عربية يكشف علاء الأسوانى عن رأي دوستويفسكي في سارة حجازي.

2015 The writer Alaa al Aswany. MADRID PUBLICATIONxINxGERxAUTxHUNxONLY SERGIOxGONZaLEZxVALERO (c) Imago/El Mundo

علاء الأسواني: لماذا يتحدث البابا تواضروس في السياسة؟ 16.06.2020

في مقاله* لـ DW عربية يطرح علاء الأسواني سؤالا عن البابا تواضروس.
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