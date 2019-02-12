 علاء الأسواني: لماذا نرفض ديكتاتورية السيسي..؟ | آراء | DW | 26.03.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آراء

علاء الأسواني: لماذا نرفض ديكتاتورية السيسي..؟

في مقاله* لـ DW عربية يجيب علاء الأسواني عن السؤال "لماذا نرفض ديكتاتورية السيسي؟"

Kolumnisten Al-Aswani (Imago/El Mundo)

اذا كنت تعيش في دولة غربية وتشاجرت مع جارك ( أمام شهود ) وقلت له:

ــ أنت تافه وغبي وغير أمين. 

يستطيع جارك أن يحاكمك بتهمة السب والقذف أما اذا قذفت هذا الجار بثمرة طماطم أو بيضة فانه سيستدعي الشرطة التي ستقبض عليك فورا بتهمة الاعتداء الجسدي.

كل هذا طبيعي في دولة ديمقراطية، لكن جارك هذا لو أصبح رئيس الجمهورية فانك تستطيع أن توجه له نفس الألفاظ المهينة وتستطيع أن تضربه بالطماطم والبيض، لكن القانون في هذه الحالة لن يعاقبك أبدا لأن ما يعتبر اهانة للمواطن العادي، يتحول في حالة المسئول العام إلى طريقة مقبولة للتعبير عن الرأي. في فرنسا جريدة شهيرة اسمها البطة المقيدة

LE CANARD ENCHAINÉ 

تصدر أسبوعيا كل أربعاء منذ عام 1915، مهمة هذه الجريدة السخرية من المسؤولين في الدولة وأولهم رئيس الجمهورية. السخرية من الرئيس تصل إلى درجة اطلاق أسماء تدليل مضحكة عليه أو تصويره في رسوم كاريكاتير على هيئة حيوان أو راقصة.. في الولايات المتحدة ممثل اسمه

ALEC BALDWIN

متخصص في تقليد الرئيس دونالد ترامب والسخرية منه في التليفزيون. أضف إلى ذلك النقد الجارح الذي يوجهه السياسيون والصحفيون إلى ترامب، لدرجة أن أحد نواب الكونغرس صرح للصحافة بأن مستوى ترامب العقلي لا يتجاوز مستوى تلميذ في المرحلة الاعدادية.

مختارات

في مقاله* لـ DW عربية يطرح علاء الأسواني السؤال: "هل توجد فرصة للتغيير في مصر ..؟" (05.03.2019)

في مقاله* لـ DW عربية يسأل علاء الأسواني المصريين: "من يبايع السلطان عبد الفتاح السيسي ..؟!" (26.02.2019)

في مقاله* لـ DW عربية يسأل علاء الأسواني المصريين: "لماذا لا نفهم ما يفهمه العالم ..؟ " (12.03.2019)

أما عن رؤساء الوزراء والجمهورية الغربيين الذين تم قذفهم بالطماطم والبيض فحدث ولاحرج. في كل مرة يتم القبض على المعتدي وبعد ساعات يطلق القاضي سراحه لأن قذفه للرئيس بالبيض والطماطم لم يكن المقصود منه الاعتداء وانما التعبير عن الرأي الذي يحميه القانون والدستور. 

لماذا يتشدد القانون في الدول الديمقراطية في حماية كرامة الافراد بينما يتساهل مع أقسى أنواع النقد الموجه إلى المسؤولين في الدولة.

الاجابة في كلمتين: "المصلحة العامة"

انك عندما تهين جارك في السكن تكون أسبابك شخصية وبالتالي تستحق المحاكمة لكنك لا تعرف رئيس الدولة ولا توجد بينكما مشكلة شخصية، انما تنقده بقسوة لأنك ترفض سياساته وهذه السياسات تؤثر في حياة ملايين الناس وبالتالي فان مصلحة الشعب تقتضى فتح الباب لنقد الرئيس على مصراعيه الأمر الذي سيجعله يراجع قراراته الخاطئة أو يتراجع عنها وبالتالي تتحقق المصلحة العامة. 

هذا ما يحدث في الدول الديمقراطية أما في مصر فيحدث عكس ذلك؛ اذ صرح الرئيس السيسي مرة بأن الله قد منحه موهبة خاصة تجعله يفهم أي مشكلة في أي مجال ويعرف حلها فورا. لقد سيطر نظام السيسي على الاعلام تماما حتى صار الصحفيون يكتبون بأوامر وتعليمات الأمن كما سيطرت المخابرات على القنوات التليفزيونية جميعا واستعانت بمجموعة من المتعاونين مع الأمن حولتهم إلى مذيعين كل ما يفعلونه التغني بعبقرية السيسي والتطبيل لكل قراراته واهانة المعارضين واتهامهم بالعمالة والخيانة. النظام الحالي يعتبر السيسي هو الدولة وهو الوطن وكل من يعارضه خائن للوطن يريد هدم الدولة..في الدول الديمقراطية يعتبر الرئيس مجرد موظف عام مثله مثل رئيس أي هيئة حكومية. منذ بضع سنوات قام المخرج الفرنسي الشهير جون لوي مارتينيللي

JEAN LOUIS MARTINELLI

 باخراج مسرحية مأخوذة عن روايتي شيكاغو. كان مارتينيللي مديرا لأحد مسارح الدولة ولاحظت انه في أحاديثه الصحفية يوجه نقدا قاسيا جدا لرئيس الجمهورية (نيكولا ساركوزى آنذاك) فسألته مرة:

ــ أنت مدير مسرح تقبض مرتبك من الدولة وتهاجم ساركوزى بضراوة

ألا تخشى من عواقب ذلك ؟

فأجاب فورا:

ـ أنا مدير مسرح مملوك للدولة وليس مملوكا لساركوزى. رئيس الجمهورية ليس هو الدولة.

 لقد انتهت حرية التعبير تماما في مصر ويكفى الآن أن تعبر عن أي رأي معارض حتى يتم القبض عليك والقاؤك في السجن والتهم المطاطة جاهزة مثل اذاعة أخبار كاذبة واثارة البلبلة والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

هل يمكن أن تتقدم أي دولة بدون حرية التعبير ..؟

الاجابة: ان حرية التعبير تشبه المرايا العاكسة لقائد السيارة. اذا قمت بقيادة السيارة بدون المرايا العاكسة التي تنقل اليك مايحدث خلفك وحولك في الطريق فانك ستسبب في حادثة حتما. هكذا فان الديكتاتور الذي يمنع حرية التعبير يحرم نفسه من فرصة تصحيح قراراته وهو حتما سيؤدس بالدولة التي يحكمها إلى كارثة. لو استرجعنا كل كوارث مصر والبلاد العربية لوجدناها كلها حدثت بسبب سياسة الرأي الواحد وانعدام حرية التعبير. لوكانت هناك حرية تعبير لما تورط عبد الناصر في حرب 1967 التي انتهت بهزيمة منكرة لازلنا ندفع ثمنها إلى اليوم.

لوكانت هناك حرية تعبير أثناء حرب 1973، لكان السادات استمع إلى تحذير رئيس الأركان اللواء الشاذلي ولما قام بتطوير الهجوم الذي أدى إلى حصار الجيش الثالث وفرض على مصر الصلح مع اسرائيل لتفك الحصار. لو كانت هناك حرية تعبير لما قام صدام حسين بغزو الكويت فدخل في فخ انتهى باحتلال العراق. لو كانت هناك حرية تعبير لكان السيسي استمع إلى وجهات نظر المتخصصين المعارضين قبل أن يقيم مشروعات عملاقة أنفق عليها مليارات الجنيهات وقال بنفسه ان معظمها تمت بدون دراسات جدوى..

اننا نرفض ديكتاتورية السيسي ونرفض سياساته القمعية ونرفض التعديلات الدستورية التي ستجعل منه سلطان مصر مدى الحياة، لأننا تعلمنا من التاريخ انه بغض النظر عن اخلاص الديكتاتور أو كفاءته فان الديكتاتورية لابد ان تنتهى بكارثة تدفع ثمنها أجيال من المواطنين ونحن نريد لبلادنا أن تتجنب هذه الكارثة قبل فوات الأوان. 

الديمقراطية هي الحل

draswany57@yahoo.com

 

*المقال يعبر عن وجهة نظر كاتبه وليس بالضرورة عن رأي مؤسسة DW.

مواضيع ذات صلة

Kolumnisten Al-Aswani

علاء الأسواني: حوار مع مواطن سيساوي أليف 12.02.2019

في مقاله* لـDW عربية ينشر علاء الأسواني حوارا أجراه مع "مواطن سيساوي أليف".

Ägypten Mohammed bin Salman, Kronprinz Saudi-Arabien & Abdel Fatah al-Sisi, Präsident

وجهة نظر: كما في السعودية لا يجوز الصمت عن الانتهاكات في مصر 11.03.2019

في حالة تسجيل انتهاك واسع لحقوق الإنسان في بلد معين، يجب أن يترتب على ذلك عواقب. لكن الأمر لا ينطبق على جميع الدول، كما يرى راينر هيرمان في تعليقه التالي بصحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" الألمانية.

55. Münchner Sicherheitskonferenz: Abdel Fatah al-Sisi

تميم والسيسي ولقاء متوقع في ميونيخ.. فهل عٌقد؟ 17.02.2019

كان من المقرر مشاركة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ندوة اقتصادية ضمن فعاليات مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن بحضور وزير المالية الألماني أولاف شولتس، إلا أن هذه الندوة لم تُجر. لكن هل التقيا؟

إعلان

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

ترامب واللوبي الإسرائيلي.. من يخدم سياسة نتنياهو أكثر؟

USA Washington AIPAC Konferenz Benjamin Netanjahu Ministerpräsident Israel (REUTERS/Jonathan Ernst)

بدأت لجنة العلاقات العامة الأمريكية-الإسرائيلية ـ إيباك ـ "اللوبي الإسرائيلي" مؤتمرها السنوي الأسبوع الجاري وسط تساؤلات حيال نفوذها في السياسة الأمريكية وهل لاتزال تحظى بدعم متساو من كلا المعسكرين الجمهوري والديمقراطي.   

ترامب والجولان .. دفعة لنتنياهو و"خطر" على إسرائيل مستقبلا

USA Trump erkennt Israels Souveränität über Golanhöhen formell an (picture-alliance/Xinhua)

جاء اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان بمثابة منحة من السماء لرئيس الوزراء الإسرائيلي قبل أسبوعين من الانتخابات. بيد أنه في المقابل، بدد في رأي الكثيرين، أي أمل في التوصل لسلام بين العرب وإسرائيل عبر المفاوضات.   

قصف إسرائيل بالصواريخ - لعبة القط والفأر بين حماس ونتنياهو

Israel Rakete trifft Haus in Mishmeret (picture-alliance/AP Photo/A. Schalit)

سقط صاروخ على تل أبيب من قطاع غزة، فردت إسرائيل بقصف القطاع رغم نفي حماس مسؤوليتها عن إطلاقه. تصعيد عسكري يتساءل مراقبون عن المستفيد منه: حماس أم نتنياهو، قبيل انتخابات إسرائيلية مصيرية؟    

"بدنا نعيش".. احتجاجات قطاع غزة تضع حماس تحت الضغط

Sicherheitskräfte Hamas (AFP/Getty Images/M. Abed)

منذ أسابيع تواجه حركة حماس الحاكمة في قطاع غزة حركة احتجاجات مطلبية متزايدة بسبب الظروف المعيشية للسكان هناك. أغلب مطالب المحتجين هي مطالب اجتماعية. لكن من الممكن أن تُضاف لها مطالب سياسية.   

مسؤول ألماني ينتقد الإعلان المسبق عن مواعيد ترحيل اللاجئين المرفوضة طلباتهم

Flüchtlinge aus Nordafrika in Deutschland (picture-alliance/dpa/D. Bockwoldt)

يرى رئيس المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين أن الإعلان عن موعد عمليات الترحيل يعيق تنفيذ تلك العمليات. وانتقد المسؤول الألماني بعض المنظمات غير الحكومية لمساعدتها في عرقلة عمليات الترحيل.    

خلاف بين الحكومة والولايات الألمانية: من يدفع مصاريف اللاجئين؟

Deutschland Integration von Flüchtlingen (picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst)

في خضم أزمة اللجوء في عام 2015 ضخت الحكومة الألمانية أموالا وفيرة لصالح الولايات والبلديات لتخفيف العبء عنها. والآن تروم برلين تحويل أموال أقل وتحديد تقديرات كلية في المستقبل، إلا أن الولايات تعترض على هذا المخطط.   