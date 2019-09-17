 علاء الأسواني: حتى لا نكرر أخطاء ثورة يناير | آراء | DW | 24.09.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

آراء

علاء الأسواني: حتى لا نكرر أخطاء ثورة يناير

في مقاله* لـDW عربية يكتب علاء الأسواني "حتى لا نكرر أخطاء ثورة يناير".

Kolumnisten Al-Aswani (Imago/El Mundo)

فليفعل نظام السيسي ما يشاء لكن مصر بعد انتفاضة 20 سبتمبر لن تعود أبدا كما كانت قبلها. لقد أقام السيسي أسوأ ماكينة قمع في تاريخ مصر الحديث. ان مجرد مشاركتك في وقفة احتجاجية سلمية لبضع دقائق  يؤدي إلى القائك في السجن سنوات.

مختارات

في مقاله* لـ DWعربية يسأل علاء الأسواني "ماذا يريد السيسي من زياد العليمي ..؟". (23.07.2019)

في مقاله* لـ DW يسأل علاء الأسواني "لماذا يقدس العرب زعماءهم ..؟! (06.08.2019)

في مقاله* لـ DWعربية يكتب علاء الأسواني "إلى الضابط الذي يحكم الإعلام المصري". (27.08.2019)

في مصر أكثر من 60 ألف معتقل يتعرضون للضرب والتعذيب والإهمال الطبي حتى الموت. في ظل هذا القمع الرهيب وصلت ثقة السيسي بقوته إلى درجة جعلته يصرح بأنه سيستمر في بناء القصور الرئاسية الفخمة برغم الديون الخرافية التي تعاني منها الدولة المصرية، وبرغم معاناة معظم المصريين من الفقر والغلاء.

كان السيسي يعتقد أنه يستطيع أن يفعل بالمصريين ما يشاء بغير أن يجرؤ أحدهم على الاعتراض. فجأة  انكسر حاجز الخوف وتدفق آلاف المتظاهرين في القاهرة والاسكندرية ودمياط والمحلة والمنصورة ومرسي مطروح ومدن أخرى. كان مطلبهم الوحيد أن يتنحى السيسي فورا عن حكم مصر. بدأت حملة اعتقالات لمئات المتظاهرين وتخبط اعلاميو النظام في أكاذيبهم - بناء على تعليمات المخابرات -  فتارة يزعمون أن المظاهرات لم تحدث أساسا وأن الفيديوهات التي تصور المتظاهرين مصطنعة وتارة أخرى يطالبون بتوقيع أقصى عقوبة على المعتقلين خلال المظاهرات التي يقولون انها لم تحدث.

في النهاية عجزت كل هذه الأكاذيب عن إخفاء الحقيقة: لقد بدأت موجة ثورية جديدة في مصر ولابد في رأيي أن نستوعب الأخطاء التي ارتكبناها خلال ثورة يناير حتى تحقق الثورة أهدافها: 

أولا: استمر حتى انجاز المهمة بالكامل                       

-------------------------------------                     

كان الخطأ الذي ارتكبه الثوار في يناير أنهم تركوا الميادين مبكرا. كانوا واثقين بقدرتهم على العودة إلى الشارع في أي لحظة، وفاتَهم آنذاك أن الثورة المضادة لن تترك لهم الفرصة بل ستعمل بكل إمكاناتها الضخمة على إضعافهم وقمعهم وتشويههم أمام الرأي العام حتى يفقدوا تأثيرهم.

هذه المرة يجب أن ندرك أن قوتنا مرهونة بوجودنا في الشارع وأن الحماية الوحيدة للمتظاهرين ستتحقق بأعدادهم الكبيرة فالنظام قادر على قمع خمسمائة متظاهر لكنه لن يستطيع أبدا السيطرة على مائة ألف متظاهر.

ثانيا: لا تستمع الى المنهزمين ولاعبي خط الوسط             

------------------------------------------------             

منذ الأيام الأولى لثورة يناير كان هناك من يسألنا: ما نهاية كل هذا الاعتصام؟ أنتم تحلمون .. كيف ستجبرون مبارك على التنحي في ظل دعم الجيش والشرطة له؟ هؤلاء المنهزمون معنويا خطر على أي ثورة لأنهم يصدرون الإحباط للناس ويشككونهم في قدراتهم. فئة أخرى لاتقل خطورة على الثورة أسميهم "لاعبو خط الوسط". هؤلاء يتأرجحون دائما في مواقفهم بين دعم الثورة ومساندة النظام حتى يفوزوا في النهاية مع الطرف الفائز. مجموعة من الشخصيات العامة تحركهم مطامعهم الشخصية ستجدهم الآن يكتبون جملا مطاطة يمكن قراءتها من اليمين أو اليسار فهي تصلح للتفسير في صالح الثورة أو النظام. لقد تسلل هؤلاء إلى الصفوف الأولى من ثورة يناير بعد نجاحها وأدى وجودهم إلى مشاكل كبيرة دفع ثمنها الثوار. 

ثالثا: انتخب قائدك الآن                                      
---------------------------                                  

من أخطاء ثوار ينايرأنهم قاموا بإلغاء ائتلاف شباب الثورة ولم ينتخبوا قيادة لهم. لن تنتصر الثورة بدون قيادة من الشباب المنتخبين يتحدثون باسمها ويستطيعون حشد الناس في الشارع اذا تعرضت الثورة للخطر.. 

رابعا: لا تتعفف عن السلطة                     

------------------------------                  

ناضل ثوار يناير حتى خلعوا حسني مبارك ثم تعففوا بعد ذلك عن طلب السلطة فوقعت في أيدي قوى أخرى مضادة للثورة. إن التاريخ يعلمنا أن الثورة - مهما تكن قوتها - اذا لم تصل إلى السلطة فانها تنتحر عمليا لأنها لن تصل إلى أهدافها أبدا بل وستتعرض غالبا إلى القمع والتنكيل. الثورة يجب أن تصل إلى السلطة تماما كما فعل أشقاؤنا الثوار في السودان عندما اشترطوا وجودهم في مجلس الحكم حتى اجراء الانتخابات.

   خامسا: ثق بنفسك وتخلص من أيقوناتك                           

-------------------------------------------                        

خلال ثورة يناير سمعنا لأول مرة عن "أيقونة الثورة" وهو مصطلح يقدس الاشخاص تماما مثلما تقدس أنظمة الاستبداد الديكتاتور باعتباره "رمز الوطن". إن تقديس من اعتبرناهم أيقونات الثورة خطأ دفعنا ثمنه غاليا. بعض هؤلاء الأيقونات انقلبوا على الثورة أو انحرفوا عن مبادئها فأصبحت أفعالهم السيئة محسوبة على الثورة، وقد حدث أكثر من مرة أن تعلق مصير الثورة بشخص اعتبرناه أيقونة فاذا به يتردد ويخاف ويتراجع وقد دفعنا جميعا ثمن تخاذله. علينا إذن هذه المرة أن نتخلص من الأيقونات. لتكن أيقونة الثورة  فقط هي أهدافها. إذا كنا نطالب بالديمقراطية فلنبدأ بأنفسنا. ننتخب قادتنا ونحاسبهم حتى نعرف الرجال بالحق ولا نعرف الحق بالرجال.

سادسا: ارفض الحلول الوسط                      

------------------------------                      

الثورة بطبيعتها تغيير جذري يهدم النظام القديم ليبنى نظاما جديدا. لقد أخطأنا بعد ثورة يناير عندما قبلنا مجموعة من الحلول الوسط أدت في النهاية إلى إضعاف الثورة وتشويه سمعتها والتنكيل بها. يجب أن ندرك أن صراعنا ضد النظام القديم هو صراع وجود بكل معنى الكلمة. نحن ندافع عن حقنا في الحرية والعدل وهم يدافعون عن ثرواتهم وامتيازاتهم وحياتهم المرفهة وهم يعلمون أننا لو انتصرنا فلسوف يحاكمون على المال الذي نهبوه من الشعب. علينا إذن ألا نقبل بأي حل وسط. مطالب الثورة يجب أن تتحقق بالكامل لأننا في اللحظة التي نقبل فيها أقل من مطالبنا ستتبدد فرصتنا في تحقيق المطالب كلها. 

 

الديمقراطية هي الحل

draswany57@yahoo.com

* المقال يعبر عن وجهة نظر كاتبه وليس بالضرورة عن رأي مؤسسة DW

مواضيع ذات صلة

Kolumnisten Al-Aswani

علاء الأسواني: ماذا سيفعل السيسي مع محمد علي؟! 17.09.2019

في مقاله* لـ DW عربية يسأل علاء الأسواني: "ماذا سيفعل السيسي مع محمد علي؟!"

Wael Ghonim, ägyptischer Aktivist

فيديو وائل غنيم – جدل بشأن المظهر وتساؤلات عن الرسائل 11.09.2019

بعد مرور نحو ثماني سنوات على ثورة 25 يناير، يظهر أحد رموزها في فيديو بملامح مغايرة وكلام وصفه الكثيرون بأنه "غير مترابط". ظهور وائل غنيم بهذا الشكل أثار نقاشاً حاداً و طرح تساؤلات حول مصير شباب الثورة.

Kolumnisten Al-Aswani

علاء الأسواني: ماذا يريد السيسي من زياد العليمي..؟! 23.07.2019

في مقاله* لـ DWعربية يسأل علاء الأسواني "ماذا يريد السيسي من زياد العليمي ..؟".

إعلان

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

رجال أعمال فلسطينيون شباب ـ مشاريع تتجاوز الحدود

Bethlehem (DW/M. Kasper-Claridge)

في الأراضي الفلسطينية تشكل الحدود ونقاط التفتيش جزء من الحياة اليومية، وعائقا أمام تنقل الأفراد. لكن إبداع الشباب كسر هذه الحواجز وتجاوز الحدود من خلال العالم الافتراضي وشركات ناشئة تتجاوز الحدود بأفكارها وخدماتها.   

بين التجاهل والقمع ..هكذا تعامل النظام المصري مع الاحتجاجات

Ägypten Kairo | Anti-Regierungsproteste (Reuters/M. Abd El Ghany)

مشهد مرتبك ومواقف غير واضحة لا توحي بتوجه الحراك المفاجئ بالشارع المصري وطرق تعامل النظام معه، نحو مسار بعينه دون الأخر .. فما الذي يحدث في مصر؟ وكيف تتحرك الدولة للتعامل مع ما تشهده عدد من المدن المصرية من احتجاجات؟   

خبير ألماني يعرض في كتاب جديد التحديات التي تواجه السعودية

Saudi Arabien Dschidda (Getty Images/AFP/K. Saad)

يعتبر خبير الشرق الأوسط غيدو شتاينبرغ واحدا من أكثر الباحثين الألمان المطلعين على الشأن السعودي. في كتاب جديد قد يحمل عنوان "حرب باردة في الخليج" يعرض رؤية تحليلية شاملة لأوضاع المملكة مستعينا في ذلك بأدوات التاريخ.   

وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي يسعون لحل أزمة إنقاذ المهاجرين بالمتوسط

Seenotrettung im Mittelmeer - «Alan Kurdi» vor Libyen (picture-alliance/dpa)

من المقرر أن يجتمع وزراء داخلية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا وفنلندا والمفوضية الأوروبية بمدينة فيتوريوسا في مالطا اليوم من أجل التوصل إلى حل بشأن الوضع المتأزم للمهاجرين الذين يجري إنقاذهم في البحر المتوسط.    

هل تميل فون دير لاين فعلاً إلى المعادين للأجانب؟

Belgien EU Kommission Ursula von der Leyen (Reuters/Y. Herman)

تواجه الرئيسة الجديدة للمفوضية الأوروبية انتقادات منذ أن أعلنت عن بعض خططها الجديدة. كانت أكثر تلك الانتقادات متعلقة بالمسمى الوظيفي الجديد في إدارتها، وبشكل خاص ما أطلقت عليها اسم "حماية نمط حياتنا الأوروبي".   

أكثر من 6 آلاف شخص قدموا إلى ألمانيا جوا بدون وثائق أو تأشيرة

Kontrollen am Flughafen Frankfurt (picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst)

أشارت إحصائيات الشرطة الاتحادية في ألمانيا إلى حدوث ارتفاع ملحوظ في أعداد الأشخاص القادمين إلى ألمانيا جوا للدخول إلى البلاد بشكل غير مشروع خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، إذ تجاوز عددهم 6 آلاف شخص.   