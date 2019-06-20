 عكس تصريحات أردوغان..البيت الأبيض يخطط لعقوبات ضد تركيا | أخبار | DW | 03.07.2019

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أخبار

عكس تصريحات أردوغان..البيت الأبيض يخطط لعقوبات ضد تركيا

عكس ما قاله الرئيس التركي طيب رجب أردوغان، أكد مسؤولون أمريكيون أن البيت الأبيض لا يزال يفكر في فرض عقوبات على أنقرة على خلفية صفقة شراء تركيا لمنظومة صواريخ إس-400 الروسية.

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هل بإمكان اس-400 الروسية الأقوى في العالم فك شيفرة اف-35 الأمريكية الأغلى في العالم؟  

أكد مسؤولون أمريكيون أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ما زالت تخطط لفرض عقوبات على تركيا وإنهاء مشاركتها في برنامج مهم خاص بطائرات حربية مقاتلة إن هي حصلت على أنظمة دفاع جوي روسية، رغم تأكيدات الرئيس التركي بعدم حدوث ذلك.

وكان أردوغان قد قال بعد لقائه مع ترامب في مطلع الأسبوع في اليابان إن بلاده لن تتعرض لعقوبات أمريكية عند بدء تسلمها نظام الدفاع الجوي الروسي إس-400 خلال الأيام المقبلة.

وبدا ترامب متعاطفا مع أردوغان أثناء محادثاتهما وأحجم عن التحدث عن فرض عقوبات، على الرغم من أن الصحفيين سألوه مرارا عن هذا الأمر.

لكن مسؤولين بالحكومة الأمريكية أكدوا أن الإدارة تعتزم، حتى الآن على الأقل، فرض عقوبات على تركيا وإنهاء مشاركتها ببرنامج الطائرة المقاتلة إف-35 إذا تسلمت نظام إس-400 الروسي كما هو متوقع. وتركيا والولايات المتحدة عضوان أيضا في حلف شمال الأطلسي.

وشدد متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة "أكدت دوما وبوضوح أنه إذا واصلت تركيا عملية شراء نظام إس-400 فإنها ستواجه عواقب حقيقية وسلبية للغاية منها تعليق المشتريات والمشاركة الصناعية في برنامج إف-35 والتعرض لعقوبات بموجب قانون مكافحة أعداء الولايات المتحدة باستخدام العقوبات".

وفي وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، قال اللفتنانت كولونيل مايك آندروز المتحدث باسم سلاح الجو "لم يتغير شيء". وأضاف "شراء تركيا نظام الدفاع الجوي الصاروخي الروسي إس-400 يتعارض مع برنامج إف-35. لن نسمح لتركيا بحيازة النظامين".

ح.ز/ و.ب (رويترز)

  • Russisches Raketenabwehrsystem S-400 (picture-alliance/AA/S. Karacan)

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  • Ukraine Russland Konflikt S-400 Luftabwehrsystem (picture-alliance/dpa/Sputnik/I. Russak)

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  • Iran - Militärparade (picture-alliance/AP Photo/E. Noroozi)

    السلاح الروسي يُخلخل موازين القوى في الشرق الأوسط

    منظومة إس 300 والردع الإيراني

    كانت إيران قد أبرمت عام 2007 صفقة مع روسيا لتزويدها بمنظومة أس 300، لكن الأخيرة أوقفت تنفيذ الاتفاق عام 2010 بسبب حظر فرضته الأمم المتحدة على مبيعات السلاح لطهران. غير أن الصفقة رأت النور مرة أخرى بعد اتفاق نووي أبرمته طهران مع القوى العالمية الكبرى. وتسلمت إيران من روسيا الدفعة الأولى من منظومة أس 300 في فبراير/ شباط 2016 بعد أن كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع رسوما برفع حظر توريدها.

  • Russland Kampfjet Sukhoi Su-27 (Piotr Polak/AFP/Getty Images))

    السلاح الروسي يُخلخل موازين القوى في الشرق الأوسط

    سوخوي ـ استعراض القوة الروسية في سوريا

    تعتبر طائرة "سو-35" الروسية مقاتلة متعددة المهام من الجيل الرابع وهي نسخة معدلة من "سو-27" حصل سلاح الجو الروسي سنة 2014 على أول دفعة منها. "سو-35"، مزوّدة برادار شبكي ومحركين يمكن التحكم باتجاه دفعهما، وبأسلحة ذكية حديثة تتيح رصد وتدمير 10 أهداف جوية وأرضية في آن واحد على مسافة كبيرة وبدقة عالية. وكان دور الطيران الحربي الروسي في الأحداث السورية قد ساهم في تهافت العديد من الجيوش لشرائها.

  • MiG-21PFM Ägypten Kampfflugzeug (gemeinfrei)

    السلاح الروسي يُخلخل موازين القوى في الشرق الأوسط

    طائرات الميغ والمجد السوفييتي

    في الصورة طائرة من طراز ميغ 21 لسلاح الطيران المصري، فقد دأب الاتحاد السوفييتي سابقا على دعم حركات التحرر المناهضة للإمبريالية، بالمال والسلاح. وشمل ذلك أيضا الأنظمة والحركات القومية العربية وعلى رأسها نظام جمال عبد الناصر. عودة موسكو الحالية لحلبة الشرق الأوسط تعيد إحياء، بشكل من الأشكال، هذه الذاكرة السوفييتية.

  • Scud Missle Rakete Archiv (Getty Images)

    السلاح الروسي يُخلخل موازين القوى في الشرق الأوسط

    سكود وانتصارات صدام الوهمية

    سكود طراز لسلسلة من الصواريخ البالستية التي تم تطويرها من قبل الاتحاد السوفييتي إبان الحرب الباردة. وكانت موسكو تزود بها جيوش حلفائها في المنطقة. اشتهرت تلك الصواريخ بعدما أطلق صدام حسين 39 منها على إسرائيل إبان حرب الخليج عام 1991 في محاولة منه لاستدراج الدولة العبرية لمواجهة مباشرة كان من شأنها آنذاك تقويض التحالف العربي والدولي ضده.

  • Indien Parade zum Tag der Republik 26.01.2015 Neu Delhi (AFP/Getty Images/S. Loeb)

    السلاح الروسي يُخلخل موازين القوى في الشرق الأوسط

    روسيا المزود الرئيسي للجزائر بالسلاح

    في الصورة دبابة روسية الصنع من طراز تي ـ إس 90 من آخر ما اقتنته الجزائر. تعتبر روسيا، تقليديا، وقبلها الاتحاد السوفييتي المزود الرئيسي للجيش الجزائري بالسلاح، غير أن الأخيرة توجهت في السنوات الأخيرة إلى تنويع مصادرها وخصوصا التقرب من مزودين أوروبيين خصوصا ألمانيا.

  • Spürpanzer Fuchs undatierte Firmenhandout von Rheinmetall (picture-alliance/dpa)

    السلاح الروسي يُخلخل موازين القوى في الشرق الأوسط

    الجزائر بين الوفاء لروسيا والغزل مع ألمانيا

    رغم احتفاظها بروسيا كمزود رئيسي إلا أن الجزائر بدأت بتنويع مصادر سلاحها، إذ توجهت بشكل خاص لألمانيا، إذ حلت في المركز الأول ضمن قائمة الدول المستوردة للأسلحة الألمانية عام 2017. في الصورة المدرعة فوكس 2 التي يتم تركيبها في الجزائر بتعاون ألماني. وقد أبرمت الجزائر قبل سنوات صفقة بقيمة 14 مليار يورو تعد الأكبر من نوعها التي تبرمها البلاد مع دولة غربية منذ الاستقلال .

    الكاتب: حسن زنيند


 

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هل بإمكان اس-400 الروسية الأقوى في العالم فك شيفرة اف-35 الأمريكية الأغلى في العالم؟    

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