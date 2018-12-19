عقوبة صارمة لمرتكبي العنف ضد النساء في العائلات المهاجرة!

تعتزم الحكومة الألمانية تعزيز مكافحة العنف ضد النساء في العائلات المهاجرة. وبخصوص ذلك قالت مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون الإندماج، أنيته فيدمان-ماوتس، في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الأربعاء (27 فبراير/شباط) "إن من يرتكب جرائم عنف جسيمة في بلدنا، مثل العنف المنزلي أو الاغتصاب أو الختان، سjجرى ملاحقته ومعاقبته بصرامة".

وذكرت فيدمان-ماوتس أنه من الضروري أيضا بذل مزيد من الجهود لحماية النساء قبل أن يتعرضن للعنف. وأسست فيدمان-ماوتس من أجل ذلك مبادرة جديدة لدعم النساء المنحدرات من عائلات مهاجرة. وتتضمن المبادرة مشروعات للوقاية من العنف بميزانية 5;6 مليون يورو هذا العام.

وأوضحت فيدمان-ماوتس أنه ستتم الاستعانة في هذه المشروعات برجال مهاجرين يقيمون في ألمانيا منذ فترة طويلة للتحدث مع المهاجرين الجدد على نحو واضح بلغتهم الأم عن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في ألمانيا. وبحسب البيانات، فإنه من المقرر أن يجتمع 40 خبيرا في ديوان المستشارية اليوم الأربعاء لمناقشة هذه القضية.

د.ص/ ع.ج (د ب أ)

المصدر: مهاجر نيوز