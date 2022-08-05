عقوبات صينية على بيلوسي وبلينكن يتهم بكين بتغيير الوضع القائم

أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة (الخامس من آب/أغسطس 2022) أن بكين فرضت عقوبات غير محددة على رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وأفراد مقربين من أسرتها. وجاء في بيان الوزارة "في تجاهل لمخاوف الصين الخطيرة ومعارضتها الحازمة.. أصرت بيلوسي على زيارة منطقة تايوان الصينية. هذا يشكل تدخلا جسيما في الشؤون الداخلية الصينية".

وأضاف البيان "هذا يقوض بشكل خطير سيادة الصين وسلامة أراضيها ويخالف بشكل خطير مبدأ الصين واحدة ويهدد بشدة السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان". وتابع البيان "ردا على استفزاز بيلوسي الفاضح، تقرر الصين فرض عقوبات على بيلوسي وأفراد أسرتها المقربين، بما يتماشى مع القوانين ذات الصلة بجمهورية الصين الشعبية".

وكانت بيلوسي قد زارت الجزيرة الديمقراطية التي تخضع لحكم ذاتي في وقت سابق من الأسبوع، مما دفع بكين لإجراء تدريبات عسكرية جوية وبحرية بالذخيرة الحية في المياه قبالة تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.

وفي السياق نفسه، أعلنت بكين اليوم الجمعة أنها أوقفت التعاون مع الولايات المتحدة في عدد من المجالات، بما في ذلك الحوار بين كبار القادة العسكريين. كما قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إنها أوقفت محادثات المناخ مع الولايات المتحدة، وكذلك التعاون في منع الجريمة عبر الحدود وإعادة المهاجرين غير الشرعيين، من بين ثمانية إجراءات محددة.

كما استدعت وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة جيم نيكل القائم بالأعمال في السفارة الكندية في بكين بشأن مشاركة كندا في بيان صادر عن وزراء خارجية دول مجموعة السبع. واستدعى نائب وزير الخارجية الصيني نيكل أمس الخميس وحث كندا على "تصحيح أخطائها على الفور" بشأن قضية تايوان أو "تحمل جميع العواقب"، وفقا لبيان وزارة الخارجية الصينية الذي نُشر اليوم الجمعة.

والواقعة هي الأحدث في سلسلة من الاحتجاجات الدبلوماسية التي تقوم بها بكين بعد أن دعتها مجموعة السبع يوم الأربعاء إلى حل التوتر حول مضيق تايوان بطريقة سلمية.

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بلينكن: الصين تسعى لتغيير الوضع القائم

وفي المقابل، اتهم وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن الصين بالسعي لتغيير الوضع الراهن في مضيق تايوانبإجراء اختبارات صاروخية وتدريبات عسكرية. وأصدر بلينكن تلك التصريحات في قمة إقليمية في كمبوديا، اليوم الجمعة، حضرها وزير الخارجية الصيني وانج يي ونظيره الروسي، سيرجي لافروف، حسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الجمعة.

وذكر وزير الخارجية الأمريكي أنه لا يوجد مبرر للرد العسكري الصيني، بعد ما وصفه بزيارة سلمية من قبل بيلوسي، بما في ذلك إطلاق صواريخ في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، طبقا لمسؤول غربي، كان حاضرا في القمة.

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لافروف: التحالف مع الصين "انتصار للقانون الدولي"

وصف وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف تحالف موسكو مع بكين بأنه دعامة للقانون الدولي على خلفية الحرب الروسية الدائرة على أوكرانيا. وقال وزير خارجية روسيا لوكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء في الاجتماع الوزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا(آسيان) في العاصمة الكمبودية اليوم الجمعة "شراكتنا الاستراتيجية هي واحدة من دعائم الحركة من أجل انتصار القانون الدولي".

وقدم لافروف نفسه بوصفه حامي ميثاق الأمم المتحدة، الذي يمنح السيادة لجميع الدول على قدم المساواة. وانتقد لافروف (73 عاما) أمريكا بسبب استمرار انتهاك هذا المبدأ. وقال لافروف "نشترك مع جمهورية الصين الشعبية، في مجموعة الأصدقاء لحماية ميثاق الأمم المتحدة التي تم تأسيسها حديثا".

ويتوقع لافروف أن تنمو هذه المجموعة. وأضاف أن محاولات واشنطن لإظهار هيمنتها على أماكن جديدة في العالم ستفشل.

وتبرر القيادة الروسية حربها ضد أوكرانيا المجاورة، التي (الحرب) تنتهك القانون الدولي، من ناحية "بالتحرير" المزعوم للشعب هناك ومن ناحية أخرى كدفاع ضد توسع مخطط له لحلف شمال الأطلسي(ناتو) الذي يهدد روسيا. والصين حيادية بشكل رسمي في الصراع، لكن تلقي باللوم على الغرب في التصعيد.

وردت موسكو مؤخرا على أزمة تايوان بدعم دبلوماسي للمناورات العسكرية لبكين، قبالة الجزيرة.

خ.س / ع أ.ج (د ب أ، رويترز)