 عقوبات صينية على بيلوسي وبلينكن يتهم بكين بتغيير الوضع القائم | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.08.2022

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عقوبات صينية على بيلوسي وبلينكن يتهم بكين بتغيير الوضع القائم

فرضت الصين عقوبات على نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي وأفراد أسرتها ردا على ما وصفته بأفعالها "الخبيثة" و"الاستفزازية"، في وقت أوقفت بكين التعاون مع واشنطن في عدة مجالات، بما في ذلك الحوار بين القادة العسكريين.

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي

أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة (الخامس من آب/أغسطس 2022) أن بكين فرضت عقوبات غير محددة على رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وأفراد مقربين من أسرتها. وجاء في بيان الوزارة "في تجاهل لمخاوف الصين الخطيرة ومعارضتها الحازمة.. أصرت بيلوسي على زيارة منطقة تايوان الصينية. هذا يشكل  تدخلا جسيما في الشؤون الداخلية الصينية".

مختارات

بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، تصاعد الخلاف حول "سياسة الصين الواحدة" بين بكين وتايبيه وواشنطن. لمحة عامة عن ميزان القوى العسكري في المنطقة ومقدار التسلح بين البلدين.

أطلق الجيش الصيني مقذوفات باتجاه مضيق تايوان بعيد بدء مناورات عسكرية واسعة حول الجزيرة التي تطالب بها بكين. تايوان أدانت هذه المناورات واعتبرت أنها "تهدف إلى تغيير الوضع القائم وتعطيل السلام والاستقرار الإقليميين".

فيما وصلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى اليابان، محطتها الآسيوية الأخيرة، يستمر التوتر في موضوع الصين وتايوان. إذ سقطت صواريخ صينية في منطقة يابانية، كما توغلت مقاتلات صينية في منطقة الدفاع التايوانية.

وأضاف البيان "هذا يقوض بشكل خطير سيادة الصين وسلامة أراضيها ويخالف بشكل خطير مبدأ الصين واحدة ويهدد بشدة السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان". وتابع البيان "ردا على استفزاز بيلوسي الفاضح، تقرر الصين فرض عقوبات على بيلوسي وأفراد أسرتها المقربين، بما يتماشى مع القوانين ذات الصلة بجمهورية الصين الشعبية".

وكانت بيلوسي قد زارت الجزيرة الديمقراطية التي تخضع لحكم ذاتي في وقت سابق من الأسبوع، مما دفع بكين لإجراء تدريبات عسكرية جوية وبحرية بالذخيرة الحية في المياه قبالة تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.

وفي السياق نفسه، أعلنت بكين اليوم الجمعة أنها أوقفت التعاون مع الولايات المتحدة في عدد من المجالات، بما في ذلك الحوار بين كبار القادة العسكريين. كما قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إنها أوقفت محادثات المناخ مع الولايات المتحدة، وكذلك التعاون في منع الجريمة عبر الحدود وإعادة المهاجرين غير الشرعيين، من بين ثمانية إجراءات محددة.

كما استدعت وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة جيم نيكل القائم بالأعمال في السفارة الكندية في بكين بشأن مشاركة كندا في بيان صادر عن وزراء خارجية دول مجموعة السبع. واستدعى نائب وزير الخارجية الصيني نيكل أمس الخميس وحث كندا على "تصحيح أخطائها على الفور" بشأن قضية تايوان أو "تحمل جميع العواقب"، وفقا لبيان وزارة الخارجية الصينية الذي نُشر اليوم الجمعة.

والواقعة هي الأحدث في سلسلة من الاحتجاجات الدبلوماسية التي تقوم بها بكين بعد أن دعتها مجموعة السبع يوم الأربعاء إلى حل التوتر حول مضيق تايوان بطريقة سلمية.

مسائيةDW: بعد زيارة بيلوسي لتايوان.. مناورات صينية وحذر أمريكي

بلينكن: الصين تسعى لتغيير الوضع القائم

وفي المقابل، اتهم وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن الصين بالسعي لتغيير الوضع الراهن في مضيق تايوانبإجراء اختبارات صاروخية وتدريبات عسكرية. وأصدر بلينكن تلك التصريحات في قمة إقليمية في كمبوديا، اليوم الجمعة، حضرها وزير الخارجية الصيني وانج يي ونظيره الروسي، سيرجي لافروف، حسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الجمعة.

وذكر وزير الخارجية الأمريكي أنه لا يوجد مبرر للرد العسكري الصيني، بعد ما وصفه بزيارة سلمية من قبل بيلوسي، بما في ذلك إطلاق صواريخ في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، طبقا لمسؤول غربي، كان حاضرا في القمة.

القواعد البحرية للصين وامريكا في المحيط الهادئ

القواعد البحرية للصين وامريكا في المحيط الهادئ

لافروف: التحالف مع الصين "انتصار للقانون الدولي"

وصف وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف تحالف موسكو مع بكين بأنه دعامة للقانون الدولي على خلفية الحرب الروسية الدائرة على أوكرانيا. وقال وزير خارجية روسيا لوكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء في الاجتماع الوزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا(آسيان) في العاصمة الكمبودية اليوم الجمعة "شراكتنا الاستراتيجية هي واحدة من دعائم الحركة من أجل انتصار القانون الدولي".

وقدم لافروف نفسه بوصفه حامي ميثاق الأمم المتحدة، الذي يمنح السيادة لجميع الدول على قدم المساواة. وانتقد لافروف (73 عاما) أمريكا بسبب استمرار انتهاك هذا المبدأ. وقال لافروف "نشترك مع جمهورية الصين الشعبية، في مجموعة الأصدقاء لحماية  ميثاق الأمم المتحدة التي تم تأسيسها حديثا".

ويتوقع لافروف أن تنمو هذه المجموعة. وأضاف أن محاولات واشنطن لإظهار هيمنتها على أماكن جديدة في العالم ستفشل.

وتبرر القيادة الروسية حربها  ضد أوكرانيا المجاورة، التي (الحرب) تنتهك القانون الدولي، من ناحية "بالتحرير" المزعوم للشعب هناك ومن ناحية أخرى كدفاع ضد توسع مخطط له لحلف شمال الأطلسي(ناتو) الذي يهدد روسيا. والصين حيادية بشكل رسمي في الصراع، لكن تلقي باللوم على الغرب في التصعيد.

وردت موسكو مؤخرا على أزمة تايوان بدعم دبلوماسي للمناورات العسكرية لبكين، قبالة الجزيرة.

خ.س / ع أ.ج (د ب أ، رويترز)

  • China erstes Flugzeug aus eigene Produktion C919 offizielle Vorführung

    C919 أول طائرة مدنية صينية

    كشفت الشركة الصينية لإنتاج الطائرات "كوماك" النقاب عن أول طائرة ركاب كبيرة. وتم تصميم هذه الطائرة وتصنيعها في الصين. وهي من طراز "C919" مصممة للرحلات المتوسطة، حيث يصل مدى طيرانها إلى 5555 كيلومترا تقريبا وتتسع لـ168 راكبا.

  • China Passagierflugzeug C919

    C919 أول طائرة مدنية صينية

    تم إزالة الستار عن الطائرة التي يبلغ طولها 39 مترا أمام 4 آلاف شخص حضروا الحفل الخاص بعرض الطائرة في شنغهاي، وتحديدا بالقرب من مطار بودونغ.

  • China erstes Flugzeug aus eigene Produktion C919 offizielle Vorführung

    C919 أول طائرة مدنية صينية

    منذ عام 2008 بدأت شركة "كوماك" في تطوير الطائرة المدنية من طراز "C919" وهي مجهزة بمحركين. وفي عام 2014 قامت الطائرة بأول رحلة تجريبية. ومن المقرر أن يتم طرحها في الأسواق عام 2016، وتبدأ برحلاتها عام 2019.

  • China erstes Flugzeug aus eigene Produktion C919 offizielle Vorführung

    C919 أول طائرة مدنية صينية

    رغم أن هذه الطائرة صُممت وصُنعت في الصين، لكن الأجزاء الأساسية مثل المحركات والأجهزة الالكترونية، طورتها شركات تصنيع أجنبية، فالطائرة مجهزة بمحرك طورته مجموعتا "جنرال إلكتريك" الأمريكية و"سفران" الفرنسية.

  • China erstes Flugzeug aus eigene Produktion C919 offizielle Vorführung

    C919 أول طائرة مدنية صينية

    تعد الصين واحدة من أكبر أسواق الطيران في العالم. ووفقا لتقديرات شركة "بوينغ" الأمريكية لتصنيع الطائرات، فإن الصين بحاجة إلى 800 مليار دولا أمريكي لإنتاج هذا النوع من الطائرات المدنية. علما أنه ومنذ عام 2008 تسمح شركة إنتاج الطائرات الأوروبية "إيرباص" بتجميع طائراتها متوسطة المدى "A320" في الصين. وهو ما ترغب أن تقوم به بوينغ في وقت قريب من هذا العام 2015.

  • China erstes Flugzeug aus eigene Produktion C919 Cockpit

    C919 أول طائرة مدنية صينية

    تهدف الحكومة الصينية بهذا الإنتاج الجديد إلى المنافسة بقوة في سوق إنتاج الطائرات، إذ ترغب بانتاج كميات محدودة ولكن بجودة عالية، ومن المفترض أن تعزز الطائرة "C919" صورة الصين عالميا كدولة مصنعة للطائرات.

  • China erstes Flugzeug aus eigene Produktion C919

    C919 أول طائرة مدنية صينية

    "C919" ستصبح أول منافس لطائرتي "A320" التي تنتجها شركة إيرباص و"بوينغ737" التي تنتجها شركة يوينغ. ووفقا للشركة الصينية يوجد لديها 517 طلبا للطائرة، أغلبها من شركات طيران صينية فضلا عن وجود شركات طيران أجنبية أيضا مهتمة بشراء "C919" الجديدة.

    الكاتب: سرينيفاس مازومدارو/ دالين صلاحية


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