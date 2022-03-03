 عقوبات أوروبية جديدة على روسيا... ماذا تشمل؟ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.03.2022

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عقوبات أوروبية جديدة على روسيا... ماذا تشمل؟

وافقت بروكسل على فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، فيما يجري رؤساء وزراء كل من بولندا والتشيك وسلوفينيا زيارة للعاصمة الأوكرانية كييف بهدف تأكيد الدعم الأوروبي للبلاد.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين

وافقت بروكسل على فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

وافق الاتحاد الأوروبي رسميا اليوم الثلاثاء (15 مارس/ آذار 2022) على فرض عقوبات جديدة على روسيابسبب غزوها لأوكرانيا تشمل حظرا على الاستثمارات في قطاع الطاقة الروسي وصادرات السلع الكمالية وواردات منتجات الصلب.

مختارات

في مقابلة مع DW، ناشد كبير حاخامات أوكرانيا، موشيه رؤوفين أزمان، الروس إنهاء الحرب. كما تحدث عن حياة الطائفة اليهودية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

منذ انطلاق الغزو الروسي لأوكرانيا، سقط أكثر من ألفي قتيل مدني في مدينة ماريوبول، حسبما أعلنت سلطات المدينة، فيما تتعرّض عدة مناطق من العاصمة كييف لهجمات. وأعلنت روسيا السيطرة على كامل أراضي مقاطعة خيرسون.

ومن المقرر أن تدخل العقوبات الجديدة حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي في وقت لاحق اليوم. وتشمل العقوبات أيضا تجميد أصول المزيد من أرباب الأعمال الذين يدعمون الدولة الروسية ومنهم مالك نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم رومان أبراموفيتش.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان اليوم إن العقوبات تشمل "حظرا بعيد المدى على الاستثمارات الجديدة في قطاع الطاقة الروسي". وقال مصدر في الاتحاد الأوروبي لرويترز إن الإجراء سيضر بشركات النفط الروسية الكبرى، لكن سيظل بوسع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي شراء النفط والغاز منها.

وقالت المفوضية الأوروبية إنه سيتم أيضا فرض حظر كامل على المعاملات مع بعض الشركات الروسية المملوكة للدولة والمرتبطة بالمجمع الصناعي العسكري للكرملين. وتوصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي بشأن العقوبات الجديدة يوم الاثنين ولم يشهد أي اعتراضات قبل الموعد النهائي المتفق عليه.

وقالت المفوضية الأوروبية إن التقديرات تشير إلى أن الحظر على واردات الصلب الروسية سيؤثر على منتجات بقيمة 3.6 مليار دولار. ولن يسمح لشركات تابعة للاتحاد الأوروبي بتصدير أي سلع كمالية تزيد قيمتها عن 300 يورو ومنها المجوهرات. وقالت مصادر في الاتحاد الأوروبي إنه سيتم حظر صادرات السيارات التي تزيد تكلفتها عن 50 ألف يورو.

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حظر التعامل مع روسيا

كما قرر الاتحاد الأوروبي منع وكالات التصنيف الائتماني الأوروبية من تصنيف الديون السيادية لروسيا، وأيضا الشركات الروسية، في عقوبات هي الأحدث التي يفرضها التكتل ضد موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا. وتدخل العقوبات الجديدة حيز التنفيذ بداية من اليوم الثلاثاء.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان موجز لتدابير الحزمة الرابعة من الإجراءات العقابية إن الحظر "سوف يؤدي إلى فقدانهم (الجانب الروسي) حتى الوصول إلى الأسواق المالية للاتحاد الأوروبي"، نتيجة غزو أوكرانيا.

وتؤكد التصنيفات الائتمانية قدرة المدين على سداد الديون عن طريق سداد أصل الدين ومدفوعات الفائدة في الوقت المناسب، فضلا عن احتمال التخلف عن السداد. وتحول حزمة العقوبات التي اتفق عليها قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمة الأسبوع الماضي دون حصول روسيا على أموال من صندوق النقد أو البنك الدوليين، وتجريد روسيا من وضع "الدولة الأكثر تفضيلا" في منظمة التجارة العالمية.

كما تحظر العقوبات ضخ أي استثمارات من الاتحاد الأوروبي في قطاع الطاقة الروسي، ومجمع الكرملين العسكري الصناعي. وكذلك استيراد الصلب أو الحديد الروسي، وتصدير السلع الكمالية من الاتحاد إلى روسيا. ورغم ذلك، وخشية تعطل إمدادات الطاقة، عارض التكتل استهداف واردات الطاقة الروسية على الرغم من الانتقادات الشديدة من بولندا ولاتفيا وليتوانيا.

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زيارة "داعمة"

وفي سياق تطورات النزاع الروسي الأوكراني، يزور رؤساء وزراء كل من بولندا والتشيك وسلوفينيا اليوم الثلاثاء العاصمة الأوكرانية كييف، لتأكيد الدعم الأوروبي للبلاد. وأوضحت الحكومة البولندية، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي ورئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا والسلوفيني يانيز جانشا، سيزورون كييف كممثلين عن المجلس الأوروبي، وسيلتقون رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي ورئيس وزرائه دينيس شميهال.

ولفت البيان إلى أنه جرى ترتيب الزيارة بالتشاور مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين. وتهدف الزيارة لتأكيد دعم الاتحاد الأوروبي المطلق لسيادة أوكرانيا واستقلالها. كما تهدف إلى تقديم حزمة واسعة من الدعم لأوكرانيا والأوكرانيين.

ع.ش/ خ.س (د ب أ، رويترز)

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