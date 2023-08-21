 عقد على هجوم الغوطة الكيميائي... هل تتحقق العدالة أخيراً؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 21.08.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

عقد على هجوم الغوطة الكيميائي... هل تتحقق العدالة أخيراً؟

مررت عشر سنوات على الهجوم الكيميائي الذي أودى بحياة المئات من سكان الغوطة قرب العاصمة السورية دمشق. أصابع الاتهام تتوجه للرئيس بشار الأسد، بيد أن "الوقت في صالحه" كما يرى خبراء.

قُتل ما بين 480 و 1500 شخص في الهجوم الكيميائي الذي استهدف سكان الغوطة الشرقية

قُتل ما بين 480 و 1500 شخص في الهجوم الكيميائي الذي استهدف سكان الغوطة الشرقية

رغم مرور عشرة أعوام، مازال هجوم الغوطة الكيميائي عالقاً في أذهان الكثير من السوريين بكامل تفاصيله، وكأن الزمان قد توقف عند صبيحة الحادي والعشرين من أغسطس / آب 2013.

مختارات

اتهم دبلوماسي بريطاني موسكو ودمشق بتعطيل دخول خبراء دوليين إلى بلدة دوما في الغوطة الشرقية للتحقيق في هجوم كيماوي مفترض بذريعة وجود مخاوف أمنية. فيما اعتبر الكرملين الاتهام "لا أساس" له.

تقدم محامون من ثلاثة جماعات حقوقية يمثلون ضحايا هجمات الأسلحة الكيماوية في سوريا، بملف دعوى جنائية أمام القضاء الألماني ضد مسؤولين سوريين يتهمونهم بالمسؤولية عن مقتل مئات المدنيين في مناطق تابعة لسيطرة المعارضة.

نضالها ضد الظلم خلق لها أعداء كثر على عدة جبهات: عند النظام السوري وبعض فصائل المعارضة المسلحة. بعد عشر سنوات على الثورة السورية، DW تحقق في الاختفاء الغامض للناشطة رزان زيتونة من منطقة كانت تحت سيطرة المعارضة.

بنبرة يعتصرها الأسى، تتذكر آلاء مخزومي ذات الثلاثين ربيعاً، ما حصل في ذاك اليوم، قائلة لـ DW: "كان معظمنا مستيقظاً لأن الطقس كان حاراً جداً لدرجة إننا لم نستطع النوم. كانت من عادتنا في مثل هذا الجو النوم على أسطح المنازل في محاولة للاستمتاع بالليل".

بيد أنه في الثانية ونصف صباحاً وقع حدث لم يعكر صفو هذه الليلة فحسب، بل قلب حياة السوريين في الغوطة رأساً على عقب؛ إذ تعرضت المنطقة التي تقع بملاصقة العاصمة دمشق وكانت في ذاك الوقت خاضعة لسيطرة المعارضة إلى هجوم كيميائي هو الأكثر دموية في تاريخ البلاد.

وفي ذلك، قالت آلاء: "عندما سمعنا الانفجارات، اعتقدنا في بادئ الأمر أنه قصف معتاد"، مضيفة أن زوجها وهو طبيب هرع إلى الشارع على الفور ليقدم الإسعافات الطبية للمحتاجين. وتابعت: "لكن بعد ذلك، ارتفع صراخ الناس في الشوارع وأصبحنا نعاني من صعوبة في التنفس وقمنا بتغطية وجوهنا بالمناديل المبللة. كنا نخشى أن يكون الهجوم كيميائياً رغم أننا لم نكن نعرف شيئاً عنه، إلا أننا بقينا قرب النوافذ".

وقد حالف الحظ عائلة آلاء؛ إذ ساعدتها المناديل المبللة وعدم اللجوء إلى الطابق السفلي على النجاة من الهجوم.

ويوضح عبد الرحمن سيفيا، متطوع في خدمات الإسعاف في الغوطة الشرقية أثناء الهجوم، السبب في ذلك، قائلاً لـ DW: "اعتادت العائلات الاختباء من القصف المتكرر بالنزول إلى الطوابق السفلية، لكن عند وقوع الهجوم الكيمائي، لقى من نزل إلى الطوابق السفلية مصرعه. مات كثيرون وهم لا يعرفون نوع السلاح الذي أودى بحياتهم".

وقدرت مصادر وتحقيقات مقتل ما بين 480 و1500 شخص، الكثير منهم من الأطفال والنساء، في الهجوم.

تحقيقات اممية وحقوقية

أكد تحقيق أجرته بعثة الأمم المتحدة بعد شهر واحد من الهجوم على الغوطة أنه جرى استخدام غاز السارين (غاز الأعصاب)، الذي يعد أكثر الغازات السامة خطورة، في الهجوم. وأضاف الفريق الأممي بقيادة العالم السويدي أوكا سالستروم في بيان صدر في 16 سبتمبر /أيلول عام 2013 "أن العينات البيئية والكيميائية والطبية التي تم جمعها أدلة واضحة ومقنعة بأن صواريخ أرض-أرض تحمل غاز الأعصاب (سارين) قد استخدمت في الهجوم على عين ترما، وزملكا، والمحمدية في منطقة الغوطة في دمشق".

وخلص تقرير شامل صدر عن منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية إلى أن "الأدلة الخاصة بنوع الصواريخ ومنصات إطلاقها المستخدمة في هذه الهجمات تُظهر بقوة أنها نظم أسلحة معروف وموثق أن القوات المسلحة السورية هي التي تمتلكها وتستخدمها". وأضاف التقرير "لم توثق هيومن رايتس ووتش وخبراء الأسلحة الذين يراقبون استخدام الأسلحة في سوريا حيازة قوات المعارضة السورية لصواريخ 140 ملم أو 330 ملم من المستخدمة في الهجوم، أو المنصات الخاصة بإطلاق هذه الصواريخ".

 في المقابل، رفضت الحكومة السورية أي ضلوع لها في استهداف الغوطة بغاز السارين حيث أفاد أول تقرير نشرته الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" الرسمية بعد الواقعة أن الهجوم "يتعارض مع المنطق" مع اتهام المعارضة بالتورط في الأمر. وقال وزير الإعلام السوري آنذاك، عمران الزعبي: "كل ما قيل سخيف وغير منطقي وملفق"، حسبما نقلت عنه "سانا". 

أكدت التقارير أن الغاز المستخدم في الهجوم هو غاز السارين (غاز الأعصاب)

أكدت التقارير أن الغاز المستخدم في الهجوم هو غاز السارين (غاز الأعصاب)

رصد وتوثيق

وعكفت العديد من المنظمات غير الحكومية على إنشاء قواعد بيانات كبيرة عن الهجوم. وفي هذا السياق، قالت ليبي مكافوي، الباحثة القانونية في مشروع "الأرشيف السوري" التي تقوم برصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، إن الهجوم على الغوطة حظي من المشروع "بالجهد الأكبر من حيث جمع الوثائق والأدلة التصويرية". وأضافت في مقابلة مع DW أنه "جرى تحميل ما يقرب من 300 مادة بشكل أساسي عند وقوع الهجوم خاصة خلال أول أربع وعشرين ساعة وهو ما يمثل حوالي نصف العدد الإجمالي للمواد التي وجدناها والتي توثق الهجوم".

الجدير بالذكر أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان أفادت بوقوع ما لا يقل عن 222 هجوماً بالأسلحة الكيميائية في سوريا منذ عام 2012 على الرغم من الحظر المفروض على الأسلحة الكيميائية بموجب القانون الدولي وفق بروتوكول عام 1925.

ورغم كل هذه الأدلة، لم تغير الحكومة السورية وحليفتها روسيا مواقفهما طوال العشر سنوات الماضية؛ إذ تصران على أن المعارضة هي الجهة المسؤولة عن الهجوم الكيميائي الذي تعرضت له الغوطة.

الرئيس السوري بشار الأسد مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على هامش القمة العربية في جدة

الرئيس السوري بشار الأسد مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على هامش القمة العربية في جدة

المحاسبة والدبلوماسية

وفي مقابلة مع DW، قالت لينا الخطيب، مديرة معهد الشرق الأوسط في مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية التابعة لجامعة لندن، إن "الأسد يراهن على عامل الوقت حيث يأمل في أن ينسى العالم في نهاية المطاف مساءلته ويعيد قبوله بشكل عملي في المجتمع الدولي باعتباره الزعيم الشرعي لسوريا". وشددت على ضرورة المضي قدماً في السعي إلى "مساءلة الأسد عن الأعمال الوحشية التي تورط فيها نظامه حتى لو توقف المسار السياسي لعملية السلام".

بدورها، قالت كيلي بيتيلو، منسقة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، لـ DW إن عامل الوقت "قد صب في صالح الأسد".

يشار إلى أنه ورغم المزاعم في تورط الأسد في ارتكاب جرائم حرب أدت إلى عزلته، ولو بشكل مؤقت، دولياً وفي محيطه العربي منذ اندلاع الانتفاضة السورية عام 2011، إلا أنه سوريا عادت لجامعة الدول العربية بعد أكثر من 11 عاماً وجرى استقبال الأسد في السعودية والإمارات.

وفي ذلك، قالت بيتيلو إن "المحاسبة لا علاقة لها بالدبلوماسية، لذا يتعين أن يتم المضي قدماً في المساءلة بشكل مواز للدبلوماسية".

من جانبها، حذرت ليلى كيكي، المديرة التنفيذية لـ"حملة سوريا"، وهي منظمة غير ربحية تدعم منظمات المجتمع المدني السورية، مقرها الولايات المتحدة، من مغبة عدم محاسبة الحكومة السورية: "نخشى من تكرار مثل هذه الفظائع الجماعية في سوريا وأماكن أخرى".

أما بالنسبة للناجية من هجوم الغوطة الكيميائي آلاء مخزومي، فتؤكد أنها ما زالت تعاني من تبعاته وتداعياته النفسية رغم أنها هربت من سوريا إلى تركيا بعد ثلاث سنوات من الواقعة، مؤكدة "لن ننسى وجوه الأطفال وهم يحتضرون".

جنيفر هوليس / م. ع

شارك في إعداد التقرير من إدلب عمر البم

  • الرئيس السوري السابق حافظ الأسد

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    تولي الحكم بعد انقلاب "الحركة التصحيحية"

    في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1970، نفّذ حافظ الأسد الذي كان يتولّى منصب وزير الدفاع انقلاباً عسكرياً عُرف بـ"الحركة التصحيحية" وأطاح برئيس الجمهورية حينها نور الدين الأتاسي. في 12 آذار/مارس 1971، انتخب الأسد الذي كان يترأس حزب البعث العربي الاشتراكي، رئيساً للجمهورية ضمن انتخابات لم ينافسه فيها أي مرشح آخر. وكان أول رئيس للبلاد من الطائفة العلوية التي تشكل عشرة في المئة من تعداد السكان.

  • مواجهات بين القوات الإسرائيلية والسورية على مرتفعات الجولان في حرب تشرين 1973

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    "حرب تشرين"

    في السادس من تشرين الأول/أكتوبر 1973، شنّت مصر وسوريا هجوماً مفاجئاً على إسرائيل من جهة قناة السويس غرباً، ومرتفعات الجولان شرقاً، في محاولة لاستعادة ما خسره العرب من أراض خلال حزيران/يونيو 1967، لكن تمّ صدهما. في أيار/مايو 1974، انتهت الحرب رسمياً بتوقيع اتفاقية فضّ الاشتباك في مرتفعات الجولان.

  • الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون مع وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي الأمريكي وقتها هنري كيسينجر

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    علاقات دبلوماسية بين واشنطن ودمشق!

    في حزيران/يونيو 1974، زار الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون دمشق، معلناً إعادة إرساء العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، بعدما كانت مجمّدة منذ العام 1967. في الصورة الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون مع وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي الأمريكي وقتها هنري كيسينجر.

  • انسحاب القوات السورية من لبنان

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    هيمنة على لبنان

    في 1976 تدخّلت القوات السورية في الحرب الأهلية اللبنانية بموافقة أمريكية، وبناء على طلب من قوى مسيحية لبنانية. وفي 1977، بدأت المواجهات بين القوات السورية، التي انتشرت في معظم أجزاء البلاد ما عدا المنطقة الحدودية مع إسرائيل، وقوات مسيحية احتجت على الوجود السوري. وطيلة ثلاثة عقود، بقيت سوريا قوة مهيمنة على المستوى العسكري في لبنان وتحكمت بكل مفاصل الحياة السياسية حتى انسحابها في العام 2005.

  • الرئيس السوري السابق حافظ الأسد والرئيس العراقي الأسبق صدام حسين

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    قطيعة بين دمشق وبغداد!

    في العام 1979، تدهورت العلاقات بين سوريا والعراق، اللذين حكمهما فرعان متنافسان من حزب البعث العربي الاشتراكي، بعد اتهام الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين الوافد حديثاً إلى السلطة، دمشق بالتآمر. وقطعت بغداد علاقتها الدبلوماسية مع دمشق في تشرين الأول/أكتوبر 1980، بعدما دعمت الأخيرة طهران في حربها مع العراق. في الصورة يظهر الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين (يسار) مع الرئيس السوري السابق حافظ الأسد (وسط).

  • مدينة حماه السورية

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    "مجزرة حماه"

    في شباط/فبراير 1982، تصدّى النظام السوري لانتفاضة مسلّحة قادها الإخوان المسلمون في مدينة حماه (وسط)، وذهب ضحية ما يعرف بـ"مجزرة حماه" بين عشرة آلاف وأربعين ألف شخص. وجاء ذلك بعد قرابة ثلاث سنوات من هجوم بالرصاص والقنابل اليدوية على الكلية الحربية في مدينة حلب، أسفر عن مقتل ثمانين جندياً سورياً من الطائفة العلوية. وتوجّهت حينها أصابع الاتهام إلى الإخوان المسلمين بالوقوف خلف الهجوم.

  • حافظ ورفعت الأسد

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    محاولة انقلاب فاشلة

    في تشرين الثاني/نوفمبر 1983، أصيب الأسد بأزمة قلبية نقل على إثرها إلى أحد مشافي دمشق. ودخل في غيبوبة لساعات عدّة، حاول خلالها شقيقه الأصغر رفعت الاستيلاء على السلطة عبر انقلاب فاشل، قبل أن يستعيد الأسد عافيته. وبعد عام، أُجبر رفعت على مغادرة سوريا. الصورة لحافظ الأسد (يمين) مع أخيه رفعت.

  • بشار الأسد زار باريس عدة مرات

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    تقارب مع الغرب!

    بدأ الجليد الذي شاب علاقات سوريا مع أمريكا والغرب بالذوبان، عقب انهيار الاتحاد السوفياتي. انضمت سوريا إلى القوات متعددة الجنسيات في التحالف الذي قادته أمريكا ضد صدام حسين بعد غزو العراق للكويت. وفي تشرين الأول/أكتوبر 1994، زار الرئيس الأمريكي بيل كلينتون الأسد في دمشق. بعد أربع سنوات، زار الأسد فرنسا في أول زيارة له إلى بلد غربي منذ 22 عاماً، واستقبل بحفاوة من نظيره الفرنسي جاك شيراك.

  • بشار الأسد في جنازة أبيه عام 2000

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    الابن يخلف أباه في الرئاسة!

    توفي الأسد في 10 حزيران/يونيو 2000، عن عمر ناهز 69 عاماً، وكان شيراك الرئيس الغربي الوحيد الذي حضر جنازته. وبعد شهر، تولّى نجله بشار السلطة، بعد تعديل دستوري سمح له بالترشّح. وحاز في استفتاء لم يضم أي مرشح آخر سواه على 97 في المئة من الأصوات.

  • صورة لبشار الأسد في دمشق

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    انفتاح نسبي ولكن..!

    بين أيلول/سبتمبر 2000 وشباط/فبراير 2001، شهدت سوريا فترة انفتاح وسمحت السلطات نسبياً بحرية التعبير. في 26 أيلول/سبتمبر 2000، دعا نحو مئة مثقّف وفنان سوري مقيمين في سوريا السلطات إلى "العفو" عن سجناء سياسيين وإلغاء حالة الطوارئ السارية منذ العام 1963. لكنّ هذه الفسحة الصغيرة من الحرية سرعان ما أقفلت بعدما عمدت السلطات إلى اعتقال مفكرين ومثقفين مشاركين في ما عُرف وقتها بـ"ربيع دمشق".

  • سوريون يحملون علم المعارضة السورية

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    احتجاجات تحولت إلى نزاع دامٍ!

    في العام 2011، لحقت سوريا بركب الثورات في دول عربية عدة، أبرزها مصر وتونس، في ما عُرف بـ"الربيع العربي". ومع اندلاع الاحتجاجات المناهضة لنظامه، قمع الأسد المتظاهرين السلميين بالقوة، وتحولت الاحتجاجات نزاعاً دامياً، سرعان ما تعددت جبهاته والضالعين فيه. وأودى النزاع المستمر بأكثر من 388 ألف شخص وهجّر وشرّد الملايين داخل البلاد وخارجها، وسوّى مناطق كاملة بالأرض.

  • صورة الأسد مع صورة بوتين في الغوطة الشرقية بدمشق

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    بقاء على رأس السلطة بدعم روسي

    في سنوات النزاع الأولى، فقدت قوات الحكومة السورية سيطرتها على مساحات واسعة من سوريا بينها مدن رئيسية. لكن وبدعم عسكري من حلفائها، إيران ثم روسيا، استعادت القوات الحكومية تدريجيًا نحو ثلثي مساحة البلاد، إثر سياسة حصار خانقة وعمليات عسكرية واسعة ضد الفصائل المعارضة والتنظيمات الجهادية. ولعب التدخل الجوي الروسي منذ خريف 2015 دوراً حاسماً في تغيير موازين القوى لصالح دمشق. م.ع.ح/ع.ج.م


مواضيع ذات صلة

Pro-Russian Servicemen on the observation post watching for a Ukrainian drone on positions of the people's militia of the Donetsk People's Republic, Donbas, Ukraine on February 10, 2022. Russia said on February 15 it is pulling back some of its troops from near Ukraine after a build-up raised fears of an invasion. The defence ministry said that large-scale drills continued but that some units were returning to their bases. Ukraine warned to wait to see proof of the pull-out, saying when we see the withdrawal, then we'll believe the de-escalation. Photo by Svetlana Kisileva/ABACAPRESS.COM

هذا ما تطبقه روسيا من "التجربة السورية" في أوكرانيا! 10.03.2022

لا تخفي روسيا استفادتها من تجربتها بسوريا في تطوير واختبار أسلحتها. وإضافة إلى احتمال استخدام تلك الأسلحة في أوكرانيا، يرى خبراء أن موسكو تحاول تطبيق استراتيجيات اتبعتها خلال "التجربة السورية" في أوكرانيا أيضاً، فما هي؟