 عقدة اللاجئين تحكم موقف أوروبا من الهجوم التركي على سوريا | سياسة واقتصاد | DW | 08.10.2019

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سياسة واقتصاد

عقدة اللاجئين تحكم موقف أوروبا من الهجوم التركي على سوريا

في غمار ضجيج طبول الحرب التي تقرعها تركيا قبل الهجوم على مناطق "الإدارة الذاتية" في شمال سوريا تبرز أسئلة حول دور أوروبا، الغائبة الحاضرة والبعيدة القريبة. فهل أمسك أردوغان أوروبا من يدها التي تؤلمها: ملف اللاجئين؟

Syrien Türkische Militärfahrzeuge (picture-alliance/AP Photo/B. Ahmad)

"قدرنا أن نتلقى الطعنات في الظهر من قبل الجميع، الحلفاء وغيرهم، ولكننا لم ولن نعول على أحد في الدفاع عنا... سندافع عن أنفسنا حتى الرمق الأخير، فلا سبيل آخر أمامنا... فالدول تحكمها المصالح، لا المبادئ، وربما اختار الجميع أن تكون مصلحتهم مع تركيا، وبالتالي فهم الآن صامتون على غزوها لمناطقنا". بهذه الجمل، لخص القيادي الكردي البارز والرئيس السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي، صالح مسلم، الوضع الراهن في ظل قرع تركيا طبول الحرب لشن عملية عسكرية ضد مناطق "الإدارة الذاتية" في شمال وشرق سوريا والتي يشكل الأكراد عمودها الفقري.

الاكتفاء بالتحذير

كلام صالح مسلم عن ما يشبه الخيانة من "الحلفاء" ربما قصد به في المقام الأول الولايات المتحدة التي شكلت الجهة الأهم التي راهن عليها الأكراد. واستفاد الأكراد كذلك من دعم أوروبي في الحرب على تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي. ولكن في وسط هذا الاستعداد التركي لشن الهجوم اكتفت أوروبا بالتحذير والكلام الموارب دون أي فعل على الأرض. فقد حذر الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية أنقرة من شن الهجوم العسكري. الاتحاد الأوروبي قال على لسان المتحدثة باسم السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، مايا كوتشيانيتش،  إن ذلك سيلحق الضرر بالمدنيين، وسيهدد بتقويض الجهود السياسية لحل الصراع الذي طال أمده. وأضافت المتحدثة أنه بينما يتفهم الاتحاد الأوروبي المخاوف الأمنية التركية المشروعة، فإنه يؤمن بأن أي حل مستدام للصراع السوري لن يتحقق عبر الوسائل العسكرية، وإنما يتطلب انتقالاً سياسياً حقيقياً.

مختارات

وحول خطط تركيا لإعادة توطين مليوني لاجئ سوري على في "المنطقة الآمنة" على الحدود السورية التركية، قالت كوتشيانيتش إنه لا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا بعد تهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية تحفظ كرامة اللاجئين، وهو الأمر الذي لم يتحقق بعد.

من جانبها، حذرت القيادية في حزب الخضر، كلاوديا روت، من الهجوم التركي المحتمل، قائلة في برلين إن دخول القوات التركية سوريا سيكون مخالفا للقانون الدولي، وسيعني المزيد من التدمير والتهجير. ورأت روت، القيادية في حزب الخضر، أن "الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لا يريد على ما يبدو إقامة مناطق آمنة للسوريين ولا يريد خفض التوتر، ناهيك عن دعم السكان شمال سوريا".

"سلاح" اللاجئين

وحذرت روت من أن الحكومة التركية تخطط على المدى المتوسط لإعادة توطين ملايين اللاجئين السوريين في مناطق ذات أغلبية كردية.

مسؤولة السياسة الأوروبية في حزب اليسار الألماني، أوزليم أليف ديميريل، ذهبت في نفس الاتجاه في تصريح لـ DW: "الخطوة التركية تهدف لتدمير الإدارة الذاتية الكردية. وبتوطين لاجئين سوريين في شمال سوريا حيازة أكبر قدر ممكن من التأثير فيما يخص إعادة رسم سوريا".

وحسب التصريحات وما تسرب لحد الآن فإنّ لدى تركيا هدفيين رئيسيين في شمال شرق سوريا: إبعاد وحدات حماية الشعب الكردية عن حدودها إذ تعتبرها خطراً أمنياً وإنشاء "المنطقة الآمنة" يمكن فيها توطين مليوني لاجئ سوري تستضيفهم في الوقت الراهن. وتستضيف تركيا 3.6 مليون لاجئ سوري. وذكرت وسائل إعلام تركية أن مسودة خطة إعادة التوطين تشمل مشروعاً إنشائياً بتكلفة 151 مليار ليرة (26 مليار دولار).

وقد سبق وهدد الرئيس التركي في بدايات الشهر المنصرم بفتح الحدود أمام اللاجئين السوريين للوصول لأوروبا، وذلك في حال لم تحصل أنقرة على مساعدات دولية كافية ودعم لإقامة "منطقة آمنة" في شمال سوريا.

وشهدت السواحل الجزر اليونانية في الأسابيع القليلة الماضية أكبر موجة لجوء منذ توقيع الاتفاقية التركية -الأوروبية الخاصة باللاجئين عام 2016. بحسب بيانات الأمم المتحدة، وصل إلى اليونان خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام نحو 45600 مهاجر انطلاقاً من الشواطئ التركية المجاورة، غالبيتهم من العائلات الأفغانية والسورية، بينهم أكثر من 10 آلاف في أيلول/ سبتمبر لوحده. الارتفاع الملحوظ في أعداد طالب اللجوء المنطلقين من تركيا عزاه البعض إلى توظيف الرئيس التركي لورقة اللاجئين في سياسته الخارجية.

خ.س/م.أ

  • Syrien Afrin Trauer um Opfer (Getty Images/AFP/G. Ourfalian)

    محطات في الهجوم التركي على عفرين

    جنائز أهل عفرين

    تتفاوت الأرقام المعلنة لعدد ضحايا الهجوم التركي على عفرين، وقد أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره في العاصمة البريطانية لندن في بيانات متفرقة مصرع عشرات المقاتلين والمدنيين بينهم عدد غير معروف من الأطفال والنساء. في الصورة نساء من عفرين يندبن قتلاهن الذين لفت نعوشهم بعدة رايات وبيارق.

  • Türkische Offensive in Nordsyrien Leopard 2A4 Panzer (picture-alliance/dpa/XinHua)

    محطات في الهجوم التركي على عفرين

    بداية الهجوم التركي

    أكد وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي الجمعة (19 يناير/ كانون الثاني 2018) انطلاق عملية "غصن الزيتون" على منطقة عفرين الخاضعة لسيطرة الأكراد في سوريا . العملية بدأت بقصف عبر الحدود، واعقبته غارات جوية، ثم تدفقت القوات بعد ذلك الى المنطقة.

  • Syrien Türkische Offensive in Nordsyrien nahe Afrin (picture-alliance/dpa/DHA-Depo Photos)

    محطات في الهجوم التركي على عفرين

    مقاتلو الجيش الحر المتحالفون مع تركيا

    انضم الجيش الحر وهو فصيل سوري معارض تدعمه تركيا الى عملية "غصن الزيتون" . ويتهم الكرد وفصائل معارضة أخرى قوات الجيش الحر بأنها تضم عناصر جند الشام وجبهة النصرة وداعش بين صفوفها. الصورة تظهر أحد عناصر الجيش الحر المهاجم لعفرين وهو يرفع اصبعه في شارة التوحيد التي تشيع بين الفصائل الإسلامية المتشددة.

  • Syrien kurdische Kämpfer in Hasaka (Reuters/R. Said)

    محطات في الهجوم التركي على عفرين

    مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية

    يتصدى مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية بأسلحة خفيفة للهجوم التركي المدرع المسند بالطائرات. هذه الوحدات هي التي تصدت لتنظيم داعش، وقهرته في أغلب مناطق سوريا ونزعت منه كوباني وكانت سببا لهزيمته في سوريا والعراق. الصور لمجموعة من هؤلاء المقاتلين في الحسكة وهم يرفعون بنادقهم الكلاشنكوف في الهواء تعبيرا عن عزمهم الاستمرار في القتال.

  • Türkische Armee nimmt Berg Baraja in Syrien ein (picture alliance/AP/ANHA )

    محطات في الهجوم التركي على عفرين

    تدمير معبد عين داره

    معبد عين داره الذي بني خلال عصر الحديد في الحقبة الآرامية (بين 1300-700 قبل الميلاد) وقد دمر جزء كبير منه واصيب بأضرار جسيمة جراء القصف الجوي التركي وفقا لما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. مدير المرصد رامي عبد الرحمن كشف أن "نسبة التدمير (التي تعرض لها المعبد) بلغت أكثر من 60 بالمئة".

  • NATO Deputy Secretary General visits the Republic of Turkey (NATO)

    محطات في الهجوم التركي على عفرين

    ممثلة الناتو زارت تركيا خلال الهجوم

    دولياً، أعربت ألمانيا عن قلقها إزاء العملية التركية في عفرين وطالبت بوقفها. لكنها أقرت بـ "المصالح الأمنية المشروعة" لأنقرة، فرنسا دعت الى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث عملية غصن الزيتون.فعقد الاجتماع دون إصدار اعلان. الولايات المتحدة دعت الى ضبط النفس واوقفت شحنات العتاد والسلاح الى المقاتلين الكرد. لم يصدر عن الناتو رد فعل بشان الهجوم وقد إطلع عليه منذ البداية.

  • Türkei Erdogan Rede Operation Olivenzweig (picture-alliance/AP/M. Cetinmuhurdar)

    محطات في الهجوم التركي على عفرين

    اردوغان توعد بمد العمليات الى أدلب

    واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تهديداته بتوسيع عملية الجيش التركي على مدينة عفرين لتصل الى مدينة أدلب، مستخدما مصطلحا محببا لدى الجنود الأتراك: "صغيري محمد يزحف إلى عفرين. بمشيئة الله سيزحف إلى إدلب".

  • Türkei Raketenangriff Kilis - Grenze zu Syrien (picture-alliance/AP Photo/Can Erok/DHA-Depo Photos)

    محطات في الهجوم التركي على عفرين

    صواريخ من سوريا على مدن تركية

    عمال الاغاثة يخلون مصابين اتراك جرحوا بصاروخين أطلقا من سوريا وسقطا على مدينة كيليس قرب الحدود السورية، ونجم عن الهجوم 13 اصابة في صفوف المدنيين. الهجمات مستمرة منذ أطلقت تركيا عملية "غصن الزيتون".

  • Deutschland | Kurden-Demo in Köln (picture-alliance/Geisler-Fotopress/C. Hardt)

    محطات في الهجوم التركي على عفرين

    تظاهرات كردية حاشدة في المدن الألمانية

    شارك نحو عشرين ألف كردي في مدينة كولونيا بألمانيا وفي مدن ألمانية أخرى في تظاهرات منددة بالهجوم التركي على عفرين . أضطرت الشرطة لتفريق المظاهرة بعد أن رفع بعض المتظاهرين رايات حزب العمال الكردستاني المحظور في ألمانيا، وصورا للزعيم الكردي السجين عبد الله اوجلان. وتضم ألمانيا أكبر جالية كردية وأكبر جالية تركية في العالم وتخشى السلطات أن ينعكس الهجوم على عفرين على الجاليتين.

    الكاتب: ملهم الملائكة


مختارات

محطات في الهجوم التركي على عفرين

شنت تركيا بتحالف مع جناح المعارضة السورية المعروف بالجيش الحر هجوماً على عفرين المدينة التي تسكنها غالبية كردية وتسيطر عليها قوات حماية الشعب الكردية. عملية "غصن الزيتون" حسب التسمية الرسمية قد تصل الى إدلب. (29.01.2018)  

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