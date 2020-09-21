عقب ظفره بالثلاثية.. بايرن ميونيخ يتربص باللقب الرابع للموسم

بعد أن توج بثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم خلال الموسم الماضي ، يتطلع بايرن ميونيخ الألماني إلى إحراز اللقب الرابع له خلال عام 2020 عبر مباراة كأس السوبر الأوروبي التي تشكل أبرز أحداث كرة القدم في أوروبا خلال هذا الأسبوع إلى جانب انطلاق دور تحديد المتأهلين لمجموعات دوري الأبطال بالموسم الجديد.

كأس السوبر الأوروبية يلعب فيها بايرن ميونيخ أمام بطل دوري الأبطال، إشبيلية الإسباني بطل الدوري الأوروبي، وذلك على ملعب بودابست يوم الخميس المقبل (24 سبتمبر/أيلول).

ورغم ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجّد، إلا أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لا زال إلى اليوم الإثنين متمسكا بخطة السماح بحضور عدد من المشجعين، في وقت صنّف فيه معهد روبرت كوخ الألماني العاصمة المجرية كمنطقة خطر من حيث احتمالية الإصابة بالوباء. واعترف هانزي فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ بأنه لا يتفهم سبب اللعب في بودابست، لكن نظرا لأن القرار بهذا الشأن ليس بيده، سيوجه تركيزه إلى الجوانب الرياضية للمواجهة.

بطاقات التأهل إلى دوري الأبطال

في غضون ذلك، يشهد هذا الأسبوع، مباريات انتزاع البطاقات المؤهلة لدوري الأبطال. ولا شك أن عائدات البطولة الأوروبية باتت اليوم خصوصا مع الأزمات المالية التي تكبدتها فرق كرة القدم بفعل انتشار الوباء، حافزا مهما بل ووجوديا للفرق الطامحة للتأهل بدون استثناء.

وهذه الفرق هي كراسنودار وباوك سالونيكا ومكابي تل أبيب وسالزبورغ وسلافيا براغ وميتييلاند وجينت ودينامو كييف ومولده وفيرنتسفاروشي وأولمبياكوس وأومونيا نيقوسيا، وجميعها أمام هذا الامتحان العصيب يومي الثلاثاء والأربعاء.

الفرق الخاسرة من هذه المواجهات، فستخوض منافسات الدوري الأوروبي، التي تحتل المركز الثاني خلف دوري الأبطال من حيث الأهمية وكذلك العائدات المالية.

وسيشكل دور تحديد المتأهلين لدور المجموعات بدوري الأبطال، المنافسة الأوروبية الوحيدة التي تقام بنظام الذهاب والإياب خلال الموسم، إذ ستقام مباريات الإياب في الأسبوع المقبل.

تصفيات الدوري الأوروبي

وإلى جانب مباراة السوبر، تقام يوم الخميس المقبل مباريات الدور الثالث من تصفيات الدوري الأوروبي، وتتطلع فرق بارزة، منها ميلان وتوتنهام وفولفسبورغ وجالطه سراي وإيندهوفن وسبورتينغ لشبونة، إلى حسم تأهلها إلى دور تحديد المتأهلين إلى دور المجموعات.

الأفضل أوروبيا

يعلن الاتحاد الأوروبي (يويفا) قائمة المرشحين لجائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعبة في أوروبا خلال العام، قبل الحفل المقرر الأسبوع المقبل في سويسرا.

وفي عام 2019، كان الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي قد تفوق على كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي لينتزع جائزة أفضل لاعب بينما أحرزت لوسي برونز نجمة ليون الفرنسي، جائزة أفضل لاعبة.

و.ب/ ع.ج.م (د.ب.أ، سيد)