مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مساعدات لأوكرانيا وتبقى عقبة النواب

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يقوده الديمقراطيون على حزمة مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وسط شكوك متزايدة بشأن مصير مشروع القانون في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

حث الرئيس الأمريكيجو بايدن، الثلاثاء (13 فبراير/ شباط 2024)، مجلس النواب الأمريكي على سرعة التحرك بشأن حزمة مساعدات بقيمة 95.34 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان بعدما أقرها مجلس الشيوخ.

وقال بايدن في بيان "إذا لم نقف ضد الطغاة الذين يسعون إلى غزو أراضي جيرانهم أو الجور عليها، فإن العواقب على الأمن القومي الأمريكي ستكون وخيمة". وأضاف "نبعث بهذه الرسالة إلى حلفائنا وخصومنا على السواء. حان الوقت ليتحرك مجلس النواب ويرسل هذا التشريع من الحزبين إلى مكتبي على الفور حتى أتمكن من التوقيع عليه ليصبح قانونا".

وأقر المشرعون في مجلس الشيوخ مشروع القانون بموافقة 70 عضوا مقابل رفض 29 وهو ما يفوق الحد الأدنى للأصوات اللازمة لتمرير القوانين ويبلغ 60 صوتا وإرسالها إلى مجلس النواب. وانضم اثنان وعشرون جمهوريا إلى معظم الديمقراطيين لدعم مشروع القانون.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر "منذ سنوات، وربما عقود، لم يقر مجلس الشيوخ مشروع قانون يؤثر بشكل كبير ليس فقط على أمننا القومي، ولا على أمن حلفائنا، لكن على أمن الديمقراطية الغربية".

ويحث الرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن الكونغرس منذ أشهر على الإسراع بتقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا وشركاء الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادي بما فيها تايوان.

وبعد هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، طلب أيضا أموالا للدولة الحليفة للولايات المتحدة، إلى جانب مساعدات إنسانية للفلسطينيين في غزة. ويذكر أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

زيلينسكي يشيد

وحذر مسؤولون أوكرانيون أيضا من نقص الأسلحة في وقت تمضي فيه روسيا قدما في هجمات جديدة. وأشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بسرعة إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ. وقال منصة إكس للتواصل الاجتماعي "المساعدة الأمريكية تقرب السلام العادل في أوكرانيا وتعيد الاستقرار العالمي، مما يؤدي إلى زيادة الأمن والرخاء لجميع الأمريكيين وكل العالم الحر".

ويتعين أن يوافق الكونغرس بمجلسيه على التشريع قبل أن يتمكن بايدن من توقيعه ليصبح قانونا. وقال شومر إنه يعتقد أن مشروع القانون سيحصل على نفس الدعم القوي من الحزبين إذا تم التصويت عليه في مجلس النواب.

لكن مشروع القانون قد يواجه خلافا طويل الأمد في مجلس النواب، إذ قال رئيس المجلس مايك جونسون إن الأغلبية الجمهورية التي ينتمي إليها تريد تدابير محافظة لمعالجة مشكلة التدفق القياسي للمهاجرين عبر الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وقال جونسون في بيان صدر في وقت متأخر أمس الاثنين "في غياب أي تغيير في السياسة المتعلقة بالحدود من مجلس الشيوخ، سيتعين على مجلس النواب مواصلة إعمال إرادته بشأن هذه الأمور المهمة". وقال جونسون، الذي اقترح في الماضي أن مجلس النواب يمكن أن يقسم التشريع إلى مشاريع قوانين منفصلة "أمريكا تستحق أفضل من الوضع الراهن في مجلس الشيوخ".

ويتضمن التشريع 61 مليار دولار لأوكرانيا، و14 مليار دولار لإسرائيل التي تشن حربا على حركة حماس، و4.83 مليار دولار لدعم الشركاء في منطقة المحيطين الهندي والهادي، لا سيما تايوان، وردع العدوان الصيني. كما يقدم مساعدات إنسانية بقيمة 9.15 مليار دولار للمدنيين في غزة والضفة الغربية وأوكرانيا ومناطق الصراع الأخرى في شتى أنحاء العالم.

ع.ش/ف.ي (رويترز، أ ف ب)