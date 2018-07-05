 عقبات قانونية تحول دون مراقبة شرطة بافاريا للحدود مع النمسا | أخبار | DW | 07.07.2018

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أخبار

عقبات قانونية تحول دون مراقبة شرطة بافاريا للحدود مع النمسا

تتطلع الشرطة البافارية للقيام بتفتيش اللاجئين على الحدود مع النمسا، لكن دون ذلك عقبات قانونية. فمراقبة الحدود من مهمات الشرطة الاتحادية. ميونيخ تأمل بالتوصل لحل مع برلين خصوصا أن وزيري الداخلية المحلي والاتحادي بافاريان.

Grenze Deutschland - Österreich - Beginn der Rund-um-die-Uhr-Grenzkontrollen, Bayern Joachim Hermann (picture-alliance/Sven Hoppe)

وزير داخلية بافاريا يواخيم هيرمان يتفقد حدود ولايته مع النمسا

ما تترقبه السلطات المحلية في ولاية بافاريا بأن تقوم قريبا بمراقبة حركة اللاجئين على الحدود مع النمسا، يصطدم بعقبات قانونية على مستوى الاتحاد في ألمانيا. فمهمة مراقبة الحدود من اختصاص الشرطة الاتحادية فقط والتي يمكن أن تطلب مساعدة من زملائها المحليين، وليس من اختصاص الشرطة المحلية الخاضعة لقانون الولايات.

ولغرض تذليل العقبات أمام تنفيذ هذه المهمة في بافاريا، أعلن وزير داخليتها يواخيم هيرمان، من الحزب الاجتماعي المسيحي البافاري، أنه سيتم قريبا الاتفاق مع وزارة الداخلية الاتحادية (يتولاها زعيم الحزب زيهوفر) لتمكين البافاريين من مراقبة الحدود. وقال هيرمان "أنا واثق من أننا سنجد حلولا وإجابات حول التفاصيل التنظيمية والقانونية بهذا الشأن الأسبوع المقبل".

وقالت مصادر مقربة من وزير الداخلية الاتحادي زيهوفر، زعيم الحزب البافاري، إن هناك تأكيدات من الوزير بشأن سرعة التوصل إلى اتفاق بين الاتحاد وولاية بافاريا بهذا الشأن. وكان الوزير المحلي هيرمان قد أشار إلى أنه وزيهوفر متفقان على تحقيق هدف مراقبة الحدود مع النمسا من قبل شرطة بافاريا وذلك عبر مديرية خاصة تكون بلدة باساو الحدودية مقرا لها، فيما تبقى كامل المسؤولية تحت إشراف الشرطة الاتحادية.

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تفاصيل الخطة الألمانية الجديدة لكبح تدفق المهاجرين

تأتي تصريحات هيرمان ردا على تقرير لمجلة "دير شبيغل"، جاء فيه أن الحكومة الاتحادية ليست مستعدة لإشراك ولاية بافاريا في الصلاحيات الخاصة بتأمين الحدود. ونقلت المجلة عن "وفد رفيع المستوى تابع لوزارة الداخلية الاتحادية" قولها لإدارة الشرطة في بافاريا إن من غير الوارد أن تتولى هيئتان للشرطة المسؤولية عن نفس المهمة.

مختارات

لم تتراجع حدة السجال حول اللاجئين في ألمانيا رغم الاتفاق الذي توصلت إليها ميركل مع حليفها البافاري زيهوفر. فقد هددت كتلة الاشتراكيين ببرلمان ولاية بافاريا برفع دعوى ضد رئيس حكومة الولاية لاستخدامه مصطلح "سياحة اللجوء". (05.07.2018)

رغم محاولاتهما الخروج بتوافق ما، فإن الخلاف في ملف اللاجئين بين المستشارة ميركل ورئيس الوزراء المجري أوربان كان واضحا. فالمجر "لا تشعر بأي مسؤولية تجاه اللاجئين وهي ترفض استقبال من تنوي ألمانيا ردهم" حسب اتفاقية دبلن. (05.07.2018)

وأضافت المجلة أنه لم يتم النص على إبرام اتفاقية إدارية جديدة بين الحكومة الاتحادية وولاية بافاريا، ولفتت إلى أن هذه الاتفاقية ضرورية لتنفذ بافاريا خطتها الخاصة بالرقابة على الحدود. وذكرت المجلة نقلا عن الوفد رفيع المستوى القول إن شرطة بافاريا يمكنها أن تقدم الدعم للشرطة الاتحادية "لكن وفقا للنظام القانوني للشرطة الاتحادية".

من جانبها، قالت متحدثة باسم وزارة الداخلية  الاتحادية إن زيهوفر متفق مع هيرمان على أن التعاون الوثيق بين الشرطة الاتحادية شرطة الحدود البافارية أمر مرغوب فيه "وثمة محادثات حول القضايا التنظيمية والقانونية، لا تزال تجري في هذا الشأن في الوقت الراهن".

على صعيد آخر، قالة مجلة بروفيل النمساوية الأسبوعية اليوم السبت (السابع من تموز/يوليو 2018) إن النمسا تقدمت باقتراح يلزم طالبي اللجوء مستقبلا بتقديم طلباتهم خارج الاتحاد الأوروبي على أن يُسمح لحالات استثنائية فقط بتقديم الطلب بإحدى الدول الأعضاء بالاتحاد.

ولم يتسن الوصول إلى متحدث باسم وزارة الداخلية أو الحكومة النمساوية للتعليق.

ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.أ، رويترز)

  • erster CDU-Bundesparteitag 1950 (picture-alliance/dpa/dpaweb)

    ألمانيا - هل اُستبعد سيناريو الطلاق نهائيا من طريق التحالف المسيحي؟

    "الحزب االشقيق"

    تأسس الحزب المسيحي الديمقراطي (CDU) سنة 1945. الحزب الذي ترأسه حاليا المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، تحالف مع "شقيقه" الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري (CSU) منذ تأسيسه تقريبا في 1949. ويجتمع الحزبان في "الاتحاد المسيحي"، الذي ينعت بالأقوى. إذ بقي الحزبان متحدين لعقود من الزمن في الانتخابات وعلى صعيد الحكم أيضا.

  • CSU strebt 1976 eigene Bundestagsfraktion an (picture-alliance/dpa/H. Sanden)

    ألمانيا - هل اُستبعد سيناريو الطلاق نهائيا من طريق التحالف المسيحي؟

    عمل مشترك منذ البداية

    حسب الاتفاق بين طرفي الاتحاد، (المسيحي الديمقراطي، المسيحي الاجتماعي البافاري) فإن الحزبين لا يتنافسان فيما بينهما داخل أية ولاية فيدرالية. من هنا نجد أن الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري (CSU) يتنافس في ولاية بافاريا فقط، في حين يركز المسيحي الديمقراطي (CDU) على الولايات الـ 15 الباقية. ويشكل نواب الحزبين كتلة واحدة داخل البرلمان الألماني، هي كتلة الاتحاد المسيحي.

  • Archiv - CDU Wahlkampf NRW - Edmund Stoiber und Angela Merkel (picture-alliance/U. Baumgarten)

    ألمانيا - هل اُستبعد سيناريو الطلاق نهائيا من طريق التحالف المسيحي؟

    ميركل أول مستشارة عن التحالف المسيحي

    ولأن كتلة الاتحاد المسيحي كانت هي الأكبر في البرلمان الألماني "البوندستاغ" بعد الانتخابات المبكرة عام 2005 فإن مرشحته أنغيلا ميركل، رئيسة الحزب الديمقراطي المسيحي، أصبحت أول مستشارة في ألمانيا. فقد قادت ميركل الائتلاف الكبير مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي بعد خسارة المستشار الاشتراكي غيرهارد شرودر الانتخابات. في الصورة ميركل مع رئيس وزراء ولاية بافاريا آنذاك إدموند شتويبر.

  • Syrische Flüchtlinge in Deutschland (picture alliance/dpa/S. Pförtner)

    ألمانيا - هل اُستبعد سيناريو الطلاق نهائيا من طريق التحالف المسيحي؟

    "حل توافقي جيد"

    وصفت المستشارة ميركل الاتفاق الذي توصلت إليه مع ووزير داخليتها بأنه "حل توافقي جيد بحق". الخطوة من شأنها ان تنقذ الائتلاف الحكومي الهش من السقوط. الاتفاق يتضمن إقامة مراكز إيواء مؤقتة على حدود ألمانيا مع النمسا، للاجئين الذين تم تسجيلهم في دولة أخرى تابعة للاتحاد الأوروبي، لكنه يحتاج إلى موافقة من الشريك الثالث في الإئتلاف الحاكم، الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

  • Archivbild: Berlin - Merkel und Seehofer (picture-alliance/dpa/B. v. Jutrczenka)

    ألمانيا - هل اُستبعد سيناريو الطلاق نهائيا من طريق التحالف المسيحي؟

    سيناريو إنفصال الشقيقين هل هو مستبعد نهائيا؟

    الخلاف بين حزبي الاتحاد المسيحي، هل طوي فعلا؟ بعد تراجع زيهوفر عن تقديم استقالته من وزارة الداخلية ورئاسة الحزب البافاري، إثر توصله لإتفاق مع المستشارة ميركل، يرى مراقبون أن الخلاف لم يطو بشكل تام وأن سيناريو "الانفصال" داخل الاتحاد ليس مستبعدا في المستقبل. إعداد: مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

ألمانيا - هل اُستبعد سيناريو الطلاق نهائيا من طريق التحالف المسيحي؟

خلاف المستشارة ميركل وحليفها البافاري زيهوفر جعل عقودا من الاتحاد بين حزبيهما على المحك. التوصل إلى تسوية الخلاف حول ملف الهجرة واللجوء لا يبدو أنه يُنهي التساؤلات حول مصير أعرق تحالف حزبي بألمانيا؟ (03.07.2018)  

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تفاصيل الخطة الألمانية الجديدة لكبح تدفق المهاجرين  

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ميركل: بقاء طالبي اللجوء في مراكز العبور لن يتجاوز يومين 04.07.2018

بعد خطابها أمام البرلمان بشأن خطط التحالف المسيحي لحماية الحدود من تدفق اللاجئين، أوضحت المستشارة ميركل أن خطط إنشاء مراكز عبور على الحدود النمساوية تتضمن بقاء طالبي اللجوء لمدة 48 ساعة فقط تحت أنظار الشرطة الاتحادية.

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صحيفة: النمسا تقوم بتدريب الشرطة بهدف منع مهاجرين على حدودها 26.06.2018

أعلن نائب المستشار النمساوي هاينتس- كريستيان شتراخه أن بلاده ستقوم بتدريب موسع لشرطتها بهدف منع اللاجئين على حدودها، حسبما ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية. ويأتي ذلك في ظل تصاعد الخلاف حول سياسة الهجرة واللجوء.

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