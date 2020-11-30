 عقار فموي سيغير ″قواعد اللعبة″ في مكافحة كورونا | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 14.12.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

صحة

عقار فموي سيغير "قواعد اللعبة" في مكافحة كورونا

أمل كبير يجتاح العالم بعد التوصل إلى لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، لكن هناك إجماع أن باللقاح فقط لن نصل إلى النتيجة المرجوة بسرعة ولا بد من دواء. عقار جديد يقول عنه مطوّروه في أمريكا أنه سيغير من "قواعد اللعبة".

الأبحاث جارية على قدم وساق لتحقيق اختراقة في تطوير دواء لمعالجة مرضى وباء كوفيد-19

الأبحاث جارية على قدم وساق لتحقيق اختراقة في تطوير دواء لمعالجة مرضى وباء كوفيد-19

رغم تطوير عدد من اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجّد، إلا أن الخبراء يعتقدون أنه ومع بداية العام القادم لن تحد عملية التطعيم من انتشار الفيروس بالسرعة المرجوة، وأن الحرب ضد الوباء القاتل يجب أن تدار على مستويات عدة وعلى رأسها تطوير أدوية فعّالة لعلاج المصابين إلى جانب التلقيح.

مختارات

البكتيريا متهمة بشكل أساسي في رفع نسبة خطر الإصابة بأمراض السرطان. لكن أبحاثا جديدة تحاول تحويلها من داء إلى دواء، ما يبشر بنقلة نوعية أو حتى ثورة حقيقية في علاج هذا المرض الفتّاك.

أعلنت وكالة الأدوية الأمريكية إنها أجازت استخدام لقاح بيونتيك- فايزر لكوفيد-19، وترامب يعلن أن "أولى عمليات التلقيح ستتم في أقل من 24 ساعة"، فيما يعد نقطة تحول في البلاد حيث أودت الجائحة بحياة أكثر من 295 ألف شخص.

غير أنه وعلى مستوى الدواء  لم يتم بلوغ الاختراقة المرجوة بعد كما حدث الأمر على مستوى تطوير اللقاحات. ومع ذلك يبدو أن هذا المستوى بدوره لن يتأخر كثيرا، وأن أخبارا سعيدة على الأبواب.

عقار يمنع انتشار العدوى

ففي المجلة الطبية "Nature Microbiology"، قدم فريق من جامعة جورجيا الأمريكية بقيادة العالم ريتشارد بليمبر بحثا بخصوص عقار كان هدفه الأوّلي مكافحة مرض الإنفلونزا كما جاء في تقرير المجلة العريقة، لكن مع ظهور وباء كورونا نهاية العام الماضي قرر العلماء تركيز الاهتمام على فيروس "سارس-كوفيد-2"، وهو الاسم العلمي المعتمد للفيروس التاجي الجديد.

ويتعلق الأمر بعقار "مولنوبيرافير" (Molnupiravir) المكوّن من مادة "MK-4482/EIDD-2801"، والتي طورها علماء جامعة جورجيا، لتظهر التجارب فيما بعد نجاحا كبيرا في كبح انتشار الفيروس ومنع انتشار العدوى.

بعد تجريب العقار على القوارض، خلص الخبراء إلى أن عقار مولنوبيرافير منع انتشار فيروس كورونا  بين القوارض، بل وأوقف بشكل تام انتشارها خلال أربع وعشرين ساعة، وبهذا يقول رئيس الفريق العلمي بأنه أول عقار "فموي يجمد إمكانية انتشار العدوى".

لهذا أضحت جامعة جورجيا الأمريكية تتحدث عن "اختراقة حقيقة" وعن أن هذا العقار "سيغير من قواعد اللعبة" في محاربة الجائحة العالمية.

مشاهدة الفيديو 03:31

الغناء كدواء

ميزات العقار

إلى جانب اللقاح من شأن هذا العقار أن يكون فاعلا على ثلاثة مستويات، كما جاء في تقرير الخبراء، إذ بإمكانه:

- منع تدهور الحالات المستعصية بين مصابي كورونا: من شأن ذلك التقليل من خطورة الأعراض وبالتالي انقاذ حياة المصابين.

- التقليل من فترة الحجر المنزلي: ما سيساهم بشكل كبير في العودة إلى الحياة الطبيعية دون الخشية من تكوّن بؤر جديدة. 

- قطع سلسلة العدوى وحصرها محليا: هذه الخاصية في غاية الأهمية في وقت بلغت فيه مستويات الإصابات درجات قصوى حول العالم وعادت الإغلاقات العامة في عدد من دول العالم.

الأعراض الجانبية لدى البشر

 ولأن نتائج الأبحاث المنتهية تعتمد على دراسات أجريت على القوارض، لا توجد إلى غاية اللحظة بيانات حول تجارب سريرية على البشر، وبالتالي لا يتضمن التقرير أي معطيات حول الأعراض الجانبية المحتملة لهذا الدواء على البشر. كما أنه لا يعرف بدقة ما إذا كان مفعوله لدى البشر سيكون خلال أربع وعشرين ساعة كما هو الأمر بالنسبة للقوارض.

وشكك خبراء في نجاعة هذا الدواء ويخشون من أنه "قد يحدث تغييرات في الوريث الجيني" للإنسان، إلا أن فريق جامعة جورجيا فند ذلك في تقريره. وحاليا تجرى لهذا العقار تجارب سريرية تديرها شركة "ميرك" المصنعة ويشارك فيها 1300 شخص. ومن المنتظر أن تظهر نتائج هذه الدراسة بداية العام القادم.

و.ب/ص.ش

مشاهدة الفيديو 02:20

بريطانيا تبدأ التلقيح ضد فيروس كورونا المستجدّ

مواضيع ذات صلة

Coronavirus Arzneimittel Remdesivir

بعد تطوير اللقاحات.. ماذا عن دواء لعلاج مصابي كورونا؟ 30.11.2020

حتى مع تطوير اللقاحات لا يمكن القضاء على وباء كورونا دون أدوية. فما الذي تحقق في هذا المجال؟ ولماذا لم نسمع عن تطوير أدوية فعّالة لعلاج مصابي كورونا كما هو الأمر بالنسبة للقاحات؟

Vereinigte Arabische Emirate Dubai | Coronavirus | Mann mit Atemschutzmaske

باسم محاربة كورونا.. تغوّل عربي على الحريات وحقوق الإنسان 10.12.2020

تمر اليوم الذكرى الثانية والسبعين لميلاد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والبشرية عالقة بين أنياب كورونا الحاصد للأرواح والمدمر للاقتصاديات. بيد أن ذلك ليس كل شيء؛ إذ عمدت نظم عربية لاستغلال الجائحة للإطباق على الرقاب.

Biotechnologie Symbolbild Labor

باستخدام البكتيريا .. تجارب علاج ينشط المناعة للقضاء على السرطان 23.11.2020

البكتيريا متهمة بشكل أساسي في رفع نسبة خطر الإصابة بأمراض السرطان. لكن أبحاثا جديدة تحاول تحويلها من داء إلى دواء، ما يبشر بنقلة نوعية أو حتى ثورة حقيقية في علاج هذا المرض الفتّاك.

إعلان