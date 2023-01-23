عطل في تطبيقات حيوية لمايكروسوفت والشركة بدأت التحقيقات

تحقق شركة مايكروسوفت Microsoft في مشكلة في الشبكات تسببت في تعطيل العديد من خدماتها، بما في ذلك تطبيقات Teams و Outlook. وذكرت تقارير تقنية حول الانقطاع أن آلاف الأشخاص حول العالم لم يتمكنوا من الوصول إلى المنصات.
ولم تعلق شركة مايكروسوفت Microsoft على عدد المستخدمين المتأثرين بالمشكلة التقنية، لكنها أكدت تعطل البنية التحتية للشبكة في جميع أنحاء العالم وأكدت في بيان نشرته على موقع اوفيس 365 أنها تقوم بالعمل لحل المشكلة.
وقالت مايكروسوفت في تغريدة: "لقد حددنا مشكلة محتملة في الشبكة ونراجع القياس عن بعد لتحديد خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها التالية".
وأضافت: "لقد حددنا أن مشكلة الاتصال بالشبكة تحدث مع الأجهزة عبر شبكة مايكروسوفت الواسعة النطاق (WAN)". وقالت إن هذا العطل يؤثر على الاتصال بين العملاء على الإنترنت بمنصته السحابية أزور Azure ، فضلاً عن الاتصال بين الخدمات في مراكز البيانات. وأضافت مايكروسوفت في تغريدة أنها تراجعت عن تغيير حديث أجرته على الشبكة وهو الأمر الذي اعتقدت أنه يسبب المشكلة. وقالت "نحن نراقب الخدمة مع سريان مفعول إلغاء هذا التغيير".
وأشار حساب نت بلوكس والمعني بمراقبة أداء شبكة الانترنت عالميا إلى أن انقطاع الخدمة عالمياً أثر على خدمات متعددة وان المقاييس تظهر تأثيرًا كبيرًا على الشبكات المستقلة للشركة
يذكر أنه أثناء انقطاع الخدمة، لم يتمكن غالبية المستخدمين من إرسال الرسائل أو الانضمام إلى المكالمات أو استخدام أي من ميزات تطبيق المحادثة تيمز Teams.
ويستخدم أكثر من 280 مليون شخص حول العالم تطبيق Microsoft Teams. ويشكل التطبيق جزءًا لا يتجزأ من العمليات اليومية للشركات والمدارس، التي تستخدم التطبيق لجدولة الاجتماعات والمكالمات أو تنظيم سير العمل.
وقدر موقع Downdetecter الإلكتروني لتتبع انقطاع الخدمات على الانترنت أكثر من 3900 حادث انقطاع في الهند وأكثر من 900 في اليابان. وانتشرت تقارير أخرى لانقطاع التيار الكهربائي في أستراليا والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة. وأظهرت صفحة Azure تأثر الخدمات في الأمريكتين وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا، فيما لم تتأثر الخدمات في الصين.
عماد حسن
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أهم مزايا وعيوب الكمبيوترات اللوحية
مميزات كثيرة
صغيرة الحجم، سريعة، خفيفة، سهلة الاستعمال، وسعرها مناسب، هذه هي أهم مميزات الكمبيوترات اللوحية بمختلف أنواعها، ما يجعلها الأكثر طلبا في أسواق الأجهزة الالكترونية في الفترة الأخيرة، بحيث أصبحت تنافس بقوة الكمبيوترات التقليدية. عيوبها: رغم احتوائها على عدد كبير من التطبيقات إلا أنها لا تعوض عن استعمال الكمبيوترات التقليدية للمحترفين وللذين يعملون لساعات طويلة على أجهزة الحاسوب.
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أهم مزايا وعيوب الكمبيوترات اللوحية
Samsung Galaxy Tab 10.1
مميزاته: خفيف نسبيا، يحتوي على معالج سريع، كاميرا خلفية بـ 3 مليون بكسل وكاميرا أمامية بـ 2 مليون بكسل، شاشة 10.1 إنش عالية الوضوح، بطارية طويلة الاستعمال، يدعم مشاهدة ملفات فيديو بدقة عالية HD 1080p، يدعم أحدث إصدارات أندرويد. سلبياته: منافذ محدودة بالجهاز ولا يمكن ربطه بفلاش خارجي أو HDMI ولا يمكن إضافة ذاكرة خارجية للجهاز.
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أهم مزايا وعيوب الكمبيوترات اللوحية
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أهم مزايا وعيوب الكمبيوترات اللوحية
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مميزاته: معالج رباعي النواة، كاميرا جيدة بـ 8 مليون بكسل تعتبر من أفضل الكاميرات المستخدمة في الكمبيوترات اللوحية، نظام ملاحة متميز وخفيف الوزن. سلبياته: عمر البطارية قصير نسبيا، تطبيقات قليلة وبعضها لا يتوافق مع عمل الجهاز.
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أهم مزايا وعيوب الكمبيوترات اللوحية
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مميزاته: شاشة بحجم 8.9 إنش وبوضوح 1080p Full HD ، معالج OMAP 4470 من TI، إمكانية ربط لـ HDMI ، يدعم تقنية بلوتوث، كذلك يدعم اتصال الجيل الرابع من LTE، بطارية طويلة العمر، غلاف خارجي مقاوم للخدوش. سلبياته: إلزام المستخدم بعمل حساب خاص مع شركة Amazon Kindle، كاميرا غير جيدة، لا يدعم توسيع الذاكرة الداخلية ولا الخارجية.
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أهم مزايا وعيوب الكمبيوترات اللوحية
Google/Samsung Nexus 10
مميزاته: كاميرا متميزة، يحتوي على معالج ARM Cortex A15 ثنائي النواة، يعتبر من أفضل المعالجات المستخدمة في كمبيوترات أندرويد اللوحية، شاشة جيدة وعالية الدقة تبلغ 2560×1600 بكسل، يدعم أحدث إصدارات أندرويد. سلبياته: غلافه مصنع من اللدائن البلاستيكية، الشاحن المرفق بطيء جداً أثناء الشحن، التطبيقات المتوافقة مع قياس الشاشة ودقتها لا تزال قليلة نوعاً ما، لا يدعم توسيع الذاكرة الداخلية ولا الخارجية.
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أهم مزايا وعيوب الكمبيوترات اللوحية
Samsung Galaxy Tab2 7.0
مميزاته: يعمل بصورة سلسة ويحتوي على عدد كبير من البرامج المهمة، يدعم توسيع الذاكرة الداخلية والخارجية، مصنع من مواد جيدة، وزنه خفيف ولا يتجاوز 350 غراما، حجم الشاشة 7 إنشات فقط، بطارية جيدة بـسعة 4000 ميللي أمبير في الساعة. سلبياته: لا يمكن استبدال البطارية، لا يوجد منفذ USB، يحتوي على كاميرا أمامية VGA وكاميرا خلفية لا تدعم LED flash.
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أهم مزايا وعيوب الكمبيوترات اللوحية
Microsoft Surface RT
مميزاته: يدعم ويندوز 8، جودة في التصنيع، شاشة بـ 10.6 إنشات، إمكانية توسيع الذاكرة الخارجية، منفذ USB، بطارية طويلة العمر والاستخدام. سلبياته: شاشة غير دقيقة، تطبيقات قليلة جدا مقارنة بالأجهزة التي تعمل بأنظمة أندرويد، كاميرا ذات تصوير غير جيد مقارنة بالأجهزة الأخرى.
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أهم مزايا وعيوب الكمبيوترات اللوحية
Google/Asus Nexus 7
مميزاته: العمل بصورة سلسة مع الجهاز، شاشة واضحة بدقة عالية، يدعم البلوتوث ونظام تحديد المواقع GPS كما يدعم أحدث إصدارات أندرويد. سلبياته: لا يحتوي على منفذ لـ HDMI، لا يحتوي على منفذ لبطاقات الخزن الخارجية.
الكاتب: زمن البدري