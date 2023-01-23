عطل في تطبيقات حيوية لمايكروسوفت والشركة بدأت التحقيقات

تحقق شركة مايكروسوفت Microsoft في مشكلة في الشبكات تسببت في تعطيل العديد من خدماتها، بما في ذلك تطبيقات Teams و Outlook. وذكرت تقارير تقنية حول الانقطاع أن آلاف الأشخاص حول العالم لم يتمكنوا من الوصول إلى المنصات.

ولم تعلق شركة مايكروسوفت Microsoft على عدد المستخدمين المتأثرين بالمشكلة التقنية، لكنها أكدت تعطل البنية التحتية للشبكة في جميع أنحاء العالم وأكدت في بيان نشرته على موقع اوفيس 365 أنها تقوم بالعمل لحل المشكلة.

وقالت مايكروسوفت في تغريدة: "لقد حددنا مشكلة محتملة في الشبكة ونراجع القياس عن بعد لتحديد خطوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها التالية".

وأضافت: "لقد حددنا أن مشكلة الاتصال بالشبكة تحدث مع الأجهزة عبر شبكة مايكروسوفت الواسعة النطاق (WAN)". وقالت إن هذا العطل يؤثر على الاتصال بين العملاء على الإنترنت بمنصته السحابية أزور Azure ، فضلاً عن الاتصال بين الخدمات في مراكز البيانات. وأضافت مايكروسوفت في تغريدة أنها تراجعت عن تغيير حديث أجرته على الشبكة وهو الأمر الذي اعتقدت أنه يسبب المشكلة. وقالت "نحن نراقب الخدمة مع سريان مفعول إلغاء هذا التغيير".

وأشار حساب نت بلوكس والمعني بمراقبة أداء شبكة الانترنت عالميا إلى أن انقطاع الخدمة عالمياً أثر على خدمات متعددة وان المقاييس تظهر تأثيرًا كبيرًا على الشبكات المستقلة للشركة

يذكر أنه أثناء انقطاع الخدمة، لم يتمكن غالبية المستخدمين من إرسال الرسائل أو الانضمام إلى المكالمات أو استخدام أي من ميزات تطبيق المحادثة تيمز Teams.

ويستخدم أكثر من 280 مليون شخص حول العالم تطبيق Microsoft Teams. ويشكل التطبيق جزءًا لا يتجزأ من العمليات اليومية للشركات والمدارس، التي تستخدم التطبيق لجدولة الاجتماعات والمكالمات أو تنظيم سير العمل.

وقدر موقع Downdetecter الإلكتروني لتتبع انقطاع الخدمات على الانترنت أكثر من 3900 حادث انقطاع في الهند وأكثر من 900 في اليابان. وانتشرت تقارير أخرى لانقطاع التيار الكهربائي في أستراليا والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة. وأظهرت صفحة Azure تأثر الخدمات في الأمريكتين وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا، فيما لم تتأثر الخدمات في الصين.

عماد حسن