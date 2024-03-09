عطر بنهكة "البطاطس المقلية" يثير الجدل.. فما قصته؟

هل تحب أن تتعطر برائحة شيء يمكنك أكله؟ قد يبدو الأمر تافهاً للبعض، لكن قريباً قد يتاح عطر بنكهة البطاطس المقلية، وفق ما أعلنه فرع من سلسة الوجبات السريعة "ماكدونالدز". الفكرة أثارت سخرية البعض وفضول البعض الآخر.

"هل نحن في يوم كذبة أبريل؟"، "ما هذا الجنون!" ، "أريد اقتناء هذا العطر".. بين السخرية وحب الاستطلاع، جاءت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على إعلان صدور عطر بنكهة البطاطس المقلية، وفق ما نقلت صحيفة "فيلت" الألمانية.

ولكن على الرغم من أن الأمر قد يبدو تافهاً للبعض، إلا أن هناك استطلاعات رأي تظهر أن 90 بالمائة من الأمريكيين يجدون رائحة البطاطس المقلية "لا تقاوم". فلمَ لا يصنع منها عطر خاص؟ هذا بالفعل ما قام به الفرع الياباني لسلسلة الوجبات السريعة "ماكدونالدز"، وفق إعلان نشر على منصة "إكس" المعروفة بـ (تويتر) سابقاً. وكتب فرع ماكدونالدز باليابان أن العطر المرتقب سيكون متاحاً لفترة قصيرة فقط.

وقد حصل المنشور على أكثر من 135 ألف إعجاب حتى الآن وهو ما يدل على أن هناك اهتمام بهذا المنتج غير المألوف.

يتخذ تصميم زجاجة العطر المرتقب شكل كيس بطاطس ماكدونالدز الشهير المصنوع من الورق المقوى الأحمر، كما يظهر في الإعلان الترويجي للعطر. ولكن لم تعلن الشركة عن موعد طرح زجاجة العطر ولا عن سعرها بعد.

ووفق ما نقلت صحيفة "فيلت" فإن العطر الجديد سيطلق بثلاث "نكهات": الكلاسيكية، والبطاطس المقلية مع الثوم والفلفل الأسود، والبطاطس المقلية مع ملح البحر.

وقد سبق أن أصدر فرع الشركة في اليابانعام 2016 منتجات للعناية بالشفاه على شكل بطاطس مقلية وبذات النكهة والهدف من مثل هذه المنتجات هو جذب الانتباه.

كما كان قد أعلن عن عطر مشابه براحة الوجبة السريعة الشهيرة في ولاية أيداهو الأمريكية. وكان العطر متاحاً بسعر كيس من البطاطس المقلية ( 1.89دولاراً) - وقد تم بيعه بالكامل في غضون ساعات قليلة.

إ.م