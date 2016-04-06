عضلات الجسم هي نسيج ليفي يتميز بقابلية الانقباض والانبساط، ما يساعد على الحركة . يحتوي الجسم على 320 زوجاً من العضلات المخططة الإرادية، وتقسم العضلات إلى عدة فئات منها عضلات الرأس والعنق والأطراف العليا و السفلى والجذع.

تقسم عضلات الجسم إلى ثلاثة أقسام أولها العضلات الهيكلية التي تتكون من حزمة ألياف رفيعة مثل عضلات الرأس والجذع والأطراف وهي تتيح الحركة وتسمى عضلات إرادية. وهناك عضلات لا إرادية ملساء تتكون من ألياف مستطيلة غير متصلة وتحيط بأعضاء مثل الأمعاء والأوعية الدموية وتسمى عضلات لا إرادية، أما عضلة القلب فيه أقرب في بنيتها إلى العضلة الهيكلية.