عصابات الجريمة المنظمة تكبد ألمانيا خسائر اقتصادية قياسية

تضاعفت الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الجريمة المنظمة في ألمانيا في عام 2023. هذا ما جاء في تقرير صادر عن مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية. وهكذا وصل الضرر العام الماضي إلى رقم هو الأعلى خلال العشر سنوات الماضية.

تسببت عصابات الجريمة المنظمة في أضرار بمليارات اليورو في ألمانيا في .2023، بحسب ما كشف تقرير جديد اليوم الخميس (5 سبتمبر/ أيلول 2024). وأفادت الدراسة التي أجراها مكتب الشرطة الجنائية الاتحادي (BKA) بأن الخسائر وصلت قيمتها إلى 7ر2 مليار يورو (3 مليارات دولار) العام الماضي، أي أكثر من ضعف ما سجل في 2022 وبلغ حينها 3ر1 مليار يورو. وأضاف التقرير أن الرقم هو الأعلى خلال العشر سنوات الماضية.

وعرضت وزيرة الداخلية نانسي فيزر ورئيس مكتب الشرطة الجنائية هولغر مونش نتائج الدراسة في برلين.

وجرى عزو أغلبية الأضرار المالية إلى الجريمة السيبرانية. وفي إحدى الحالات، تسببت عصابة في خسائر بقيمة 7ر1 مليون يورو بمعرفة التفاصيل المصرفية من ضحايا ذي نوايا حسنة.

كما واصلت عصابات الجريمة المنظمة استخدام العنف، وتعريض الأمن العام للخطر، بحسب التقرير الذي أدرج أربع حالات قتل و34 جريمة شروع في قتل من جانب العصابات الإجرامية. وسجل مكتب الشرطة الجنائية العام الماضي، 642 محضرا ضد تلك العصابات، بارتفاع طفيف عن متوسط العشر سنوات. ويعد تهريب المخدرات المصدر الرئيسي للتحقيقات، حيث ينسب لها نحو 40 % من المحاضر.

نهج إجرامي خطير!

ويتحدث مكتب الشرطة الجنائية عن "تهديد كبير كامن باستخدام العنف"؛ لأن العديد من العصابات الإجرامية لديها إمكانية الوصول إلى الأسلحة النارية. ويتراوح العنف بين التهديدات اللفظية واحتجاز الرهائن والاغتصاب والاعتداء والتعذيب والقتل. وتستهدف العصابات الإجرامية أعضائها وكذلك الجماعات المتنافسة وأفراد أسرهم، بحسب ما نقل موقع "تاغسشاو" الألماني.

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ)