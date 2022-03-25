عشية قمة "تاريخية".. مقتل شرطيين إسرائيليين في هجوم بالخضيرة

قُتل شرطيان إسرائيليان في هجوم الأحد (27 مارس/ آذار 2022) نفذه مسلحان في مدينة الخضيرة الساحلية التي تقع على بعد 50 كيلومترا تقريبا إلى الشمال من تل أبيب. كما قُتل المهاجمان، حسبما قال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية.

ووفقا للمسعفين، أصيب ثلاثة أشخاص آخرين عندما فتح رجلان بشكل مفاجئ النار على طول أحد الطرق.

وقال المتحدث باسم الشرطة في تصريح بثه التليفزيون الإسرائيلي: "بعض أفراد حرس الحدود كانوا يجلسون في مطعم قريب". وقال إنهم هرعوا إلى موقع الهجوم وأطلقوا النار على المهاجمَين، مضيفا أن رجال شرطة كانوا من بين أولئك المصابين.

وبثت محطات تلفزيونية إسرائيلية لقطات صورتها كاميرات مراقبة للرجلين وهما مسلحان ببندقيتين ويطلقان النار في شارع رئيسي في الخضيرة.

وحتى إعداد هذا الخبر لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

وجاء الهجوم قبل ساعات من انعقاد قمة تاريخية تضم أربع دول عربية في إسرائيل إلى جانب مشاركة أمريكية. إذ من المقرر أن يلتقي وزراء خارجية مصر والمغرب والإمارات والبحرين في جنوب إسرائيل مع نظيريهم الإسرائيلي يائير لبيد والأمريكي أنتوني بلينكن.

وكان الوزراء العرب قد وصلوا بالفعل إلى إسرائيل في حفل استقبال رسمي.

ويأتي هجوم الأحد بعد أقل من أسبوع على هجوم طعنا ودهسا نفذه عربي من بلدة حورة في جنوب إسرائيل وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص، وذلك قبل أن يقضي المهاجم برصاص أحد المارة.

وتزايدت هجمات الفلسطينيين في الأشهر القليلة الماضية في الضفة الغربية والقدس الشرقية التي غالبية سكانها من العرب. كما قتل العديد من الفلسطينيين في غارات إسرائيلية. ويخشى من تصاعد أكبر لأعمال العنف خلال شهر رمضان.

أ.ح/ ا.ع (د ب أ، أ ف ب، رويترز)