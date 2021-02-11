عشر نصائح لارضاء حواء وكسب ودها

ليس هناك وصفة سحرية يمكن تقديمها للتعامل مع المرأة. لكن لا شك أن الطريق لفهم حواء يبدأ بمعرفة طريقة تفكيرها وأولوياتها وليس من السهل بالطبع وضع قائمة بالطرق المناسبة للتعامل مع المرأة نظرا لعدة أمور؛ من بينها الاختلافات بين النساء بحسب الثقافة ودرجة التعليم وغيرها، لكن من الممكن رصد بعض الأشياء التي تحمل أهمية للمرأة والتي تسهل على الرجل فهم طريقة تفكيرها وإسعادها. واستعرض موقع "غوفيمينين" الألماني 10 من هذه الأمور وهي:

1. تكرار المفاجآت: يعتقد بعض الرجل أنه إذ أعد مفاجأة لزوجته فقد قام بواجبه ولا يحتاج لتكرار الأمر طول فترة الزواج. لكن المرأة تتوقع من الرجل أن يفاجئها بشكل مستمر ولو بشيء صغير ككتاب ترغب في قراءته أو حتى شيء بسيط يعرف أنها تحبه.

2- اجتهد قليلا: الاجتهاد في الأفكار المبتكرة فكرة لا يعرفها الكثير من الرجال رغم أنها تكمن أحيانا في أشياء بسيطة مثل الإعداد لرحلة تفاجئها بها يوم عيد زواجكما أو حتى بإعداد إفطار بسيط وتقديمه لها في السرير.

3- الموضة القديمة مطلوبة أحيانا: إذا اعتبرت أن دفع الحساب لها أو فتح الباب أو إعداد الكرسي لها قبل الجلوس موضة قديمة، فتأكد أن هذه الأمور محل ترحيب كبير من النساء.

4- الزوجة ليست "ماما": تميل المرأة بطبيعتها للاهتمام بالرجل، وهي تفعل ذلك عادة بمحبة. ولكن إذا زاد الأمر عن حده فإنه ينقلب لضده. فالمرأة قد لا تمانع في إعداد الطعام المفضل لك، لكن احترس من أن تطلب منها مثلا أن تقطعه لك قطعا صغيرة حتى يسهل عليك مضغه.

أمور بسيطة تحبها حواء على الرجل أن يدركها

5- استمع وأنصت: تميل المرأة، لاسيما بعد يوم عمل طويل، للتحدث عن كل شيء. فهو أمر يريحها، لذا استمع إليها حين تتكلم بكل اهتمام ولا تصوب نظرك تجاه التليفزيون وهي تحكي لك عن تفاصيل يومها.

6- الصراحة أفضل: ربما يتمتع الرجل بكذبة صغيرة هنا أو هناك، لكن المؤكد أن للزوجة قدرة كبيرة على اكتشاف الأكاذيب، لذا فمن الأفضل الصراحة من البداية.

7- ركز في التفاصيل: من أكثر ما يحبط المرأة هو أن تعود للبيت بتسريحة شعر أو فستان جديد ولا تحصل على أي تعليق من الرجل. فالمرأة تحتاج في هذا الموقف لكلمة ثناء تجعلها تشعر أن الرجل يقدر العناء الذي تبذله لتجديد مظهرها.

8- اجعلها تشعر أنها أهم من ألعابك المفضلة، يحتاج الرجل بالطبع لقضاء وقت مع أصدقائه وعمل أنشطة بمفرده، لكن هذا لا يمنع أن يعطي زوجته الشعور بأنها رقم 1 في حياته، وأنها أهم من لعبة جديدة على هاتفك.

9- ساعدها بين الحين والآخر: لا يوجد ما هو أسوأ من رجل كسول يترك كل أعباء المنزل على عاتق زوجته، لذا حاول بين الحين والآخر إحضار الأطفال من المدرسة أو غسل الصحون بعد العشاء فهذه المسؤوليات تخصك أنت أيضا.

10- حافظ على نظافتك: غسيل الأسنان واستخدام مزيل العرق والاستحمام، كلها أمور تهتم بها المرأة كثيرا، وتنتظر منك كرجل ناضج القيام بها دون كسل.

ا.ف/ع.أ.ج