 عشر مواد غذائية تحسن مستوى الكوليسترول في الدم! | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 03.03.2023

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صحة

عشر مواد غذائية تحسن مستوى الكوليسترول في الدم!

من أجل خفض مستوى الكوليسترول المرتفع في الدم وتجنب الكثير من عواقب ذلك كتصلب الشرايين والسكتات الدماغية والقلبية، ينصح بإيلاء المزيد من الاهتمام للأطعمة التي تحتوي على الأحماض الدهنية غير المشبعة في النظام الغذائي.

زيت الزيتون يقلل من مخاطر مثل الترسبات بالأوعية الدموية وتصلب الشرايين

زيت الزيتون يقلل من مخاطر مثل الترسبات بالأوعية الدموية وتصلب الشرايين

يعود ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم بالأساس إلى سوء التغذية. ويمكن أن يؤدى الارتفاع المستمر إلى عواقب صحية وخيمة، منها تصلب الشرايين و تجلط الدم الذي يهدد الحياة. كما يزداد خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

مختارات

يمكن خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم عن طريق اتباع النظام الغذائي والأطعمة التي تحتوي على الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة مثل الخضار والفاكهة والزيوت النباتية، وعلى رأسها زيت الزيتون.

وأظهرت دراسات سابقة أنه كلما زاد تناول الأطعمة التي تحتوي على أحماض دهنية غير مشبعة، قل تراكم الدهون الزائدة في الدم، أي كوليسترول، وقلّ بالتالي خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. موقع "Ovb online" الألماني يذكر عشرة أطعمة تحتوي على دهون صحية:

دقيق الشوفان ونخالة الشوفان لا يقاوم الكبد الدهني فحسب، بل يخفض أيضاً من مستوى الكوليسترول في الجسم أو يبقيه ضمن المعدل الطبيعي. بهذه الطريقة يمكن تجنب الأمراض الثانوية مثل تصلب الشرايين، النوبات القلبية والسكتة الدماغية.

وفاكهة الأفوكادو ذات النواة ليست لذيذة المذاق فحسب، بل أيضاً صحية بسبب الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة. 

 زيت الزيتون يقلل من مخاطر الترسبات في الأوعية الدموية، وتصلب الشرايين، وفق "مؤسسة القلب الألمانية". و تعمل الدهون النباتية مثل زيت الزيتون بمعدل 48 في المائة أيضاً على خفض ارتفاع ضغط الدم، وهو عامل الخطر الرئيسي للسكتة الدماغية.

خطورة الدهون في الدم

ويمكن خفض مستوى الكوليسترول في الدم، بملعقة صغيرة من زيت بذور الكتان كل يوم. يجب أن تكون هذه الكمية كافية لخفض مستويات الدهون في الدم. زيت بذور الكتان غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية المتعددة غير المشبعة وبالتالي فهو صحي للغاية.

تقليل تراكم الدهون في الدم

زيت بذور اللفت يوصى به أيضا ضد ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، ويتكون من 66 في المائة من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة و27 في المائة من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة.

حبات الصنوبر تحتوي على عدد كبير بشكل خاص من أحماض أوميغا 3 وأوميغا 6 الدهنية الأساسية التي يحتاجها الجسم، وبالتالي فهي مناسبة بشكل خاص من أجل خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

وتنصح الجمعية الألمانية للتغذية بتناول ما لا يزيد عن حفنة من اللوز(25 غراماً) يومياً. فاللوز على وجه الخصوص غني بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والمتعددة وبالتالي لا يثقل كاهل مستوى الكوليسترول لديك.

المكسرات تساعد أيضا في تحسن مستوى الكوليسترول في الدم.

المكسرات تساعد أيضا في تحسن مستوى الكوليسترول في الدم.

تعد المكاديميا من أنبل المكسرات وتحتوي أيضاً على أحماض دهنية أحادية غير مشبعة ومتعددة غير مشبعة تساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم. فإذا كنت لا تحب اللوز، جرب هذه النوع من المكسرات.

الجوز له تأثير إيجابي على التمثيل الغذائي للدهون، كما أظهرت دراسة أجرتها جامعة لودفيغ ماكسيميليان في ميونيخ. وقد تبين أن الاستهلاك المنتظم للجوز يخفض مستويات الكوليسترول، بغض النظر عن تجنب الأطعمة الأخرى. كما إن استهلاك كمية 43 غراماً من الجوز يومياً تعمل على تحسين التمثيل الغذائي للدهون وتقليل الكوليسترول الضار بنسبة 5 في المائة تقريباً.

الخضروات من أي نوع مفيدة لك، إذا كنت ترغب في خفض مستوى الكوليسترول بجسمك. اخلط الخضروات مع فول الصويا. إذ ثبت أن الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والمتعددة في فول الصويا تقلل من مستويات الكوليسترول المرتفعة.

إ.م/ أ.ح

  • Aufgeschnittene Avocado mit Kern (Colourbox)

    "دهون نافعة" تحرق الدهون الضارة

    رغم احتواء الأفوكادو على الكثير من الدهون غير المشبعة، إلا أن هذه الدهون تحفز عمليات حرق الدهون الضارة وتزيد من التناغم بين عمل الخلايا والهرمونات الحارقة للدهون.

  • Kokosöl (ckellyphoto/Fotolia.com)

    "دهون نافعة" تحرق الدهون الضارة

    ليست كل الدهون ضارة، فزيت جوز الهند على سبيل المثال يتحول مباشرة لطاقة ولا يخزنه الجسم، وفقاً لتقرير نشره موقع "لايف مور" الألماني. لذلك يعتبر زيت جوز الهند من محفزات حرق الدهون.

  • Glas mit Saft und Tomate (BilderBox)

    "دهون نافعة" تحرق الدهون الضارة

    عصير الطماطم ليس من العصائر المنتشرة بشدة، ولكنه يساعد على هدم الخلايا الدهنية وبالتالي فهو من المواد المفيدة للباحثين عن طرق لتخفيف الوزن.

  • Fit und gesund Zimt (Colourbox)

    "دهون نافعة" تحرق الدهون الضارة

    تتعدد فوائد القرفة الصحية بشكل يجعل الخبراء ينصحون باستخدامها سواءاً كمشروب أو حتى كبهارات للأطعمة الحارة أو الحلوة. تساعد القرفة على إحداث توازن في معدل الإنسولين بالجسم وبالتالي تقي الإنسان شر نوبات الجوع المفاجئة.