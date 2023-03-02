عشر مواد غذائية تحسن مستوى الكوليسترول في الدم!

يعود ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم بالأساس إلى سوء التغذية. ويمكن أن يؤدى الارتفاع المستمر إلى عواقب صحية وخيمة، منها تصلب الشرايين و تجلط الدم الذي يهدد الحياة. كما يزداد خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

يمكن خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم عن طريق اتباع النظام الغذائي والأطعمة التي تحتوي على الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة مثل الخضار والفاكهة والزيوت النباتية، وعلى رأسها زيت الزيتون.

وأظهرت دراسات سابقة أنه كلما زاد تناول الأطعمة التي تحتوي على أحماض دهنية غير مشبعة، قل تراكم الدهون الزائدة في الدم، أي كوليسترول، وقلّ بالتالي خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. موقع "Ovb online" الألماني يذكر عشرة أطعمة تحتوي على دهون صحية:

دقيق الشوفان ونخالة الشوفان لا يقاوم الكبد الدهني فحسب، بل يخفض أيضاً من مستوى الكوليسترول في الجسم أو يبقيه ضمن المعدل الطبيعي. بهذه الطريقة يمكن تجنب الأمراض الثانوية مثل تصلب الشرايين، النوبات القلبية والسكتة الدماغية.

وفاكهة الأفوكادو ذات النواة ليست لذيذة المذاق فحسب، بل أيضاً صحية بسبب الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة.

زيت الزيتون يقلل من مخاطر الترسبات في الأوعية الدموية، وتصلب الشرايين، وفق "مؤسسة القلب الألمانية". و تعمل الدهون النباتية مثل زيت الزيتون بمعدل 48 في المائة أيضاً على خفض ارتفاع ضغط الدم، وهو عامل الخطر الرئيسي للسكتة الدماغية.

خطورة الدهون في الدم

ويمكن خفض مستوى الكوليسترول في الدم، بملعقة صغيرة من زيت بذور الكتان كل يوم. يجب أن تكون هذه الكمية كافية لخفض مستويات الدهون في الدم. زيت بذور الكتان غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية المتعددة غير المشبعة وبالتالي فهو صحي للغاية.

تقليل تراكم الدهون في الدم

زيت بذور اللفت يوصى به أيضا ضد ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، ويتكون من 66 في المائة من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة و27 في المائة من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة.

حبات الصنوبر تحتوي على عدد كبير بشكل خاص من أحماض أوميغا 3 وأوميغا 6 الدهنية الأساسية التي يحتاجها الجسم، وبالتالي فهي مناسبة بشكل خاص من أجل خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

وتنصح الجمعية الألمانية للتغذية بتناول ما لا يزيد عن حفنة من اللوز(25 غراماً) يومياً. فاللوز على وجه الخصوص غني بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والمتعددة وبالتالي لا يثقل كاهل مستوى الكوليسترول لديك.

المكسرات تساعد أيضا في تحسن مستوى الكوليسترول في الدم.

تعد المكاديميا من أنبل المكسرات وتحتوي أيضاً على أحماض دهنية أحادية غير مشبعة ومتعددة غير مشبعة تساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم. فإذا كنت لا تحب اللوز، جرب هذه النوع من المكسرات.

الجوز له تأثير إيجابي على التمثيل الغذائي للدهون، كما أظهرت دراسة أجرتها جامعة لودفيغ ماكسيميليان في ميونيخ. وقد تبين أن الاستهلاك المنتظم للجوز يخفض مستويات الكوليسترول، بغض النظر عن تجنب الأطعمة الأخرى. كما إن استهلاك كمية 43 غراماً من الجوز يومياً تعمل على تحسين التمثيل الغذائي للدهون وتقليل الكوليسترول الضار بنسبة 5 في المائة تقريباً.

الخضروات من أي نوع مفيدة لك، إذا كنت ترغب في خفض مستوى الكوليسترول بجسمك. اخلط الخضروات مع فول الصويا. إذ ثبت أن الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والمتعددة في فول الصويا تقلل من مستويات الكوليسترول المرتفعة.

إ.م/ أ.ح