عشر حقائق غير معروفة عن البقوليات

للبقوليات تأثير كبير على حياة الناس، لدرجة أنها كانت محور العديد من المؤلفات وقصص الأطفال، ووردت حتى في الكتب السماوية. هذه الحقائق العشر المذهلة حول البقوليات بأنواعها المختلفة ستجعلك تعيد التفكير مرة أخرى في تناول المزيد من البقوليات في طعامك، بحسب موقع "ووركمان" الإلكتروني:

1. تعتبر البقوليات النباتات الوحيدة التي تغني التربة بدل أن تسلبها موادها المغذية أثناء نموها، وذلك لأن جذور البقوليات تحتوي على عقد تفرز النيتروجين في التربة وتساهم وإغنائها.

2. يمكن تجميد البقوليات المطبوخة لمدة تصل إلى ستة شهور، ولكن يجب إخراجها من المجمد وتركها لتذوب قبل ليلة من طهيها.

3. ثبت علمياً أن النشويات الموجودة في البقوليات تحسن بشكل كبير من ثبات مستويات السكر في الدم، وأن الكثير من المصابين بالسكري قللوا من اعتمادهم على حقن الإنسولين أو تخلوا تماماً عنها من خلال الاستهلاك الدوري لكميات كبيرة من البقوليات.

مصادر بروتينات جديدة قد تقضي على الجوع في العالم قد يكون فول الصويا الحل الأمثل لدعم الأمن الغذائي العالمي في القرن الحادي والعشرين، لأن فول الصويا يحتوي على نسبة كبيرة من البروتيانات والبيوتينات.

مصادر بروتينات جديدة قد تقضي على الجوع في العالم ولا تحتاج نباتات الصويا لمساحات زراعية كبيرة لزراعتها، كما أن بروتيناتها خالية من الكولسترول وتحتوي على جميع أنواع الأحماض الأمينية.

مصادر بروتينات جديدة قد تقضي على الجوع في العالم أما بذور نباتات الترمس التي تنتمي إلى فصيلة البقوليات، فتحتوي على نسبة عالية من البروتينات تصل إلى 40 بالمائة.

مصادر بروتينات جديدة قد تقضي على الجوع في العالم وتكمن مشكلة بذور الترمس في طعمها ورائحتها. علماء مؤسسة "فراونهوفر" الألمانية للإنتاج والتغليف استطاعوا ابتكار طريقة جديدة لجعل بذور الترمس لذيذة وذات رائحة زكية.

مصادر بروتينات جديدة قد تقضي على الجوع في العالم ويعد القنب (أو الهمب) النبات الوحيد في العالم الذي يحافظ على التوازن السليم للدهون المشبعة في الجسم، بالإضافة إلى احتوائه على عدد كبير من الدهون المفيدة للجسم، وأوميغا 6 وحامض اللينوليك.

مصادر بروتينات جديدة قد تقضي على الجوع في العالم تحتوي بذور القنب على أكثر من 20 نوعا من الأحماض الأمينية، ما يجعلها بروتينا متكاملا للجسم. وتحتوي على مستويات مرتفعة من الزنك والمغنيسيوم ومواد أخرى. ويمكن تناولها بالشوكولاته.

مصادر بروتينات جديدة قد تقضي على الجوع في العالم أما بذور الشيا (أو الشتيا) التي تشبه حبوب السمسم فتحتوي على أوميغا 3 وأوميغا 6 والكاليسيوم والمغنيسيوم والحديد والبوتاسيوم، وطبعاً على كمية كبيرة من البروتين.

مصادر بروتينات جديدة قد تقضي على الجوع في العالم فيما تتميز حبوب الكينوا بقيمتها الغذائية الكبيرة لاحتوائها على نسبة عالية من البروتين والأحماض الأمينية، وخاصة الأحماض الأساسية وحامض الليزين الهام في بناء الأنسجة وتجددها.

مصادر بروتينات جديدة قد تقضي على الجوع في العالم تحتوي الكينوا أيضاً على فيتامين "بي 2" الذي يؤمن الطاقة للعمليات الحيوية في خلايا الدماغ والعضلات. وتعد من الأغذية المناسبة للحمية لاحتوائها على سعرات حرارية كبيرة. الكاتب: زمن البدري



4. كانت البقوليات تتمتع بمكانة بارزة للغاية في الإمبراطورية الرومانية، لدرجة أن العائلات الهامة في الإمبراطورية اتخذتها كأسماء لها، مثل لينتولوس (المشتق من العدس) وبيسو (المشتق من الفاصولياء) وسيسيرو (المشتق من الحمص) وفابيوس (المشتق من الفول).

5. تعتبر كل من الهند وكندا وتركيا وأستراليا والنيبال والولايات المتحدة وبنغلادش والصين من أكبر دول العالم إنتاجاً للعدس.

6. تعتبر البقوليات والمواد الغذائية المصنوعة منها، مثل التوفو، من أكثر المصادر احتواءاً على البروتين النباتي في العالم، إذ يشكل البروتين ما بين ستة إلى 11 في المائة من وزن الفول المطبوخ، مثلاً.

7. شكلت البقوليات جزءاً من بعض الديانات والطوائف المتصوفة، مثل تلك التي تؤمن بتناسخ الأرواح. فأتباع طائفة أتباع فيثاغورس يؤمنون بأن أرواح البشر عند وفاتهم تسافر عبر سيقان نبات الفول إلى مملكة هادس، حيث يتم تحويلها إلى الحياة المقبلة. ولذلك، فإنهم يحرمون أكل البقوليات أو حتى المشي بينها.

8. السمعة السيئة المصاحبة للبقوليات والمتعلقة بتسببها في الغازات عائدة على مجموعة من السكريات المعقدة والمسماة "أوليغوساكاريد"، والتي لا تستطيع إنزيمات الهضم لدينا تفكيكها. ولذلك، تقوم البكتيريا المعوية بتخمير هذه السكريات أثناء الهضم، ما ينتج الغازات. ولكن لحسن الحظ، يمكن التحكم بإنتاج الغازات من خلال طريقة ومدة طبخ البقوليات، بالإضافة إلى بعض المكونات الإضافية التي يمكن استخدامها معها أثناء الطبخ.

9. في عام 1907، تقدم عضو الكونغرس الأمريكي عن ولاية مينيسوتا، كنوت نيلسون، بقرار يجبر الكونغرس على تقديم حساء الفول كل يوم طوال فترة انعقاد الكونغرس وبغض النظر عن حالة الجو!

10. تتصدر الولايات المتحدة قائمة دول العالم من ناحية تنوع البقوليات وعددها.

ي.أ/ ط.أ - م.س (DW)