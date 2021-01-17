 عشرة أغذية للحصول على بشرة نضرة وشعر لامع | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 18.01.2021

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صحة

عشرة أغذية للحصول على بشرة نضرة وشعر لامع

الحصول على شعر كثيف ولامع وبشرة صحية، قد يكلفك أقل مما تعتقد. عشرة أغذية غنية بالفيتامينات والعناصر المغذية تغنيك عن مستحضرات التجميل الباهظة الثمن والمضرة أحياناً.

Schöne Frau mit langen schwarzen Haaren

من منا لا يحلم بالحصول على شعر كثيف ولامع وبشرة نضرة وجذابة. لكن قد يلجأ البعض للعديد من مستحضرات التجميل التي لا تعد باهظة الثمن فحسب، بل قد تحتوي على مواد ضارة. بينما الحل يوجد في مطبخك.عشرة أطعمة غنية بالفيتامينات والعناصر المغذية للشعر والبشرة كما ينصح بها موقع msn lifestyle:

الجزر

 من الخضروات الغنية بالبيتا كاروتين، الذي يحوله الجسم إلى فيتامين أ. يساعد على صحة العيون، ويمنح البشرة النضارة. كما يحمي الفيتامين من الأشعة فوق البنفسجية ويقي من تهيجات الجلد الناتجة عن هذه الأشعة. أي أنه يوفر حماية طبيعية من أشعة الشمس تساهم في منع حروق الشمس. على الرغم من ذلك، ينصح باستخدام واقي الشمس! أغذية أخرى غنية بالكاروتين: البطاطس الحلوة والمشمش.

البقوليات

منها العدس والفول وغيرها من البقوليات الأخرى. تحتوي على الزنك بالإضافة إلى البروتين النباتي، توفر كميات من الفيتامين والألياف والعناصر الغذائية النادرة بما في ذلك السيلينيوم والزنك. يحفز الزنك على تغيير الخلايا وبالتالي تجديد الجلد، وتخلصه من المواد الضارة، الحبوب والتهيجات بشكل أسرع وأفضل.

الطماطم

الطماطم غنية بالليكوبين، إضافة إلى الفيتامينات العديدة مثل (C ، E ، A). يعمل الليكوبين كمضاد للأكسدة ويخلص الجسم من الجذور الحرة ويحمي من المواد المدمرة للخلايا في الجسم. وهذا بدوره يدعم صيانة وتجديد خلايا الجلد والشعر. أغذية أخرى غنية بالليكوبين: البطيخ، البابايا والفلفل الأحمر.

رقائق الشوفان

 تحتوي رقائق الشوفان على عدد من المغذيات مثل النحاس، المنغنيز والزنك. يساعد الحديد في تكوين الدم ويضفي لوناً وردياً للوجه. الشوفان هو مصدر ممتاز للبيوتين. يقوم هذا النوع من فيتامين ب القابل للذوبان في الماء بعدة وظائف داخل الجسم، بما في ذلك زيادة إنتاج الكيراتين. يوفر البيوتين، باعتباره المكون الرئيسي للشعر، المزيد من الكثافة واللمعان. أغذية أخرى تحتوي على البيوتين: البيض والفول السوداني.

الليمون

 فيتامين سي للحصول على لون بشرة رائع. الليمون غني بفيتامين سي، معروف بتأثيراته المناعية. لذلك، تعتبر الفاكهة الصفراء بمثابة عقار طبيعي مثالي. ولكن يمكن لهذا الفيتامين تقديم المزيد من الفوائد. فهو يقاوم الالتهاب ويزيد من عمليات التمثيل الغذائي وإنتاج الكولاجين ويضمن توحيد لون البشرة.

الجوز

يحتوي الجوز على حمض البانتوثنيك المضاد للتجاعيد. ويعد الجوز معجزة الجمال بين المكسرات ويحتوي على الكثير من العناصر النادرة، بما في ذلك الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد والزنك، والتي تعزز الخلايا والجهاز المناعي. فضلاً عن فيتامين أ المضاد للالتهابات، والذي  يحتوى على أعلى نسبة من حمض أوميغا 3 الدهني الموجدة في باقي المكسرات وكذا حمض البانتوثنيك، مما يضمن بشرة ناعمة.

التوت الأزرق

 التوت غني الفيتامينات ومضادات الأكسدة. وكلما كان لونه أغمق، كان فائدته أكثر. الأنثوسيين، مادة نباتية ثانوية تمنح التوت اللون الأحمر الأرجواني. لا يقتصر الأمر على محاربته الجذور الحرة فحسب، بل يحافظ أيضاً على الأوعية والألياف المرنة، يمنع التجاعيد ويحسن عمل الدورة الدموية.

سمك السلمون

السمك هو أحد أفضل مصادر أحماض أوميغا 3 الدهنية المفيدة، التي تتحول إلى دهون في الجسم، مما يضمن الحصول على جلد لامع وناعم. يتم أيضاً تعزيز إنتاج الدهون، الضرورية لغشاء الترطيب الوقائي على الجلد، بواسطة الأحماض الدهنية ويضمن اختفاء المناطق الخشنة أو الحمراء. بالإضافة إلى الدهون، يحتوي السلمونأيضاً على الكثير من البروتين الذي يعزز تكوين الكولاجين. من الأغذية الأخرى التي تحتوي على أوميغا 3: التونة، الأعشاب والزيوت مثل زيت الزيتون والكتان.

الرمان

  المواد النباتية الثانوية في النوى، بما في ذلك البوليفينول، تعمل على إبطاء تراجع حمض الهيالورونيك في الجسم. هذه العناصر الضرورية للمحافظة على رطوبة الجسم، والتي تقاوم البشرة الجافة والشعر. الرمان يقلل أيضاً من مستويات الكوليسترول الضارة ويقلل من الإصابة بالفطريات. الأغذية الأخرى الغنية  بالبوليفينول: العنب والبندق.

بروكلي

هذا النوع من الخضروات غني بالفيتامين أ وكذا سي والمواد النباتية مثل الكومستان. كما يعزز تكوين الكولاجين ويساهم في الحصول على بشرة مشدودة وممتلئة. بالإضافة إلى ذلك، فإن للبروكولي تأثير في تصريف المياه والتخلص من المواد السامة من الجسم، ما ينعكس على نضارة البشرة.

إ.م/ أ.ح

  • Produktion von Arganöl (picture-alliance/Arco Images/J. Pfeiffer)

    بالصور.. زيوت طبيعية تغنيك عن المواد التجميلية والأدوية!

    زيت الأركان.. الذهب السائل

    وصفة الجمال الطبيعي في المغرب، ويُستخرج من لوز شجرة الأركان. يحتوي على نسبة كبيرة من "مضادات الأكسدة وفيتامينات كثيرة أهمها فيتامين E وأوميغا 6، المغذيان للشعر والبشرة. ويستعمل منذ القديم لعلاج مشاكل البشرة كحب الشباب والتجاعيد، ومشاكل فروة الرأس والشعر، بالإضافة إلى مشكلة تشقق الأظافر. والزيت المخصص لأغراض التجميل يُعد بطريقة مختلفة عن ذلك المعد للاستهلاك الغذائي.

  • Teebaumöl (Imago/Niehoff)

    بالصور.. زيوت طبيعية تغنيك عن المواد التجميلية والأدوية!

    زيت شجرة الشاي.. المطهر الطبيعي

    استخدمه الجنود الأستراليون في الحرب العالمية الأولى كمطهر، ويعد زيت شجرة الشاي آمناً عند استخدامه موضعياً وغير مكلف. وأثبتت الدراسات فعالية زيت الشاي في علاج العديد من المشكلات كحب الشباب والتخلص من قشرة الرأس ثم علاج سعفة القدم. كما أثبث فعاليته في طرد الحشرات، ومقاومة نمو العفن على الخضراوات والفاكهة. لا يمكن تناول زيت شجرة الشاي عن طريق الفم، فعند ابتلاعه يكون له آثار خطيرة على الصحة.

  • Schöne Haare (Bildergalerie) (Colourbox)

    بالصور.. زيوت طبيعية تغنيك عن المواد التجميلية والأدوية!

    زيت الأفوكادو.. علاج البشرة القوي

    له عدة فوائد فيما يخص العناية بالجلد والبشرة، إذ يحتوي زيت الأفوكادو على أحماض "أوميغا 3" الدهنية وفيتامينات A وD وE. ولهذا السبب يعتبر مكوناً رئيسياً في منتجات كثيرة من الكريمات والمرطبات وكريمات الوقاية من الشمس. ومن ميزاته أنه مضاد للأكسدة، ويخفف التهابات الصدفية والإكزيما، ويسرّع التئام الجروح، كما يعالج الجلد المتضرر من حروق الشمس.

  • Rosen in der Kosmetik (picture-alliance/dpa/A. Warnecke)

    بالصور.. زيوت طبيعية تغنيك عن المواد التجميلية والأدوية!

    زيت الورد.. المفضل لدى النساء

    فعال في ترطيب بشرة الوجه وإعادة التوازن لمستويات الرطوبة المختلة في البشرة. ويساعد على حماية البشرة من أشعة الشمس، كما يساعد على علاج حروق الشمس، كما أنه يحارب التجاعيد. يعد من الزيوت المعروفة بقدرتها على تعديل أي خلل هرموني في جسم المرأة مثل متلازمة تكيس المبايض. كما أنه فعال كذلك في مكافحة الالتهابات المختلفة بفضل خصائصه المهدئة والمضادة للميكروبات.

  • Kaktusfeigen zubereiten, auslöffeln (picture-alliance/dpa/ A. Warnecke)

    بالصور.. زيوت طبيعية تغنيك عن المواد التجميلية والأدوية!

    زيت التين الشوكي.. أغلى من الذهب

    زيت نادر وثمين، يتم الحصول عليه من بذور نوع من الصبار، التين الشوكي، الذي ينمو في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط. ويعتبر هذا الزيت حسب المجلة الصحية الفرنسية "دوكتيسيمو" غنيا جدا بالستيرولات و"أوميغا 6" وفيتامين "هـ "، وهو مثالي لمحاربة التجاعيد والعناية بالشعر والبشرة. ويناسب كل أنواع البشرة وبشكل خاص للبشرة الجافة. كما أنه يغذي ويعالج بشكل ملفت الشعر ويعالج تلفه، ويقوي الأظافر ويمنحها لمعاناً.

  • Symbolbild Olivenöl (Colourbox/expressiovisual)

    بالصور.. زيوت طبيعية تغنيك عن المواد التجميلية والأدوية!

    زيت الزيتون.. رفيقنا اليومي

    يعمل زيت الزيتون على ترطيب الشعر والبشرة، ويغذي كل من الأظافر والعظام. وهناك العديد من الوصفات التي يتم استخدام زيت الزيتون فيها من أجل ترطيب الشعر وتقويته وزيادة سماكته، ووصفات أخرى لكل من البشرة والأظافر أيضاً. وبينت دراسات أن زيت الزيتون يحتوي على العديد من الدهون غير المشبعة المفيدة لصحة القلب، ومضادات الأكسدة التي تساعد على حماية خلايا الدم من التلف.

  • Kokosnuss (Imago/AFLO)

    بالصور.. زيوت طبيعية تغنيك عن المواد التجميلية والأدوية!

    زيت جوز الهند.. فعال للصحة والجمال

    يستخلص من ثمار جوز الهند الغنية بالزيت، وتُستخدم أجزاؤه في خبز المعجنات وصنع الأطعمة. له انعكاسات جد إيجابية على صحة البشرة وترطيبها، وتقوية الشعر ولمعانه، فضلاً عن فعاليته في تهدئة بعض العوارض الهضمية مثل مرض القولون العصبي، ومشاكل عسر الهضم. إضافة إلى فوائده على الأسنان واللثة.

  • Kamillentee (picture-alliance/dpa/imageBROKER)

    بالصور.. زيوت طبيعية تغنيك عن المواد التجميلية والأدوية!

    زيت البابونج.. لصحة نفسية وجسدية

    يستخلص من زهرة البابونج عن طريق التقطير ويستخدم منذ آلاف السنين في أغراض عديدة للصحة والشعر والبشرة. ويعتبر من الأعشاب المهمة التي لها الكثير من الاستخدامات المختلفة، ويحتوي زيته على الكثير من الخصائص المفيدة للصحة. إذ ثبت علمياً أنه يقي من السرطان ويساهم في تسكين الآلام ويحسن وظائف الجهاز الهضمي كما أن استنشاقه فقطي ساهم في التخلص من الاكتئاب. كما يغذي الشعر والبشرة بشكل ملفت وكبير.

  • Speiseöl Olivenöl Symbolbild (Fotolia/PhotoSG)

    بالصور.. زيوت طبيعية تغنيك عن المواد التجميلية والأدوية!

    زيت إكليل الجبل.. علاج لأمراض كثيرة

    له فوائد عديدة، منها تنظيف الجسم من السموم وذلك لقدرته على التأثير على الكبد والعصارة الصفراوية. كما أثبتت فائدته في علاج الصلع والثعلبة وإعادة إنبات الشعر. وقد وجدت تجربة أجريت على مجموعة من الرجال المصابين بالصلع الوراثي، أن قيامهم بتدليك رؤوسهم بمزيج مخفف من زيت إكليل الجبل لمرتين يومياً ولعدة أشهر متواصلة، كان له تأثير مشابه لتأثير دواء المنوكسيديل (Minoxidil) الذي يستخدم عادة لعلاج الصلع.


 

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