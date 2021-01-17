عشرة أغذية للحصول على بشرة نضرة وشعر لامع

من منا لا يحلم بالحصول على شعر كثيف ولامع وبشرة نضرة وجذابة. لكن قد يلجأ البعض للعديد من مستحضرات التجميل التي لا تعد باهظة الثمن فحسب، بل قد تحتوي على مواد ضارة. بينما الحل يوجد في مطبخك.عشرة أطعمة غنية بالفيتامينات والعناصر المغذية للشعر والبشرة كما ينصح بها موقع msn lifestyle:

الجزر

من الخضروات الغنية بالبيتا كاروتين، الذي يحوله الجسم إلى فيتامين أ. يساعد على صحة العيون، ويمنح البشرة النضارة. كما يحمي الفيتامين من الأشعة فوق البنفسجية ويقي من تهيجات الجلد الناتجة عن هذه الأشعة. أي أنه يوفر حماية طبيعية من أشعة الشمس تساهم في منع حروق الشمس. على الرغم من ذلك، ينصح باستخدام واقي الشمس! أغذية أخرى غنية بالكاروتين: البطاطس الحلوة والمشمش.

البقوليات

منها العدس والفول وغيرها من البقوليات الأخرى. تحتوي على الزنك بالإضافة إلى البروتين النباتي، توفر كميات من الفيتامين والألياف والعناصر الغذائية النادرة بما في ذلك السيلينيوم والزنك. يحفز الزنك على تغيير الخلايا وبالتالي تجديد الجلد، وتخلصه من المواد الضارة، الحبوب والتهيجات بشكل أسرع وأفضل.

الطماطم

الطماطم غنية بالليكوبين، إضافة إلى الفيتامينات العديدة مثل (C ، E ، A). يعمل الليكوبين كمضاد للأكسدة ويخلص الجسم من الجذور الحرة ويحمي من المواد المدمرة للخلايا في الجسم. وهذا بدوره يدعم صيانة وتجديد خلايا الجلد والشعر. أغذية أخرى غنية بالليكوبين: البطيخ، البابايا والفلفل الأحمر.

رقائق الشوفان

تحتوي رقائق الشوفان على عدد من المغذيات مثل النحاس، المنغنيز والزنك. يساعد الحديد في تكوين الدم ويضفي لوناً وردياً للوجه. الشوفان هو مصدر ممتاز للبيوتين. يقوم هذا النوع من فيتامين ب القابل للذوبان في الماء بعدة وظائف داخل الجسم، بما في ذلك زيادة إنتاج الكيراتين. يوفر البيوتين، باعتباره المكون الرئيسي للشعر، المزيد من الكثافة واللمعان. أغذية أخرى تحتوي على البيوتين: البيض والفول السوداني.

الليمون

فيتامين سي للحصول على لون بشرة رائع. الليمون غني بفيتامين سي، معروف بتأثيراته المناعية. لذلك، تعتبر الفاكهة الصفراء بمثابة عقار طبيعي مثالي. ولكن يمكن لهذا الفيتامين تقديم المزيد من الفوائد. فهو يقاوم الالتهاب ويزيد من عمليات التمثيل الغذائي وإنتاج الكولاجين ويضمن توحيد لون البشرة.

الجوز

يحتوي الجوز على حمض البانتوثنيك المضاد للتجاعيد. ويعد الجوز معجزة الجمال بين المكسرات ويحتوي على الكثير من العناصر النادرة، بما في ذلك الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد والزنك، والتي تعزز الخلايا والجهاز المناعي. فضلاً عن فيتامين أ المضاد للالتهابات، والذي يحتوى على أعلى نسبة من حمض أوميغا 3 الدهني الموجدة في باقي المكسرات وكذا حمض البانتوثنيك، مما يضمن بشرة ناعمة.

التوت الأزرق

التوت غني الفيتامينات ومضادات الأكسدة. وكلما كان لونه أغمق، كان فائدته أكثر. الأنثوسيين، مادة نباتية ثانوية تمنح التوت اللون الأحمر الأرجواني. لا يقتصر الأمر على محاربته الجذور الحرة فحسب، بل يحافظ أيضاً على الأوعية والألياف المرنة، يمنع التجاعيد ويحسن عمل الدورة الدموية.

سمك السلمون

السمك هو أحد أفضل مصادر أحماض أوميغا 3 الدهنية المفيدة، التي تتحول إلى دهون في الجسم، مما يضمن الحصول على جلد لامع وناعم. يتم أيضاً تعزيز إنتاج الدهون، الضرورية لغشاء الترطيب الوقائي على الجلد، بواسطة الأحماض الدهنية ويضمن اختفاء المناطق الخشنة أو الحمراء. بالإضافة إلى الدهون، يحتوي السلمونأيضاً على الكثير من البروتين الذي يعزز تكوين الكولاجين. من الأغذية الأخرى التي تحتوي على أوميغا 3: التونة، الأعشاب والزيوت مثل زيت الزيتون والكتان.

الرمان

المواد النباتية الثانوية في النوى، بما في ذلك البوليفينول، تعمل على إبطاء تراجع حمض الهيالورونيك في الجسم. هذه العناصر الضرورية للمحافظة على رطوبة الجسم، والتي تقاوم البشرة الجافة والشعر. الرمان يقلل أيضاً من مستويات الكوليسترول الضارة ويقلل من الإصابة بالفطريات. الأغذية الأخرى الغنية بالبوليفينول: العنب والبندق.

بروكلي

هذا النوع من الخضروات غني بالفيتامين أ وكذا سي والمواد النباتية مثل الكومستان. كما يعزز تكوين الكولاجين ويساهم في الحصول على بشرة مشدودة وممتلئة. بالإضافة إلى ذلك، فإن للبروكولي تأثير في تصريف المياه والتخلص من المواد السامة من الجسم، ما ينعكس على نضارة البشرة.

إ.م/ أ.ح