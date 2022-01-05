 عشرة أطعمة مثالية لبناء العضلات | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 05.01.2022

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صحة

عشرة أطعمة مثالية لبناء العضلات

صالات الرياضة والتمارين القاسية وحدها لا تكفي للحصول على عضلات مشدودة والتمتع بصحة بدنية ولياقة عالية. يجب اتباع نظام غذائي صحي غني بالبروتينات إلى جانب الرياضة. ما هي الأطعمة الغذائية المثالية لذلك؟

Männer Bizeps

عند الرغبة بإنقاص الوزن، يلجأ معظم الأشخاص إلى الصالات الرياضية، حيث يبدأ حرق الحريرات عبر التمارين القاسية والمنهكة، إضافة إلى اتباع الحميات الغذائية القاسية والانتباه إلى الطعام وحساب السعرات الحرارية التي قد نكسبها. ومن ناحية أخرى، الراغبين ببناء عضلات مشدودة وكبيرة، لا بد من اتباع حمية غذائية خاصة والانتباه إلى نوعية الطعام المستهلك، إضافة إلى الرياضة. فقد تحتوي بعض المواد الغذائية على البروتينات المطلوبة لتسريع العملية، وتجنبك المواد المصنعة الضارة.

مختارات

أثبتت الدراسات أن العضلات هي السر وراء الاحتفاظ بالشباب الدائم رغم التقدم في العمر، فالتعامل السليم اليومي مع عضلات الجسم يجعل الرجل الستيني بنفس لياقة شباب الثلاثين. ولا تحتاج هذه التدريبات لجهد كبير لكن لأداء سليم. (06.01.2016)

تساعد "مكملات بروتين" المصنعة على تقوية العضلات بعد ممارسة الرياضة، بيد أن خبراء ألمان قالوا إن ذلك يمكن الاستغناء عنه بمكملات بروتين طبيعية وصحية ورخيصة، ولكن بمعدلات محددة وفق شروط معينة منها تناسبها مع وزن الجسم. (09.02.2016)

وإضافة إلى الطرق المعروفة لبناء العضلات من حيث التغذية الصحية المناسبة وممارسة التمارين بشكل صحيح ومنتظم، قد يجد الأشخاص الذين يتناولون 5-6 وجبات صغيرة مدروسة خلال اليوم، عوضا عن 3 وجبات كبيرة نتيجة أسرع وأفضل، بحسب ما نشره موقع مجلة (ماسل أن فيتنيس) البريطاني.

ومن حيث التغذية السليمة والمناسبة والأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من الفيتامينات أو المعادن أو البروتين، أشار خبير التغذية ومدرب اللياقة البدنية فرانك شايدتر، في حوار مع موقع "هايلبراكسيس نت" الألماني إلى الأغذية الضرورية منها:

الأسماك: وخصوصاً سمك التونا والسلمون، حيث تحتوي الأسماك على كمية كبيرة من البروتينات ما قد يتجاوز الـ 21 غراماً في كل 100 غرام من السمك، فضلاً عن المواد المضادة للأكسدة التي تقي من الأمراض الخطيرة كالسرطان.

الديك الرومي:  يحتوي على نسبة قليلة من الدهون بينما يحتوي على نسبة بروتينات عالية، إضافة إلى مذاقه الرائع وخصوصاً مع القليل من الإضافات كالزيت والأعشاب والثوم.

البيض: غني بالبروتين غير أنه يساء فهمه بالنسبة لزيادة الكوليسترول في الدم، لذا ينصح الأطباء بعدم تناول أكثر من بيضتين يومياً.

الجبن: يقال أنه من الدهون الصديقة، حيث يحتوي على كمية قليلة من السعرات الحرارية وكمية لا تقل عن 11 غرام من البروتين لكل 100 غرام من الجبن.

روبة اللبن (كوارك): لم يعد سراً.. تحتوي على القليل من السعرات الحرارية في حين تحتوي على نسبة عالية من البروتينات والأحماض الأمينية.

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الزنجبيل: يقوي تدفق الدم إلى العضلات، وعلاج منزلي فعال لنزلات البرد. ينصح بإضافة الزنجبيل إلى الموائد اليومية بانتظام، سواء كمشروب ساخن مثل الشاي، أو استخدامه كأحد التوابل.

الصويا: مصدر نباتي ممتاز للبروتين، كما تحتوي على كمية هائلة من البوتاسيوم.

الفستق الحلبي : يوصي خبراء التغذية والرياضة بتناول الفستق الحلبي بانتظام، لاحتوائه على نسب عالية من البوتاسيوم والبروتين، ونسبة منخفضة من السعرات الحررية مقارنة مع المكسرات الأخرى.

الجرجير: يحمي الخلايا من التلف، ويحتوي على الكثير من الحديد، من الممكن تقديمه مع اللبنة أو الجبن لتشكيل طبق صحي متكامل.

جبنة هارتسر: على خلاف جبنة غودا أو جبنة الزبدة التي تحتوي على سعرات حرارية كثيرة. جبنة هارتسر غنية بالبروتين وقليلة الحريرات.

وبالطبع لا يجب الاعتماد على هذه المواد الغذائية فقط، بل يجب أن تحتوي الوجبات على الخضار والفواكه المتنوعة، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة 2-3 أيام أسبوعيا، مع عدم إهمال وقت الراحة. إذ يحتاج الجسم إلى النوم والراحة أيضاً لتنمو العضلات أثناءها.

ر.ض/ف.ي

  • Symbolbild Bärenhunger (Fotolia/st-fotograf)

    أغذية تساعد في نمو العضلات

    الكربوهيدرات

    ممارسة الرياضة بشكل مكثف تستنفذ مخزون الغلوكوز في العضلات والكبد. لذلك ينصح الخبراء بتناول ما يقرب من 60 بالمائة من كمية الغذاء يومياً، أي 400 إلى 450 غراماً من الكربوهيدرات بحسب موقع أوغسبورغر ألغيماينه، والأفضل تناول الأنواع التي توفر الطاقة على مدى فترة أطول وتمد الجسم أيضاً بالفيتامينات والمعادن مثل الخبز الأسمر إلى جانب معكرونة القمح الكامل والأرز البني والفواكه والخضروات.

  • Nüsse (Colourbox)

    أغذية تساعد في نمو العضلات

    المكسرات

    تنصح الجمعية الألمانية للتغذية بتناول خمس حصص من الفواكه والخضروات على الأقل يومياً. وتعتبر المكسرات أيضاً من ضمن هذه اللائحة، ويفضل الخبراء الفستق الذي يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم.

  • Linsen Curry Indische Küche (Fotolia)

    أغذية تساعد في نمو العضلات

    البروتينات

    يحتاج الجسم إلى البروتينات، لكن المكملات الغذائية ليست ضرورية حسب ما يؤكد مركز حماية المستهلك في بافاريا. فتناول اللحوم وخاصة اللحوم البيضاء بالإضافة إلى الحبوب مثل العدس أو البازيلاء، ومنتجات الألبان تكفي بحسب المركز لتزويد الجسم بما يحتاجه من البروتينات.

  • Symbolbild Joghurt (Fotolia/Patryssia)

    أغذية تساعد في نمو العضلات

    اللبن الزبادي واللبنة

    وينصح المركز أيضا بتناول اللبن الزبادي كوجبة خفيفة بعد ممارسة الرياضة، لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من البروتين والأحماض الأمينية، ويمكن إضافة الفواكه له أيضاً لإمداد الجسم بالفيتامينات.

  • Thunfisch Salat (Colourbox)

    أغذية تساعد في نمو العضلات

    السمك

    يؤكد خبير التغذية فرانك شايدتر في حوار مع موقع هايلبراكيسنيت، أن السمك وخاصة سمك التونة يحتوي على نسبة كبيرة من البروتينات التي يحتاجها الرياضيون. كما يحتوي السمك أيضاً على مضادات الأكسدة، التي تساعد في الوقاية من أمراض كثيرة مثل السرطان.

  • Frühstücksei (picture-alliance/dpa)

    أغذية تساعد في نمو العضلات

    بيض الدجاج

    ويضيف الخبير أن أحد مصادر البروتين الهامة جداً هو بيض الدجاج، وينصح شايدتر بتناول بيضة أو اثنين على الأكثر يومياً، لتفادي ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم.

  • Ingwer (Fotolia/kostrez)

    أغذية تساعد في نمو العضلات

    الزنجبيل

    أكد خبير التغذية فرانك شايدتر في حوار مع موقع هايلبراكيسنيت على أهمية الزنجبيل أيضاً للصحة العامة، سواء كشاي أو بإضافته على المأكولات حيث يسهل الزنجبيل تدفق الدم إلى العضلات، كما يقوي المناعة ويساعد في مقاومة أدوار البرد.

  • Brunnenkresse (picture alliance/blickwinkel/R. Koenig)

    أغذية تساعد في نمو العضلات

    نبات البقلة (جرجير الماء)

    يعد جرجير الماء من النباتات الرائعة، فهو "يحمي الخلايا من التلف ويحتوي على نسبة كبيرة من الحديد، وبالتالي فهو يساعد في تسريع تأثير التمارين، خصوصاً إذا ما تم تناوله مع الجبن قليل الدسم" بحسب خبير التغذية شايدتر.