عشرات المهاجرين يصلون إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية سالمين

قالت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين إنه تم إنزال عشرات المهاجرين من قاربين على جزيرة لامبيدوزا الإيطالية مساء أمس الأربعاء (29 مايو/أيار 2019). وقالت المفوضية على تويتر إن المجموعة الأولى (26 رجلا و20 امرأة) وصلت إلى الميناء على متن قارب خشبي طوله 10 أمتار قادمة من ليبيا قبل يومين. وأضافت أن تلك المجموعة كانت "متعبة وتعاني من انخفاض شديد في درجة الحرارة".

وتابعت أن 20 شخصا آخرين وصلوا مساء الأربعاء بعد أربعة أيام في البحر. وأوضحت أن سفنا تجارية ومنظمات غير حكومية ووحدات عسكرية وأطرافا فاعلة ساهمت في إنقاذ هذه الأرواح.

يٌشار إلى أن إيطاليا تتخذ موقفا صارما حيال المهاجرين الوافدين من شمال أفريقيا، مما أشعل خلافا مريرا بين دول الاتحاد الأوروبي حول من يجب أن يتحمل مسؤولية أولئك الذين يتم إنقاذهم في البحر. ومنذ تشكيل الحكومة الإيطالية المعادية للمهاجرين تراجع عدد اللاجئين الذين يصلون إيطاليا إلى حد كبير. ورغم صعوبة الرحلة من السواحل الليبية إلى المياه الإقليمية الإيطالية بقوارب لا تصلح لمثل هكذا رحلات، إلا أن البعض من المهاجرين السريين ينجحون في الوصول إلى جنوب إيطاليا، لكن وسائل الإعلام لا تسلط الضوء عليهم كثيرا.

ح.ع.ح/ه.د(د.ب.أ)