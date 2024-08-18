عشرات المصابين في حريق بعجلة دوارة بمهرجان موسيقي بألمانيا

أفادت الشرطة الألمانية بإصابة نحو 25 شخصا إثر اندلاع حريق في عجلة دوارة في مهرجان بملاهي هايفيلد قرب مدينة لايبتسيغ شرقي ألمانيا. وتمت السيطرة على الوضع بعد نحو 30 دقيقة من اندلاع الحريق. ولا تزال الأسباب غير واضحة.

أصيب نحو 25 شخصا بعد اندلاع حريق في عجلة دوارة في مهرجان بملاهي هايفيلد بالقرب من مدينة لايبتسيغ في شرق ألمانيا مساء أمس السبت (17 أغسطس / آب 2024)، بحسب ما ذكرت الشرطة.

وأفادت متحدثة باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) بأن جميع الضحايا أصيبوا باختناق نتيجة استنشاق الدخان بعد اشتعال النيران في اثنتين من مقصورات العجلة الدوارة.

فيما أشار رئيس عمليات الصليب الأحمر الألماني إلى إصابة شخصين آخرين بجروح خطيرة، وهو ما لم تتمكن المتحدثة باسم الشرطة من تأكيده على الفور، لكنها أشارت إلى أن أربعة من رجال الشرطة كانوا من بين المصابين.

ولا تزال أسباب الحريق غير واضحة. واندلع الحريقفي حوالي الساعة التاسعة مساء (1900 بتوقيت غرينتش) في إحدى المقصورات، قبل أن ينتقل إلى المقصورة الثانية، حيث تدمرت المقصورتان بالكامل، وفقا لما ذكره مراسل (د ب أ) في موقع الحادث.

وأفاد أحد المشاركين في المهرجان من كولونيا أن العجلة الدوارة بدأت فجأة في الدوران بسرعة أكبر، وكانت المقصورات المحترقة في أعلى نقطة في العجلة.

وكان مغني الراب الألماني "سكي أجو" يؤدي عرضا عندما اندلع الحريق. وقال عبر إنستغرام: "أنا مصدوم ومحبط للغاية بسبب حريقالعجلة الدوارة خلال عرضي في هايفيلد". وأضاف: "تم إبلاغي عبر السماعة أنه لا يجب علي إيقاف العرض بأي حال من الأحوال، بل يجب أن أواصل التحدث معكم لتجنب حدوث ذعر جماعي"، وأكد أن الأولوية كانت منع تصاعد الموقف، ولحسن الحظ تم تحقيق ذلك وشكر جمهوره على بقائهم هادئين. وأفاد متحدث باسم خدمة الإطفاء لـ (د ب أ) بأن الوضع كان تحت السيطرة بعد حوالي 30 دقيقة من اندلاع الحريق.

وبعد توقف دام ساعتين استمر المهرجان وحضر مهرجان الروك والبوب ​​حوالي 30 ألف شخصاً.

يذكر أن مهرجان الموسيقى المقام على ضفاف بحيرة شتورمتال من المقرر أن يختتم بحفل للفنان "ماكلمور" اليوم الأحد (18 أغسطس / آب 2024).

ع.م / م.س (د ب أ)