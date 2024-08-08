عشرات القتلى والمفقودين ومئات المشردين في سيول جارفة باليمن

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والأمطار الغزيرة في اليمن إلى أكثر من 45 قتيلا، وشرد أكثر من 500 شخص من منازلهم، كما تقطعت عدة طرق نتيجة السيول الجارفة في مناطق مختلفة من البلاد خصوصاً في الحُديدة.

لقي 45 شخصًا مصرعهم في اليمن في الأيام الأخيرة جراء سيول جارفة تسببت بها أمطار غزيرة، بحسب حصيلة جمعتها وكالة فرانس برس بناء على أرقام أعلنها الأربعاء مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ووفق ما أعلنه مسؤولون بجماعة الحوثي.

وأعلن المحافظ محمد قحيم لقناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، عن "30 حالة وفاة و5 مفقودين ونزوح سكان أكثر من 500 منزل وتقطع العديد من الأودية نتيجة السيول في الحُديدة". وأوضح أن "العديد من المنازل تهدمت ما أدى لوفاة سكانها، وأكثر من 7 سيارات جرفتها السيول".

وأُغلقت العديد من الطرق نتيجة السيول في المحافظة الواقعة على البحر الأحمر. وتتقاسم الجماعة المتحالفة مع إيران السيطرة علي الحديدة مع الحكومة المعترف بها دولياً.

وقال خبراء أرصاد إن الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي تضرب مناطق حجة والحديدة هي بسبب منخفض جوي شديد قادم من السعودية.

قال خبراء أرصاد إن الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي تضرب مناطق حجة والحديدة هي بسبب منخفض جوي شديد قادم من السعودية. صورة من: Khaled Abdullah/REUTERS

من جانبه قال معمر الإرياني، وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، مساء الأربعاء إن السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة في مناطق السهل والساحل التهامي في البلاد، تسببت في وفاة 45 شخصاً وتدمير مئات المنازل. وأضاف الإرياني في بيان أن السيول أدت كذلك إلى نزوح عشرات الآلاف من الأسر، وجرف سيارات وتضرر مزارع ونفوق مواشي، وإلحاق دمار هائل في الممتلكات، والبنى التحتية.

وقالت مصادر محلية في محافظة حجة شمال غرب اليمن لرويترز إن صاعقة رعدية شديدة ضربت مديرية عبس تسببت في وفاة خمسة أشخاص بالمحافظة الجبلية الواقعة على الحدود مع السعودية. فيما قالت مصادر عسكرية لرويترز إن السيول في جنوب الحديدة جرفت مساء أمس الثلاثاء مركبة على متنها أربعة جنود من القوات الحكومية وعثر على جثثهم صباح اليوم الأربعاء.

تحذيرات أممية

من جانبها، كتبت الوكالة الأممية عبر منصّة إكس: "تسببت الأمطار والسيول الجارفة في مقبنة بمحافظة تعز (جنوب غرب)، في 2 آب/أغسطس، في تضرر نحو 10 آلاف شخص وفي 15 حالة وفاة ودفن أكثر من 80 بئرا وجرف أراض زراعية وتضرر المنازل والبنية التحتية".

وكانت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة قد توقعت أن يشهد اليمن في الأيام العشرة الأولى من الشهر الحالي "هطول أمطار تراكمية بمعدل 300 ملم عبر المرتفعات الوسطى والمرتفعات الجنوبية... مع تسجيل "أعلى كثافة هطول أمطار يومية بأكثر من 120 ملم في 7 آب/أغسطس".

ومنذ أواخر الشهر الماضي، تشهد مناطق عديدة في أنحاء مختلفة من اليمن هطول أمطار غزيرة تسببت بفيضانات أحدثت أضراراً وأثّرت على الحياة اليومية لليمنيين.

منذ أواخر الشهر الماضي، تشهد مناطق عديدة في أنحاء مختلفة من اليمن هطول أمطار غزيرة تسببت بفيضانات أحدثت أضراراً وأثّرت على الحياة اليومية لليمنيين. صورة من: Khaled Abdullah/REUTERS

وفي 28 تموز/يوليو، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية "أوتشا" عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل في محافظة صعدة (شمال) الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتضرر ما يزيد عن ألف مسكن إيوائي للنازحين ونحو ألفَي أسرة.

ويعيق الاستجابة لحالات الطوارئ النزاع الدائر منذ عام 2014 بين الحوثيين المدعومين من إيران والحكومة المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية.

وأكد المنظمة الأممية "أوتشا" في منشور الأربعاء أن "وكالات الإغاثة تستجيب للاحتياجات العاجلة وسط صعوبات في الوصول ونقص التمويل للاستجابة السريعة".

ع.ح/ع.ج.م (أ ف ب ، د ب أ ، رويترز)