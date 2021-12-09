عشرات القتلى والمصابين نتيجة تحطم شاحنة مهاجرين في المكسيك

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث سير بين شاحنتين في ولاية تشياباس جنوبي المكسيك يوم الخميس إلى ما لا يقل عن 53 قتيلا من المهاجرين، وفقا لتقارير إخبارية.
وذكر مكتب المدعي العام أن الضحايا توفوا عندما انقلبت مقطورة إحدى الشاحنتين المتورطتين فى الحادث فى تشيابا دى كورزو. وقالت وكالة الدفاع المدني في ولاية تشياباس إن عشرات الأشخاص أصيبوا في الحادث، بينما كان أكثر من 100 شخص داخل المقطورة.
وقال لويس غارسيا رئيس وكالة الحماية المدنية في ولاية تشياباس لمحطة ميلينيو التلفزيونية، إنه وفقاً لشهود العيان فإن الشاحنة كانت تسير بسرعة كبيرة عند مرورها بأحد المنحنيات.
وأظهر مقطع فيديو من موقع الحادث وتصريحات سلطات الحماية المدنية أن المقطورة تحطمت وفتحت وسقط منها المهاجرون عندما تحطمت الشاحنة عند منحنى خطر خارج مدينة توكستلا غوتيريز في ولاية تشياباس.
وفي مقطع فيديو تم بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي يقول رجل من غواتيمالا تبدو عليه الصدمة كان جالسا في المكان "انعطفت (الشاحنة)، وبسبب وزن الناس داخلها... لم تتمكن المقطورة من تحمل وزن الناس".
جثت لضحايا وإسعاف الضحايا.
وأظهرت صور لرويترز مقطورة بيضاء مقلوبة على أحد جانبيها على طريق سريع فيما كان بعض الناس مستلقين على الأرض للحصول على رعاية طبية. وتظهر الصور أيضا صفوفا هي فيما يبدو لجثث ضحايا الحادث ملفوفة في أقمشة بيضاء.
وغرد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور عبر تويتر: "آسف بشدة بشأن المأساة التي سببها انقلاب مقطورة تقل مهاجرين من أمريكا الوسطى في تشياباس. إنه أمر مؤلم للغاية".
وكتب روتيليو إسكاندون حاكم ولاية تشياباس في تغريدة عبر تويتر "تضامني مع ضحايا الحادث ". وقال إنه أصدر تعليماته لأطقم الإنقاذ بالاهتمام فورا وتقديم المساعدة للمصابين وتعهد بالتحقيق في الحادث والكشف عن المسؤول عنه.
ويحاول مئات الآلاف من المهاجرين الوصول إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك كل عام. وتأتي الغالبية من المكسيك أو من إحدى دول أمريكا الوسطى مثل غواتيمالا وهندوراس والسلفادور.
ع.ا/و.ب ( د ب أ، رويترز)
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إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم
ارتفاع كبير في عدد الغرقى
أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن عدد الضحايا على مسار الهجرة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي ارتفع بأكثر من الضعف في عام 2018 ، إذ بلغ معدل الوفاة واحدا من بين كل 14 مهاجرا عبروا هذا الطريق وسط البحر المتوسط. وكان المعدل واحدا من بين كل 38 عام 2017 .
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إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم
ستة غرقى كل يوم
حسب إحصائيات الأمم المتحدة بلغ إجمالي عدد المهاجرين الذين عبروا البحر المتوسط إلى أوروبا عام 2018 نحو 117 ألف شخص، وتوفي في البحر المتوسط 2275 على الأقل، مقارنة بـ 172 ألف مهاجر عبروا إلى أوروبا عام 2017 ووفاة 3139 شخصا. وحسب المفوضية، فإن البحر المتوسط شهد موت ستة أشخاص يوميا في المتوسط العام الماضي.
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إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم
منع سفينة "سي ووتش 3" من الرسو
في آواخر عام 2018 أنقذت سفينة "سي ووتش 3"، التي تملكها منظمة إغاثة ألمانية وترفع علم هولندا، مهاجرين كانوا يستغيثون في البحر قبالة السواحل الليبية، لكن تم منعها من الرسو في إيطاليا أو مالطا.
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إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم
البحث عن ملاذ آمن
بقيت "سي ووتش 3" مع المهاجرين على متنها تمخر عباب البحر بحثا عن ملاذ آمن، وتزامن ذلك مع استمرار الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال هؤلاء المهاجرين، حيث رفضت إيطاليا استقبالهم مطالبة هولندا وألمانيا بذلك، لأن السفينة ترفع علم الأولى، بينما تتخذ المنظمة المالكة لها من برلين مقرا لها.
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إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم
توتر بين فرنسا وإيطاليا
في ظل الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من الغرق في المتوسط، تصاعد التوتر بين فرنسا وإيطاليا، إذ تتهم روما باريس بأنها سبب الفوضى الحالية في ليبيا، وترى إيطاليا أن هذا الوضع غير المستقر يدفع المهاجرين إلى الهرب من ليبيا للوصول إلى الشواطئ الإيطالية عبر البحر المتوسط، وهو ما يشجع على تهريب البشر.
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إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم
ألمانيا لن تستمر في مهمة "صوفيا"
مع تصاعد التوتر والخلاف الأوروبي حول ملف الهجرة واللاجئين، أعلنت ألمانيا أنها لن ترسل أي بديل للفرقاطة التي تنتهي مشاركتها في مهمة الاتحاد الأوروبي لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط "صوفيا" في أوائل شباط/ فبراير المقبل.
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إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم
مصير مجهول!
مهمة "صوفيا" لإنقاذ اللاجئين من الغرق باتت مهددة بالانتهاء، لأن الأمر متعلق بموقف دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، إذ يجب أن توافق عليها كل الدول الأعضاء في الاتحاد. وعلاوة على ذلك تطالب إيطاليا بتغيير قواعد وشروط المهمة. في هذا السياق صرح وزير الداخلية الإيطالية ماتيو سلفيني أن سفن المهاجرين التي كان يتم إنقاذها ترسو في الموانئ الإيطالية وبالتالي "إما يجب تغيير القواعد، أو إنهاء المهمة".
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إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم
بارقة أمل
لكن رغم كل هذا الخلاف والتوتر، هناك بارقة أمل في تحسن الوضع خلال العام الجاري وتجاوز الدول الأوروبية لخلافاتها حول ملف الهجرة واللاجئين. فقد أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي أن اتفاق تقاسم مهاجرين مع ستّ دول أوروبية أخرى (فرنسا وألمانيا والبرتغال ومالطا ورومانيا ولوكسمبورغ) سيتيح إنزال وإنقاذ المهاجرين العالقين على متن سفينة"سي ووتش 3". إعداد: عارف جابو
الكاتب: عارف جابو