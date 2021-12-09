عشرات القتلى والمصابين نتيجة تحطم شاحنة مهاجرين في المكسيك

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث سير بين شاحنتين في ولاية تشياباس جنوبي المكسيك يوم الخميس إلى ما لا يقل عن 53 قتيلا من المهاجرين، وفقا لتقارير إخبارية.

وذكر مكتب المدعي العام أن الضحايا توفوا عندما انقلبت مقطورة إحدى الشاحنتين المتورطتين فى الحادث فى تشيابا دى كورزو. وقالت وكالة الدفاع المدني في ولاية تشياباس إن عشرات الأشخاص أصيبوا في الحادث، بينما كان أكثر من 100 شخص داخل المقطورة.

وقال لويس غارسيا رئيس وكالة الحماية المدنية في ولاية تشياباس لمحطة ميلينيو التلفزيونية، إنه وفقاً لشهود العيان فإن الشاحنة كانت تسير بسرعة كبيرة عند مرورها بأحد المنحنيات.

وأظهر مقطع فيديو من موقع الحادث وتصريحات سلطات الحماية المدنية أن المقطورة تحطمت وفتحت وسقط منها المهاجرون عندما تحطمت الشاحنة عند منحنى خطر خارج مدينة توكستلا غوتيريز في ولاية تشياباس.

وفي مقطع فيديو تم بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي يقول رجل من غواتيمالا تبدو عليه الصدمة كان جالسا في المكان "انعطفت (الشاحنة)، وبسبب وزن الناس داخلها... لم تتمكن المقطورة من تحمل وزن الناس".

جثت لضحايا وإسعاف الضحايا.

وأظهرت صور لرويترز مقطورة بيضاء مقلوبة على أحد جانبيها على طريق سريع فيما كان بعض الناس مستلقين على الأرض للحصول على رعاية طبية. وتظهر الصور أيضا صفوفا هي فيما يبدو لجثث ضحايا الحادث ملفوفة في أقمشة بيضاء.

وغرد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور عبر تويتر: "آسف بشدة بشأن المأساة التي سببها انقلاب مقطورة تقل مهاجرين من أمريكا الوسطى في تشياباس. إنه أمر مؤلم للغاية".

وكتب روتيليو إسكاندون حاكم ولاية تشياباس في تغريدة عبر تويتر "تضامني مع ضحايا الحادث ". وقال إنه أصدر تعليماته لأطقم الإنقاذ بالاهتمام فورا وتقديم المساعدة للمصابين وتعهد بالتحقيق في الحادث والكشف عن المسؤول عنه.

ويحاول مئات الآلاف من المهاجرين الوصول إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك كل عام. وتأتي الغالبية من المكسيك أو من إحدى دول أمريكا الوسطى مثل غواتيمالا وهندوراس والسلفادور.

ع.ا/و.ب ( د ب أ، رويترز)