عشرات القتلى والمصابين في حريق في إسطنبول

لقي العشرات حتفهم إثر اندلاع حريق في ملهى ليلي يخضع لأعمال ترميم في مدينة إسطنبول التركية. الملهى يقع في الطابق السفلي لمبنى مؤلف من 16 طابقا.

قتل 29 شخصا على الأقل، يوم الثلاثاء (الثاني من أبريل / نيسان 2024)، في حريق اندلع في الطابق السفلي من مبنى سكني مؤلف من 16 طابقا في اسطنبول بحسب حصيلة جديدة أوردها مكتب حاكم المدينة. وجاء في حصيلة اوردها مكتب حاكم اسطنبول في بيان إنه إلى جانب القتلى لا يزال هناك جريح في المستشفى في حالة حرجة.

وكان مكتب الحاكم أفاد سابقا أن "حريقا اندلع في (ملهى ليلي) يقع في الطوابق السفلية لمبنى سكني مؤلف من 16 طابقا في غايريتيبه بمنطقة باشكتاش"، موضحا أن الكارثة وقعت عند الساعة "12,47 (9,47 ت غ) وتم إخماد الحريق بعد ساعات، إثر تدخل رجال الإطفاء.

وارتفعت الحصيلة باستمرار منذ بدء الحريق وغالبية الجرحى ال12 الذين أعلن عن إصابتهم في بادىء الأمر توفوا بعد ذلك رغم نقلهم الى المستشفى.

وقال حاكم اسطنبول داود غول للصحافيين إن الحريق اندلع خلال أشغال كانت تجري في الملهى الليلي الواقع في الطابق السفلي من المبنى.

وأظهرت محطات التلفزة صورا للدخان الأسود يتصاعد من نوافذ الشقق. وأعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا على منصة اكس أنه "تم فتح تحقيق عقب الحريق الذي وقع في منطقة غايريتيبه في منطقة باشكتاش في اسطنبول".

وبحسب محطة التلفزيون الخاصة "ان تي في" فانه تم توقيف خمسة أشخاص في المكان.

من جهته أشار رئيس بلدية اسطنبول الذي فاز بولاية جديدة أكرم إمام أوغلو بعد توجهه الى المكان، إلى وجود ملهى ليلي في الطابق السفلي للمبنى. وقال للصحافيين "تمت السيطرة على الحريق، فلنأمل عدم ارتفاع حصيلة الضحايا بشكل إضافي"، مقدما "تعازيه" إلى عائلات الضحايا.

ع.م/ف.ي (د ب أ، أ ف ب)