 عشرات القتلى والجرحى في هجوم على قاعدة عسكرية بجنوب اليمن | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 29.08.2021

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عشرات القتلى والجرحى في هجوم على قاعدة عسكرية بجنوب اليمن

سقط حوالي 30 قتيلا وأكثر من 50 جريحا من الجيش اليمني في هجوم على قاعدة عسكرية بجنوب البلاد، كانت تستخدمها واشنطن لضرب تنظيم القاعدة. ولم تتبن أي جهة الهجوم، لكن الحكومة المعترف بها دوليا اتهمت جماعة الحوثيين.

هجوم على قاعدة العند الجوية خلال حفل عسكري (يناير 2019 ـ أرشيف)

قاعدة العند الجوية سبق أن تعرضت لهجمات سابقة اتهمت بها جماعة الحوثيين. هجوم حلال حفل عسكري (يناير 2019 ـ أرشيف)

قالت مصادر عسكرية وطبية إن هجوما أستهدف قاعدة العند الجوية في محافظة لحج بجنوب البلاد اليوم الأحد (21 أغسطس/آب 2021) أسفر عن سقوط 30 قتيلا على الأقل و56 جريحا من أفراد الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وقال محمد النقيب المتحدث باسم المنطقة العسكرية الرابعة في القوات الحكومية لوكالة فرانس برس إن هجوم الأحد "أوقع أكثر من ثلاثين قتيلا و56 جريحا على الأقل"، في حصيلة أكدها مصدر طبي عسكري.

وأظهرت لقطات مصوّرة حصلت عليها وكالة فرانس برس عشرات الأشخاص وقد تجمعوا أمام مدخل أحد المستشفيات حيث كانت سيارات الإسعاف تتوقف الواحدة تلو الأخرى لنقل الجرحى.

مختارات

تلقي "حرب العملة" في اليمن بظلالها على الحياة اليومية للناس، فرغم أن هناك عملة واحدة، إلا أن لها سعران للصرف، وهو "أمر خارج عن المألوف"، بحسب خبراء. فكيف حصل ذلك؟ وكيف يؤثر ذلك على اليمنيين؟

كشف تقرير أممي عن مؤشرات على مسؤولية الحوثيين في الهجوم الدموي الذي استهدف مطار عدن اليمني في 30 كانون الأول/ديسمبر الفائت. التقرير قُدّم مؤخرا إلى مجلس الأمن الدولي.

وفي مستشفى ابن خلدون في لحج الذي تم نقل بعض القتلى الجرحى إليه، أكّد مدير المستشفى محسن مرشد لفرانس برس "قمنا باستدعاء كامل الطاقم والجراحين وجهاز التمريض". وأضاف "علمنا أن هناك جثث لا تزال تحت الأنقاض".

من جهتها، أكدت منظمة أطباء بلا حدود في تغريدة "استقبلت الفرق الطبية في مستشفى أطباء بلا حدود في مدينة عدن 11 جريحا في أعقاب الهجمات على قاعدة العند الجوية في محافظة لحج" وتم تقديم المساعدة الطبية والجراحية لهم.

واتّهم النقيب الحوثيين بالوقوف خلف الهجوم ضد قاعدة العند الجوية في محافظة لحج، وهي أكبر قاعدة عسكرية جوية في البلاد الغارقة في الحرب.  

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وأكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أن "ميليشيا الحوثي ستدفع الثمن غاليًا وستحاسب على كل جريمة ترتكبها بحق اليمنيين"، بحسب ما أوردت وكالة سبأ الحكومية للأنباء.

وكانت قاعدة العند، التي بناها الاتحاد السوفيتي دولة جنوب اليمن سابقا في حقبة الحرب الباردة، في الماضي بمثابة محطة انطلاق رئيسية للقوات الأمريكية المشرفة على ضربات بطائرات بدون طيار ضد تنظيم القاعدة المتطرف.

ويعد الهجوم الذي وقع اليوم من أكثر الهجمات دموية منذ ذاك الذي  استهدف مطار عدن اليمني في 30 كانون الأول/ديسمبر الفائت بصواريخ بالستية.

ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب)

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