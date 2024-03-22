عشرات القتلى في انفجارات وإطلاق نار بقاعة حفلات في موسكو

أكد جهاز الاستخبارات الداخلية الروسي مقتل وإصابة أشخاص بعد هجوم على قاعة مناسبات في ضاحية موسكو. وفيما دعت الخارجية الروسية المجتمع الدولي لإدانة الهجوم، أعلن البيت الأبيض أنه لا يملك مؤشرات إلى ضلوع أوكرانيا في الهجوم.

قتل 40 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 100 آخرين مساء الجمعة (22 مارس/ آذار 2024) في هجوم شنه مسلحون مجهولون داخل قاعة للحفلات في ضاحية بموسكو، وفق ما أفاد جهاز الأمن الفدرالي الروسي (اف اس بي). وقال الجهاز كما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية إن "الحصيلة الأولية للاعتداء الإرهابي الذي وقع داخل مجمع كروكوس سيتي هول هي حاليا 40 قتيلا وأكثر من 100 جريح".

وأعلنت الجهات الأمنية الروسية مساء اليوم الجمعة أن دوي انفجار سُمع في مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في مدينة كراسنوجورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، حيث كان يقام حفل موسيقي، وفق موقع قناة "روسيا اليوم". وأفاد شهود عيان بسقوط قتلى وجرحى بين زوار وعمال المركز التجاري، فيما أعلن حاكم مقاطعة موسكو أندريه فوروبيوف إنشاء مقر عمليات في مكان وقوع الانفجار في ضواحي موسكو.

ووصف شهود عيان منفذي إطلاق النار بأنهم رجال بلحى سوداء يرتدون سترات مضادة للرصاص ويحملون أسلحة رشاشة. وأفاد مراسل "تاس" أن النيران اشتعلت في حوالي ثلث المبنى التجاري، وتصاعد دخان أسود كثيف. وتم إرسال أكثر من 50 فريق إسعاف إلى مكان الحادث. وفتح المحققون الروس الجمعة تحقيقا في "عمل إرهابي" إثر إطلاق النار والحريق الداميين اللذين قام بهما مسلحون مجهولون في قاعة للحفلات في ضاحية موسكو.

أكد جهاز الاستخبارات الداخلية الروسي مقتل وإصابة أشخاص بعد هجوم على قاعة مناسبات في ضاحية موسكو. صورة من: Maxim Shemetov/REUTERS

وفيما دعت وزارة الخارجية الروسية المجتمع الدولي بأسره إلى "إدانة العملي الإرهابي" في المركز التجاري "كروكس سيتى هول " بضواحي موسكو، قدم البيت الأبيض الجمعة تعازيه إثر سقوط ضحايا في إطلاق نار "مروع" داخل صالة للحفلات الموسيقية في موسكو، لافتا إلى أنه يحاول الحصول على مزيد من المعلومات. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين "نبدي تعاطفنا مع ضحايا هذا الهجوم المروع. الصور مروعة ومن الصعب مشاهدتها".

كما أعلن البيت الأبيض الجمعة أنه لا يملك مؤشرات إلى ضلوع أوكرانيا في الهجوم الدامي الذي وقع في قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين "ليس هناك مؤشر حتى الآن إلى أن أوكرانيا، أو أوكرانيين ضالعون في إطلاق النار".

من جهتها، أكدت أوكرانيا أنه "ليس لها أي علاقة" بإطلاق النار في موسكو الجمعة، وفق حصيلة أولية، واصفة الواقعة بـ"العمل الإرهابي". وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك عبر تلغرام "لنكن واضحين، أوكرانيا ليست لها أي علاقة بهذه الأحداث".

ع.ش/ ص.ش (د ب أ، أ ف ب، رويترز)