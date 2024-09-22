عشرات القتلى اختناقا بانفجار منجم بإيران ويُعتقد وجود عالقين

ارتفعت حصيلة قتلى انفجار منجم للفحم في شرق إيران جراء انفجار غاز الميثان وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن عمال المناجم لقوا حتفهم بسبب الاختناق وليس بسبب انهيار المنجم. ويُعتقد أن عددا من العمال مازالوا محاصرين بالمنجم.

أسفر انفجار ناجم عن تسرب غاز في منجم للفحم في شرق إيران عن عشرات القتلى بينما يتواصل البحث عن آخرين، وارتفعت حصيلة قتلى انفجار منجم للفحم -في شرق إيران في وقت متأخر أمس السبت- إلى 51 شخصا على الأقل، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي اليوم الأحد 22 سبتمبر / أيلول 2024. وأوردت وكالة الأنباء الرسمية إرنا ان "عدد العمال القتلى ارتفع إلى 51 وعدد الجرحى ارتفع إلى 20" جراء الانفجار الذي وقع في منجم طبس، وأفاد مسؤولون أنه ناتج عن تسرب للغاز. وكانت الحصيلة السابقة من المصدر ذاته أفادت بمقتل 30 شخصا على الأقل.

وأمر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، وزراء الداخلية والصناعة والتعدين والتجارة والصحة ومحافظ خراسان الجنوبية، بالمتابعة والتحقيق في أبعاد الحادث الذي وقع في منجم طبس للفحم، بحسب ما أوردته وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا)، اليوم الأحد. وقال الهلال الأحمر الإيراني إنّ عمليات البحث والإنقاذ جارية في المنجم، حيث لا يزال بعض العمال عالقين.

وبحسب الوكالة الرسمية، احتجز عدد من العمال داخل المنجم على عمق 250 مترا. ونقلت عن المدعي العام المحلي علي نسائي قوله إنّ "تراكم الغاز في المنجم" يعقّد عمليات البحث والانقاذ. وأضاف: "حاليا، الأولوية هي لتقديم المساعدة للمصابين وانتشال الأشخاص من تحت الأنقاض"، مشيرا الى أنّ "الإهمال والخطأ من قبل الجهات المعنية سيتمّ التعامل معه" لاحقا.



إغلاق آخر مناجم الفحم بألمانيا وبمنطقة الرور الشهيرة To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وطلب الرئيس الإيراني صباح اليوم الأحد عقب الحادث الذي وقع في منجم طبس للفحم من الوزراء فيها تسريع متابعة المصابين والتحقيق في أسباب الحادث ووفاة العاملين بالمنجم. وطالب الرئيس بتعبئة كافة المرافق للإسراع في معالجة وضع منجم فحم طبس ومواساة أسر المتوفين ومعالجة المصابين، وأكد -قبل مغادرته لطهران لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك- على ضرورة بذل الجهود لإنقاذ العمال العالقين.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن الحادث، الذي نجم عن انفجار غاز الميثان في منطقتين بمنجم للفحم، وقع مساء أمس السبت. وأضافت الوكالة أن عمال المناجم لقوا حتفهم بسبب الاختناق، وليس بسبب انهيار المنجم. ويعتقد أن هناك عددا من عمال المناجم مازالوا محاصرين في المنجم.

ع.م / م.س (أ ف ب ، د ب أ)