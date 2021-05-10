عشرات الجرحى في اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين في القدس

أصيب نحو مئة شخص صباح الجمعة(15 أبريل نيسان 2022) في مواجهات بين متظاهرين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في باحة المسجد الأقصى في القدس على ما ذكرت فرق الإسعاف.

وقال مسؤول في الهلال الأحمر الفلسطيني لوكالة فرانس برس "نقل 90 جريحا إلى مستشفيات "في القدس فيما عولج "عشرات" في المكان. وأشارت الشرطة الإسرائيلية من جهتها إلى إصابة ثلاثة عناصر من صفوفها.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها اشتبكت مع فلسطينيين يغطون وجوههم‬‬‬ ويلقون الحجارة بالقرب من المسجد الأقصى بالبلدة القديمة في القدس عندما تفجر العنف بعد صلاة الفجر .

وذكر شهود عيان لوكالة فرانس برس أن فلسطينيين رشقوا بالحجارة قوات الأمن الاسرائيلية التي ردت بإطلاق الرصاص المطاطي على بعضهم.

وقوات الأمن الإسرائيلية في حالة تأهب بعد سلسلة هجمات مميتة نفذها عرب في شوارع بإسرائيل خلال الأسبوعين المنصرمين. وتثير المواجهات عند المسجد الأقصى خطر تفجر صراع أوسع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة.

ويتصاعد التوتر في القدس مع تزامن شهر رمضان مع احتفالات اليهود بعيد الفصح واحتفال المسيحيين بعيد القيامة هذا العام.

وأضافت الشرطة أنها دخلت المجمع "لتفريق ودفع حشد من الفلسطنيين بقي هناك لأجل التراجع" عندما بدأت مجموعة من الفلسطينيين إلقاء الحجارة نحو الحائط الغربي القريب.

وقالت خدمة الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني إن عشرات أصيبوا أصيبوا وإن بعض الإصابات ناجمة عن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

وأظهر مقطع فيديو لرويترز أفرادا من الشرطة، بعضهم مزود بمعدات مكافحة الشغب، وهم يعدون خلف مجموعة صغيرة من الأشخاص بعدما غادر معظم الحشد.

ومن جهتها بثت مواقع اسرائيلية رسمية مقاطع فيديو قالت إنها من داخل المسجد الأقصى ويبدو فيها شبان ملثمون يرمون الحجارة خارجه.

وأدانت حركة حماس التي تسيطر على غزة الشرطة الإسرائيلية وقالت إن إسرائيل تتحمل مسؤولية ما سيحدث من تبعات.

وقالت "ندين بشدة الاعتداءات الوحشية لجنود الاحتلال الإسرائيلي على المصلين في المسجد الأقصى المبارك، والذي يتحمل كل ما يترتب على ذلك من مخاطر تمس بمشاعر شعبنا الفلسطيني".

وخلال شهر رمضان في 2021، تحولت تظاهرات ليلية في القدس واشتباكات في باحة الأقصى إلى أحد عشر يوما من الحرب بين حركة حماس التي تسيطر على غزة وإسرائيل.

وتأتي الاشتباكات بينما أرسلت إسرائيل تعزيزات إلى الضفة الغربية وعززت الجدار الفاصل معها بعد أربع هجمات أدت إلى سقوط 14 قتيلا في الدولة العبرية غالبيتهم من المدنيين في الأسابيع الثلاثة الأخيرة.

في المقابل قتل 21 فلسطينيا من بينهم عدد من منفذي هجمات في أعمال عنف متفرقة منذ ذلك الحين، بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس.



ع.ا/م.س ( رويترز، أ ف ب)