 عشرات الألوف في فرنسا ينددون بالعنف ضد النساء | أخبار | DW | 23.11.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

عشرات الألوف في فرنسا ينددون بالعنف ضد النساء

تظاهر عشرات الألوف في عدة مدن فرنسية احتجاجاً على العنف الأسري ضد النساء والذي أدى إلى مقتل أكثر من مئة امرأة منذ بداية العام. وتأتي المظاهرات قبل يومين من اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد النساء.

Paris Demonstration gegen Frauenmorde und Gewalt gegen Frauen (AFP/A. Jocard)

خرج عشرات الآلاف من الأشخاص إلى شوارع باريس وعدد من المدن الفرنسية اليوم السبت (23 تشرين الثاني/نوفمبر 2019) للاحتجاج على العنف القائم على التمييز على أساس الجنس والعنف الجنسي وجرائم قتل النساء التي يثير عددها المتزايد (116 منذ مطلع العام) موجة تنديد عارمة غير مسبوقة في البلاد.

ففي باريس، شارك في التظاهرة حوالى 49 ألف شخص معظمهم نساء، بحسب تعداد أجراه معهد "أوكورانس" للأبحاث لوسائل إعلامية من بينها وكالة فرانس برس.

وردد المحتجون في باريس، ومعظمهم من النساء، هتافات مناوئة للعنف الأسري ورفعن لافتات باللون القرمزي سجلت أسماء الضحايا وكُتب عليها شعارات منها "كفى قتلاً". واللون القرمزي رمز تستخدمه حركة حقوق المرأة. واعتبرت إحدى الجمعيات المنظمة أن تظاهرة السبت هي "إحدى أكبر المسيرات في تاريخ فرنسا ضد العنف"، مشيرةً إلى أن عدد المشاركين بلغ حوالي 150 ألف شخص في جميع أنحاء فرنسا بينهم مئة ألف في باريس.

Paris Demonstration gegen Frauenmorde und Gewalt gegen Frauen (Reuters/C. Hartmann)

لوحات تندد بالعنف ضد المرأة باللون القرمزي الذي تستخدمه حركة حقوق المرأة كرمز

ونُظمت نحو 30 مسيرة في مناطق أخرى بفرنسا لاسيما في مدينة تولوز (جنوب غرب) حيث شارك مئات الأشخاص في مسيرة، وفق ما أفاد مراسل لفرانس برس. وهتف المتظاهرون بشعارات من بينها "لتسقط الذكورية".

وتأتي المظاهرات، التي قادتها جمعية "نو توت" (نحن جميعاً) النسوية، قبل يومين من الموعد الذي من المقرر أن تنشر فيه الحكومة نتائج تحقيق عن العنف الأسري، والذي يصادف اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد النساء (الاثنين 25 تشرين الثاني/نوفمبر).

وتهدف هذه المسيرات إلى الضغط على الحكومة قبل يومين من اختتام استشارات حول العنف الأسري، أطلقت مطلع أيلول/سبتمبر، من أجل العمل على وضع حد لهذه الآفة. ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء إدوار فيليب إجراءات في هذا الصدد تنتظرها المنظمات المعنية بفارغ الصبر. ومن المقرر أن تعلن الحكومة الاثنين نحو 40 تدبيراً بهذا الشأن.

Paris Demonstration gegen Frauenmorde und Gewalt gegen Frauen (picture-alliance/AP Photo/T. Camus)

في مظاهرة باريس، فتيات يحملن أسماء نساء قُتلن من قبل أزواجهن أو شركائهن.



وقدمت وزيرة الدولة لشؤون المساواة بين الرجل والمرأة مارلين شيابا ووزير الداخلية كريستوف كاستانير "جدول تقييم" يهدف إلى مساعدة قوات الأمن لتتمكن من تقدير الأخطار المحيطة بالنساء الضحايا بشكل أفضل عند تقديمهنّ شكاوى.

وأظهرت بيانات رسمية ان نحو 213 ألف امرأة كل عام تقع ضحية للعنف الجسدي أو الجنسي أو الاثنين معاً، من قبل شريكها أو شريك سابق، أي ما يساوي 1% من عدد النساء اللواتي تراوح أعمارهن بين 18 و75 عاماً.

وفي إيطاليا أيضاً، تظاهر عشرات الآلاف في روما تنديداً بالعنف ضد النساء تلبية لدعوة وجهتها منظمة نسائية. وجال الحشد الذي ضم غالبية نسوية، في وسط العاصمة خلف لافتة كُتب عليها "ضد عنفكم، نحن الثورة".

م.ع.ح/أ.ح (أ ف ب - رويترز)

  • Künsterlin Hito Steyerl (picture alliance/dpa/S. Pilick)

    فنانات يكسرن احتكار الرجال للساحة الفنية في ألمانيا

    هيتو ستايرل

    الفنانة الألمانية ذات الأصول اليابانية، هي أول امرأة تحتل المركز الأول في تصنيف مجلة "أرت ريفيو" لأقوى 100 فنان في العالم. الفنانة المتخصصة في مجال إنتاج المواد الفيلمية مثلت ألمانيا في بينالي فينيسيا عام 2015، وهو واحد من أهم التجمعات الفنية في العالم. وتتناول هيتو ستايرل في أعمالها الموضوعات ذات الصلة بالرقابة والمواجهات العسكرية وشبكة العلاقات المعقدة لكبرى الشركات في العالم.

  • Katharina Fritsch Plastik Hahn Trafalgar Square Platz London Großbritannien (picture-alliance/dpa)

    فنانات يكسرن احتكار الرجال للساحة الفنية في ألمانيا

    كاترينا فريتش

    كاثرينا هي صاحبة عمل فني تم نصبه بساحة "ترافلغار" في لندن. تضم الأركان الأربعة للساحة قاعدة لعرض تماثيل لشخصيات تاريخية بريطانية. وفي عام 1999 تقرر تخصيص واحدة من منصات الميدان لعرض أعمال فنية متنوعة. ليحصل "الديك الأزرق" لكاترينا فريتش بذلك على فرصة لعرضه في الميدان البريطاني عام 2013. ومعروف عنها ميلها إلى تقديم أعمال فنية أحادية اللون ذات أبعاد ضخمة.

  • Bilderhauerin Isa Genzken (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

    فنانات يكسرن احتكار الرجال للساحة الفنية في ألمانيا

    إيزا غنتسكن

    الشاهد على نجاح وشهرة النحاتة إيزا غنتسكن على المستوى الدولي هو أعمالها الفنية التي عرضت بمتحف نيويورك للفن الحديث عام 2013. لا يقتصر ما قدمته غنتسكن على نيويورك فقط حيث شاركت بمشاريع فنية كبيرة أخرى من ضمنها "دوكيومنتا" وهو مشروع ألماني يسعى لتحقيق تواصل في مجال الفن على مستوى العالم ويضم أرشيفا ضخما للأعمال الفنية. ومنذ عام 2000 تستخدم غنتسكن مواد رخيصة الثمن في أعمالها الفنية.

  • Deutschland Ausstellung Inside the Speaker in Düsseldorf Katharina Grosse (picture-alliance/dpa/M. Balk)

    فنانات يكسرن احتكار الرجال للساحة الفنية في ألمانيا

    كاترينا غروسه

    حققت الرسامة شهرتها من خلال قدراتها الإبداعية في مجال الرسم. تستطيع كاترينا غروسه عبر أعمالها، الغارقة في مزيج من الألوان، إثارة إعجاب محبي فن الرسم في العالم. وتُعرض أعمال الرسامة، المُقيمة حاليا في برلين، بعدة متاحف ومراكز فنية عالمية مثل مركز بومبيدو في باريس، ومتحف الفن الحديث في نيويورك، ومتحف كونست في مدينة زيورخ السويسرية.

  • Rebecca Horn Ausstellung in Moskau 14.05.2013 (picture-alliance/dpa)

    فنانات يكسرن احتكار الرجال للساحة الفنية في ألمانيا

    ريبيكا هورن

    هي واحدة من الرائدات على الساحة الفنية في ألمانيا. استطاعت أن تكون أول امرأة تقوم بالتدريس في جامعة برلين للفنون في عام 1989، كما أن ريبيكا هورن هي أول سيدة تحصل على جائزة غوسلر كايزر رفيعة المستوى بمجال الفن عام 1992. وفي العام التالي، أصبحت ربيكا أول امرأة يتم عرض أعمالها الفنية بمتحف غوغنهايم في مدينة نيويورك الأمريكية.

  • Italien Venedig Biennale 2017 Anne Imhof (Imago/I. Kjer)

    فنانات يكسرن احتكار الرجال للساحة الفنية في ألمانيا

    آنه ايمهوف

    نجحت آنه ايمهوف في أن تكون نجمة بينالي فينيسيا لعام 2017 بعزفها للمقطوعة الموسيقية الألمانية فاوست، وهو ما حقق لها الفوز بجائزة الأسد الذهبي في البينالي. يتناول هذا العمل الموسيقي الضخم مفاهيم القوة والضعف والعنف والاستبداد والمقاومة والحرية. ونتيجة لهذا النجاح الكبير، قام متحف تايت للفن الحديث في لندن بتكليف ايمهوف بإعادة تقديم المقطوعة الموسيقية في مارس 2019.

  • Künstlerin Alicja Kwade (picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd)

    فنانات يكسرن احتكار الرجال للساحة الفنية في ألمانيا

    إليسيا كوادي

    اشتهرت الفنانة، المولودة في بولندا والمُقيمة في ألمانيا، بأعمالها الفنية التي تضم مزيجا من الأحجار والزجاج والمرايا والساعات والسلاسل المعدنية. ويعرض حاليا أحدث إبداعاتها في برلين، وهو نموذج لساعة ضخمة. ويوصف هذا العمل الفني بأنه لا يمكن نسيانه.

  • Deutschland Berlin - PK zu Plänen für den Deutschen Pavillon in Venedig (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

    فنانات يكسرن احتكار الرجال للساحة الفنية في ألمانيا

    ناتاشا سادر هغيغيان

    يُعرف عن ناتاشا شغفها الشديد بمفهوم الهوية والذي يظهر واضحا في أعمالها الفنية. واحد من هذه الأعمال هو إنشائها لموقع على شبكة الانترنت يسمح للمشاركين فيه بتبادل أجزاء من السيرة الذاتية لهم. وستقوم ناتاشا بتمثيل ألمانيا في بينالي فينيسيا لعام 2019 عبر عمل ترتدي من خلاله قناعا حجريا.

  • Käthe-Kollwitz-Preis geht an Katharina Sieverding (picture alliance/dpa/F.Gambarini)

    فنانات يكسرن احتكار الرجال للساحة الفنية في ألمانيا

    كاترينا زيفيردينغ

    تعتبر كاترينا زيفيردينغ واحدة من أولى الفنانات اللواتي قدمن لوحات ضخمة تتناول مفهوم التلاعب في الصورة. وهي تحاول من خلال أعمالها الفنية البحث عن العوامل الفنية والسياسية والاجتماعية لعمليتي انتاج واستقبال الفن في العالم. وحصلت عام 2017 على جائزة كِتي كوليتس الألمانية التي يتم منحها سنويا في مجال الفنون البصرية.

  • Rosemarie Trockel Künstlerin Archivbild 2009 (picture-alliance/dpa)

    فنانات يكسرن احتكار الرجال للساحة الفنية في ألمانيا

    روزماري تروكل

    تنتقد روزماري تروكل من خلال أعمالها الفنية الصورة النمطية للمرأة وسيدة المنزل. وتستخدم مواد بسيطة مثل قطع النسيج أو أسطح الكترونية سوداء اللون في أعمالها الفنية والتعبير عن رؤيتها من خلالها. وحققت روزماري شهرتها من خلال إقامة العديد من المعارض الدولية.

  • Künstlerin Haegue Yang (Imago/tagesspiegel/M. Wolff)

    فنانات يكسرن احتكار الرجال للساحة الفنية في ألمانيا

    هاغوي يانغ

    تتميز يانغ، المولودة في مدينة سول الكورية والمقيمة في برلين، بقيامها بتحويل أغراض الحياة اليومية والقطع المختلفة المتاحة بالمنزل لقطع فنية سريالية. وأقامت الفنانة ذات الأصول الكورية معارض فنية في عدة دول. وهي واحدة من الفنانات اللواتي شاركن في النسخة الثالثة عشرة من المشروع الفني الألماني دوكومنتا الذي يقدم أرشيفا ضخما للأعمال الفنية في العالم. إعداد: زبينه أولتسه/ د.ب


مختارات

ألمانيا تدعو لحماية المرأة من العنف الجنسي في مناطق الصراعات

ندد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس وبشدة بظاهرة استخدام النساء والعنف الجنسي ضدها كسلاح في معظم مناطق الأزمات المسلحة في العالم مثل سوريا وغيرها من المناطق، مطالبا الأمم المتحدة بتوفير حماية أكبر للمرأة في كل مكان. (25.01.2019)  

العنف المنزلي ضد النساء في ألمانيا - أرقام صادمة

امرأة من بين ثلاث في العالم تكون ضحية للعنف. اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة في الـ25 من نوفمبر يسلط الضوء على هذه المعضلة. وفي ألمانيا تسجل الشرطة زيادة في حالات العنف الممارس ضد النساء في بيوتهن. (24.11.2018)  

العنف ضد المرأة.. ما هي أسبابه وكيف يمكن مكافحته؟

العنف ضد المرأة في الدول النامية مثل العالم العربي يكون أشد ومن محيطها القريب. فما هي أسباب هذا العنف وما دور الموروث الثقافي والديني والاجتماعي في تكريث ذلك؟ وهل وضع المرأة العربية في المهجر أفضل؟ (29.11.2018)  

فنانات يكسرن احتكار الرجال للساحة الفنية في ألمانيا

تهب رياح التغيير على عالم الفن أيضا، لتنهي سيادة الرجال على هذا العالم تدريجيا. فها هن إحدى عشرة فنانة أتين من مختلف أنحاء العالم للعيش وممارسة الفن في ألمانيا، وتحقيق إنجازات نسائية مميزة في الساحة الفنية. (24.02.2019)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

أرقام مرعبة حول العنف ضد المرأة في ألمانيا  

مواضيع ذات صلة

السترات الصفراء يحيون الذكرى الأولى لتأسيس حركتهم 16.11.2019

حركة السترات الصفراء يخرجون في مظاهرات بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتأسيس حركتهم ويصرون على مواصلة الاحتجاجات

Irak Anti-Regierungsproteste | Ausschreitungen & Gewalt in Bagdad

العراق- الصدر يدعو الحكومة إلى الاستقالة والمظاهرات مستمرة 04.10.2019

لليوم الرابع على التوالي تواصلت الاحتجاجات في العراق بالرغم من عشرات القتلى في صفوف المدنيين. التظاهرات دفعت زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لمطالبة الحكومة بالاستقالة في حين أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه.

Häusliche Gewalt gegen Frauen Symbolfoto

وجهة نظر: العنف ضد المرأة ليس حكرا على ثقافة أو جنسية معينة 25.11.2018

الـ25 من نوفمبر/ تشرين الثاني هو اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. وألمان كثر ينزعجون من اضطهاد المرأة في بلدان أخرى. غير أنه يجب عليهم أولا أن ينظروا إلى أخطائهم في هذا المجال، كما ترى بياته هينريكس.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  