عشرات الآلاف يتظاهرون في لندن هاتفين "أوقفوا ترامب"

تحت شعار "تخلصوا من ترامب" تظاهر عشرات الآلاف بصخب الجمعة (13 يوليو/تموز) في بريطانيا احتجاجا على زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في "مهرجان مقاومة" ضد الرئيس الأميركي الذي يتهمونه بـ"العداء للنساء والمثليين والأجانب".

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "تخلصوا من ترامب" و"هذا مهرجان المقاومة" و"أمي لا تحبك! رغم أنها تحب الجميع". وهتف المحتجون وهم يعبرون شارع أوكسفورد، الشريان التجاري في العاصمة البريطانية، متوجهين إلى ساحة ترافالغار سكوير بوسط لندن، "لا لترامب، لا لكو كلاكس كلان، لا لأميركا الفاشية".

وكان بعضهم يطرق على أواني المطبخ، وآخرون ينفخون في أبواق أو يرفعون بالونات برتقالية للاستهزاء بلون بشرة الرئيس الأميركي، كتب عليها "أوقفوا ترامب".

وتعتبر تظاهرة لندن التي تضم مسيرتين، الأولى للنساء والثانية لتحالف من المنظمات، الأبرز في حركة الاحتجاج على زيارة ترامب لبريطانيا، وقد أرجئت هذه الزيارة لوقت طويل خوفا من رد فعل معارضي الرئيس الأميركي المستائين من التشريفات التي تقيمها له بلادهم.

ولدى مرور المتظاهرين أمام 10 داونينغ ستريت، مقر رئيسة الوزراء تيريزا ماي، أخذ المتظاهرون يصفرون ويهتفون "عار" بعدما كانت ماي أول مسؤولة أجنبية تزور واشنطن للقاء ترامب بعد تنصيبه مطلع 2017.

وقام متظاهرون في لندن بإطلاق بالون عملاق على علو ستة أمتار بلون برتقالي لافت، يمثل طفلا يضع حفاضات وله ملامح ترامب فوق ساحة البرلمان في لندن. وحصلت هذه البادرة على الضوء الأخضر من رئيس بلدية لندن صادق خان الذي هاجمه الرئيس الأميركي مرارا.

هـ.د/ ي.ب (أ ف ب، د ب أ)