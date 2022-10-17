عزز سعادتك بهذه الأطعمة التي ستغير حالتك المزاجية!

يسعى كثيرون باستمرار لإيجاد السعادة، عن طريق العلاج أو التمارين الرياضية أو التأمل، فيما يُطرح السؤال التالي: هل للنظام الغذائي تأثير على الحالة المزاجية التي نعيشها؟ وفي هذا الصدد أظهرت دراسات تتعلق بالتغذية الصحية والصحة العقلية أن نوع الأغذية له تأثير في زيادة السيروتونين في أدمغتنا، بحسب ما نقل موقع "هيلث لاين" المتخصص في عالم الصحة والتغذية.

والسيروتونين هو المادة الكيماوية التي تلعب دوراً مهماً في تنظيم مزاجنا، بل ويوصف بهرمون السعادة، اذ يسبب انخفاض مستوياته في الجسم عدم استقرار المزاج.

وقد ذكر تقرير نشره موقع "سي نت" عدداً من الأغذية التي يمكنها أن تساهم في زيادة السيروتونين في الجسم، ومن أهمها:

1. الشوكولاته الداكنة

وجدت العديد من الدراسات أن الشوكولاتة الداكنة يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على الحالة المزاجية للفرد، نظراً للمكونات التي تحتويها خاصة التربتوفان والثيوبرومين المعروف أيضا باسم 'كزانثيروز'، والتربتوفان هو حمض أميني يستخدمه الدماغ لإنتاج السيروتونين.

2. الموز

يحتوي الموز على مادة السيروتونين، وبالتالي فإنه مهم في تنظيم الحالة المزاجية، كما أن الجسم يحتاج إلى فيتامين بي 6 لإنتاج السيروتونين، والموز غني بشكل خاص بهذا الفيتامين.

3. جوز الهند

جوز الهند مليء بالدهون، والتي يمكن أن تساعد في تعزيز طاقتك. كما كشفت دراسة أجريت على الحيوانات عام 2017 أن الجليسريدات الثلاثية متوسطة الحلقات (MCTs) الموجودة في حليب جوز الهند قد تقلل من القلق.

روائح ضد الإحباط

4. القهوة

خلصت بعض الدراسات أجريت في عام 2016 إلى أن استهلاك القهوة يرتبط بشكل كبير بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب . فيما ذهبت دراسات أخرى إلى أن القهوة، سواء التي تحتوي على الكافيين أو منزوعة الكافيين، حسنت بشكل ملحوظ الحالة المزاجية للأشخاص مقارنة بأولئك الذين تناولوا مشروبات أخرى.

5. الأفوكادو

الأفوكادو يجعلنا أكثر سعادة، إذ أن هذه الفاكهة مليئة بالعناصر الغذائية بما في ذلك الكولين، الذي يستخدمه الجسم لتنظيم الجهاز العصبي والمزاج. وقد أظهرت دراسة أجريت عام 2020 أن الدهون الصحية في الأفوكادو مرتبطة بانخفاض القلق لدى النساء، بالإضافة إلى أنه غني بفيتامين (ب)، والذي تم ربطه بانخفاض مستويات التوتر.

6. التوت

أظهرت تحاليل أن تناول الفاكهة والخضروات، خاصة التوت، ارتبط بشكل كبير بتحسين الصحة العقلية، إذ أنه غني بمضادات الأكسدة، المعروفة أيضًا باسم الفلافونويد، والتي قد تقلل من أعراض الاكتئاب.

7. الأطعمة المخمرة

الأطعمة التي تمر بعملية التخمير مثل مخلل الملفوف والزبادي تساعدك على الحفاظ على أمعاء صحية وقد تساعد أيضاً في تحسين مزاجك. تدعم عملية التخمير البكتيريا الصحية في أمعائك.

ريم ضوا