ولد في الأول من يوليو/ تموز 1942 ويعتقد أنه قتل يوم 17 أبريل/ نيسان 2015 في بلدة حمرين شمالي بغداد. تولى قيادة حزب البعث المحظور بعيد إعدام صدام حسين في نهاية عام 2006. وهو أبرز شخصية بعد إلقاء القبض على صدام حسين.

بدأ عزة الدوري حياته في بلدته الدور بالقرب من مدينة تكريت التي ينحدر من إحدى البلدات التابعة لها (قرية العوجة التي شهدت مسقط رأس صدام حسين. كان نائبا لمجلس قيادة الثورة في العراق حتى عام 2003 عندما احتلت قوات غربية بقيادة الولايات المتحدة العراق وأطاحت بنظام صدام حسين. يعتقد أن الدوري كان يعاني من مرض سرطان الدم (اللوكيميا)، وبالتالي كان يحتاج إلى عمليات نقل الدم كل ست أشهر.