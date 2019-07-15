عريقات ينتقد تصريحات حماد و"حماس" تنأى بنفسها

ندّد أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اليوم الاثنين (15 تموز/يوليو 2019) بتصريحات عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، فتحي حماد دعا فيها لقتل اليهود حول العالم. وكتب عريقات على "تويتر"، "القيم العادلة للقضية الفلسطينية تشمل العدالة والمساواة والحرية والمحبة. تصريحات القيادي في حركة حماس فتحي حماد المقيتة حول اليهود لا تمت بصلة إلى قيم النضال الفلسطيني. يجب عدم استخدام الدين لأغراض سياسية".

كما ندد مبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف بأقوال حماد، معتبراً إياها "خطيرة ومقيتة وتحريضية! يجب أن يدينها الجميع بشكل واضح".

وكان القيادي في حماس فتحي حماد قد قال في كلمة الجمعة أمام حشود من الفلسطينيين شاركوا في التظاهرات الاحتجاجية الأسبوعية شرق جباليا بشمال قطاع غزة إن الأوضاع "ستنفجر" في وجه إسرائيل إذا لم ترفع الحصار المفروض على قطاع غزة. وأضاف، بحسب شريط فيديو تضمن الخطاب، "إذا لم يفك هذا الحصار سننفجر في وجه أعدائنا، ولن يكون ذلك في غزة فقط بل في الضفة" الغربية وخارج الأراضي الفلسطينية. كما نسب لحماد قوله: "يجب أن نهجم على كل يهودي متواجد في الكرة الأرضية ذبحاً وقتلاً"، مضيفاً "وأنتم أهل الضفة الغربية الى متى تسكتون؟ نريد أن تطلع السكاكين".

من جانبها، أعلنت حركة حماس اليوم أن تصريحات حماد "لا تعبر عن مواقف الحركة الرسمية وسياستها". وقالت حماس في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه اليوم، إن سياستها المعتمدة والثابتة "نصت على أن صراعنا مع الاحتلال الذي يحتل أرضنا ويدنس مقدساتنا، وليس صراعاً مع اليهود في العالم ولا مع اليهودية كدين". وأضاف البيان أنه "سبق أن استنكرت الحركة الاعتداءات التي استهدفت يهوداً آمنين في أماكن عبادتهم".

خ.س/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)