عريضة فلسطينية ضد تصريحات عباس حول المحرقة النازية

انتقدت شخصيات فلسطينية في عرضة وقعها 200 شخص تصريحات للرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل نحو أسبوعين في اجتماع للمجلس الثوري لحركة فتح قال فيها "عندما قالوا أن هتلر قتل اليهود لأنهم يهود وأن أوروبا تكره اليهود لأنهم يهود ... غير صحيح". وأضاف "شرحت بالضبط أنهم (الأوروبيون) حاربوا هؤلاء (اليهود) بسبب وظيفتهم الاجتماعية وليس بسبب ديانتهم". وجاء في العريضة "ندين بشكل لا لبس فيه التصريحات المستهجنة أخلاقيا وسياسيا التي أدلى بها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حول المحرقة". وأضاف الموقعون وهم مثقفون وكتاب وسياسيون "نرفض بشدة أي محاولة لتقليل أو تحريف أو تبرير معاداة السامية أو الجرائم النازية ضد الإنسانية أو التحريف التاريخي فيما يتعلق بالمحرقة". ومن بين الموقعين على العريضة عضو الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب والمؤرخ رشيد الخالدي والباحثة نورا عريقات وغيرهم من الشخصيات الفلسطينية، وجزء كبير منهم يعيش في الخارج.

من جهته، قال الناشط سامي بحور وهو أحد الموقعين على العريضة إن "كلام (عباس) ليس في مكانه وهناك قضايا أهم، ليس دوره أن يعطي دروسا في التاريخ".

ولقيت تصريحات عباس إدانة في إسرائيل وألمانيا والاتحاد الأوروبي. ولكن العريضة قوبلت كذلك باستنكار من جانب المجلس الوطني الفلسطيني وشخصيات رسمية عديدة وحركة فتح التي يتزعمها عباس والتي وصفتها بأنها "بيان عار".

وسبق للرئيس الفلسطيني أن أدلى بتصريحات مماثلة قلل فيها من أهمية المحرقة النازية المعروفة بالهولوكوستوالتي وقعت خلال الحرب العالمية الثانية. ويترأس عباس السلطة الفلسطينية منذ أكثر من 18 عاما، وانتهت ولايته في العام 2009 لكنه استمر في المنصب من دون إجراء انتخابات. وألغى عباس في العام 2021 الانتخابات التشريعية والرئاسية بدعوى عدم سماح إسرائيل بإجرائها في القدس الشرقية التي تحتلها منذ العام 1967.

يذكر أن أدان الرئيس الألمانيفرانك-فالتر شتاينماير أدان أمس (الثلاثاء 12 سبتمبر/ أيلول 2023) بكلمات حادة تصريحات عباس واتعبرها معادية للسامية. وعلى هامش النسخة التاسعة عشر من القمة غير الرسمية لرؤساء الدول الناطقة بالألمانية، قال شتاينماير في مدينة أوبن البلجيكية إن هذه "التصريحات شديدة المعاداة للسامية ومثيرة للشفقة". وأضاف شتاينماير67 "أعتقد أن الرئيس عباس بهذه التصريحات لم يهمش نفسه وحسب بل إنه يضر أيضا بقضية الفلسطينيين".

ح.ز/ ا.ف (أ.ف.ب / د.ب.أ)