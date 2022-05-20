عرض فيلم شون بن عن زيلينسكي في مهرجان السينما في برلين

أكد مديرا برليناله كارلو شاتريان ومارييت ريسنبيك أن مهرجان برلين السينمائي القادم، الذي سيعقد في الفترة من 16 إلى 26 شباط/ فبراير، سيظهر التضامن مع أوكرانيا والمتظاهرين في إيران من خلال مختلف الفعاليات والعروض.

وقالت مديرة المهرجان مارييت ريسنبيك في مؤتمر صحفي مطلع الإسبوع (الاثنين 23 كانون الثاني/ يناير): "الحرب في أوكرانيا وحركة الاحتجاج في إيران مجالان للصراع يمثلان قضيتين أكبر هما الديمقراطية وحرية التعبير". وبناء على ذلك، ستكون مثل هذه القضايا محط تركيز طوال المهرجان.

شون بن يختار برلين لتكريم زيلينسكي لأول مرة

كما أعلن شاتريان، المدير الفني للمهرجان، أن شون بن سيحتفل بالعرض العالمي الأول لفيلمه الوثائقي المرتقب عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في برلين. وقد شارك الممثل الحائز على جائزة الأوسكار في إخراج فيلم "قوة عظمى" (سوبر باور) مع آرون كوفمان.

كان بن، الذي شارك في العديد من الحملات الإنسانية المناهضة للحرب، يخطط بالفعل لتصوير فيلم وثائقي على الجبهة الشرقية لأوكرانيا قبل أن تغزو روسيا البلاد في 24 شباط/ فبراير من العام الماضي. وقال بن: "الرئيس زيلينسكي والشعب الأوكراني صعدوا كرموز تاريخية للشجاعة والمبادئ".

أفلام الرسوم المتحركة أيضاً

وأعلن المدير الفني للمهرجان كارلو شاتريان، عن برنامج المسابقة التي يشارك فيها هذه المرة 18 فيلما للمنافسة على جائزة الدب الذهبي، منها خمسة أفلام من إنتاج ألماني.

ومن بين الأفلام المعروضة فيلم للمخرجة مارغريتا فون تروتا، تناولت فيه سيرة الكاتبة انغيبورغ باخمان بعنوان "انغيبورغ باخمان- رحلة إلى الصحراء"، من بطولة فيكي كريبس ورونالد تسرفلد.

وتضم المسابقة بالإضافة إلى ذلك أعمالا لـكريستيان بيتسولد وكريستوف هوخهويسلر وانغيلا شانيليك وإميلي عاطف، التي أخرجت رواية "في وقت ما سنخبر أنفسنا بكل شيء" للكاتبة دانيلا كرين، وتحكي هذه الرواية عن علاقة امرأة شابة بمزارع مسن.

وستفسح المنافسة المجال أيضا لأفلام الرسوم المتحركة مثل فيلم "سوزومي" للمخرج الياباني ماكوتو شينكاي الذي يصفه شاتريان بأنه "شاعرالشباب". ويوصف الفيلم بأنه رحلة عبر تجمع الجزر اليابانية.

ر.ض