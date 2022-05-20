عرض فيلم شون بن عن زيلينسكي في مهرجان السينما في برلين

أكد مديرا برليناله كارلو شاتريان ومارييت ريسنبيك أن مهرجان برلين السينمائي القادم، الذي سيعقد في الفترة من 16 إلى 26 شباط/ فبراير، سيظهر التضامن مع أوكرانيا والمتظاهرين في إيران من خلال مختلف الفعاليات والعروض.
وقالت مديرة المهرجان مارييت ريسنبيك في مؤتمر صحفي مطلع الإسبوع (الاثنين 23 كانون الثاني/ يناير): "الحرب في أوكرانيا وحركة الاحتجاج في إيران مجالان للصراع يمثلان قضيتين أكبر هما الديمقراطية وحرية التعبير". وبناء على ذلك، ستكون مثل هذه القضايا محط تركيز طوال المهرجان.
شون بن يختار برلين لتكريم زيلينسكي لأول مرة
كما أعلن شاتريان، المدير الفني للمهرجان، أن شون بن سيحتفل بالعرض العالمي الأول لفيلمه الوثائقي المرتقب عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في برلين. وقد شارك الممثل الحائز على جائزة الأوسكار في إخراج فيلم "قوة عظمى" (سوبر باور) مع آرون كوفمان.
كان بن، الذي شارك في العديد من الحملات الإنسانية المناهضة للحرب، يخطط بالفعل لتصوير فيلم وثائقي على الجبهة الشرقية لأوكرانيا قبل أن تغزو روسيا البلاد في 24 شباط/ فبراير من العام الماضي. وقال بن: "الرئيس زيلينسكي والشعب الأوكراني صعدوا كرموز تاريخية للشجاعة والمبادئ".
أفلام الرسوم المتحركة أيضاً
وأعلن المدير الفني للمهرجان كارلو شاتريان، عن برنامج المسابقة التي يشارك فيها هذه المرة 18 فيلما للمنافسة على جائزة الدب الذهبي، منها خمسة أفلام من إنتاج ألماني.
ومن بين الأفلام المعروضة فيلم للمخرجة مارغريتا فون تروتا، تناولت فيه سيرة الكاتبة انغيبورغ باخمان بعنوان "انغيبورغ باخمان- رحلة إلى الصحراء"، من بطولة فيكي كريبس ورونالد تسرفلد.
وتضم المسابقة بالإضافة إلى ذلك أعمالا لـكريستيان بيتسولد وكريستوف هوخهويسلر وانغيلا شانيليك وإميلي عاطف، التي أخرجت رواية "في وقت ما سنخبر أنفسنا بكل شيء" للكاتبة دانيلا كرين، وتحكي هذه الرواية عن علاقة امرأة شابة بمزارع مسن.
وستفسح المنافسة المجال أيضا لأفلام الرسوم المتحركة مثل فيلم "سوزومي" للمخرج الياباني ماكوتو شينكاي الذي يصفه شاتريان بأنه "شاعرالشباب". ويوصف الفيلم بأنه رحلة عبر تجمع الجزر اليابانية.
ر.ض
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دور السينما في برلين.. سحر الماضي يدفع عربة الحاضر!
سينما "Zoo Palast"
بنيت هذه السينما الأثرية، التي تحظى بأهمية خاصة سنة 1950، وكانت لفترة طويلة سينما العرض الأول في برلين الغربية، فضلاً عن مكانتها الخاصة في مهرجان "برليناله". وبخلاف باقي دور السينما الأخرى تم تجديد سينما "Zoo Palast" وتطويرها من الناحية الفنية، إذ تبدو بحالة جيدة في القرن الواحد والعشرين.
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دور السينما في برلين.. سحر الماضي يدفع عربة الحاضر!
السينما الدولية
حظيت "السينما الدولية" بأهمية كبيرة في ألمانيا الشرقية السابقة. تقع هذه السينما، التي افتتحت سنة 1963 في شارع "كارل ماركس" ببرلين، وتعتبر جوهرة الهندسة المعمارية الاشتراكية.
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دور السينما في برلين.. سحر الماضي يدفع عربة الحاضر!
سينما "Titania Palast"
شيدت هذه السينما سنة 1928. ويعطي البرج مع شرائطه الخفيفة المذهلة فكرة عما كانت عليه دور العرض هذه في الماضي. وتسع قاعة السينما لما يقرب 2000 متفرج. زيادة على ذلك، شهد هذا المكان أول مهرجان "برليناله" سنة 1951، وكان فيلم الافتتاح هو "ريبيكا" للمخرج البريطاني الكبير ألفريد هيتشكوك.
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دور السينما في برلين.. سحر الماضي يدفع عربة الحاضر!
سينما "Astor Film Lounge"
صممت هذه السينما بشكل جميل للغاية. تتوفر على كراسي مريحة وناعمة، ويمكنك كذلك مد أقدامك بالاستعانة بمسند. يتم إحضار المشروبات والوجبات الخفيفة إلى المقعد. بيد أنه يجب التحلي بالحذر حتى لا ينام المرء في قاعة السينما هذه، لاسيما عندما يكون الضوء خافتاً ويبدأ العرض.
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دور السينما في برلين.. سحر الماضي يدفع عربة الحاضر!
سينما"Neues Off"
واحدة من دور السينما، التي تختبئ بذكاء بين مباني ودور العاصمة الألمانية برلين. ومن يعثر على هذه السينما، التي تتواجد في حي "نويكولن"، سيتفاجأ بأسلوبها الأنيق وردهتها، التي تشبه إلى حد كبير النمط الأمريكي.
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دور السينما في برلين.. سحر الماضي يدفع عربة الحاضر!
سينما"Delphi Filmpalast am Zoo"
تشكل كل من سينما "دلفي" ومسرح "الغرب" وحدة معمارية، شبيهة نوعاً ما بقلعة صغيرة. ففي العشرينات من القرن الماضي كان يتم الاحتفال في هذا المكان، وبعد الحرب العالمية الثانية تحول مكان الرقص إلى دار للسينما، بيد أنه تم الإبقاء على الموسيقى.
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دور السينما في برلين.. سحر الماضي يدفع عربة الحاضر!
سينما"Delphi Lux"
تعد "دلفي لوكس" أحدث دور السينما في العاصمة الألمانية برلين (افتتحت سنة 2017). وتنتظر المتفرج سبع قاعات عرض بأحدث التقنيات الرقمية، إذ تتمتع كل قاعة بنوع خاص من الإضاءة. علاوة على ذلك، يمكن الاستفادة من كراسي السينما المريحة، من أجل التمتع بمشاهدة أفلام "الفن السابع".
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دور السينما في برلين.. سحر الماضي يدفع عربة الحاضر!
سينما "Eva Lichtspiele"
بنيت سنة 1913 في منطقة "فيلمرسدورف"، وهي واحدة من أقدم دور السينما في برلين. ولا تثير فقط هندسة السينما مشاعر الحنين، بل إنها أيضاً السينما الوحيدة في برلين، التي تتيح إمكانية متابعة أفلام قديمة للغاية، حيث يتم عرض الأفلام الكلاسيكية الممتدة بين الفترة 1920 و 1940 مع قهوة دافئة وقطعة كعك.
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دور السينما في برلين.. سحر الماضي يدفع عربة الحاضر!
سينما "Filmtheater am Friedrichshain"
كان مخططا هدم هذه السينما التقليدية منذ مدة طويلة، لكن ذلك لم يحدث. وتمكن المخرج السينمائي ميشال فيرهوفن إلى جانب بعض السكان من إنقاذ السينما، إذ اشتراها فيرهوفن وتكلفت شركة متخصصة في إنقاذ دور السينما المتداعية بعملية الصيانة والتأهيل.
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دور السينما في برلين.. سحر الماضي يدفع عربة الحاضر!
سينما باريس
تقع هذه السينما الراقية جداً في المركز الثقافي ببرلين، إذ تعد العنوان الأول لعشاق السينما الفرنسية، وكذلك الأشخاص الذين يرغبون في متابعة الأفلام الفرنسية بلغة "موليير". إعداد: ر.م