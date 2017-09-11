عرض تذكرة مجانية في قطار حفلات ينكأ جراح فتاة مغتصبة

ذكر موقع "n-tv" أن محكمة ألمانية في مدينة ميونيخ، والتي تقع في ولاية بافاريا، أدانت سائق مترو أنفاق بالسجن 33 شهراً ودفع مبلغ 5000 يورو كتعويض، بسبب اغتصابه شابة ألمانية كانت في حالة سكر طافح.

وبخصوص تفاصيل هذه الواقعة، التي تعود إلى منتصف يونيو/حزيران من هذه السنة أوضح موقع "n-tv" أن الشابة الألمانية (18 عاماً)، نامت في مترو للأنفاق في ميونيخ، ولم تنزل منه بعدما وصل محطته النهائية. وأضاف أن سائق المترو استغل هذا الوضع من أجل اغتصاب الشابة، التي كانت غائبة عن الوعي. وأردف أن سائق المترو اعترف باغتصابه الفتاة داخل مترو الأنفاق، مؤكداً أنه يعجز لحد الآن عن تقديم تفسير لما قام به.

في غضون ذلك، أكد الموقع الألماني أن الشابة نهضت من نومها في وقت لاحق، وغادرت عربة المترو من دون أن تكون لديها أدنى فكرة عما وقع لها، إذ قالت أمام المحكمة "لم أكن أعرف ماذا حدث. لكنني أدركت أن شيئاً ما غير جيد قد وقع".

عرض فاقم الوضع!

من جهة أخرى، أشار موقع صحيفة "abendblatt" إلى أن موظفاً من شركة النقل الخاصة بمدينة ميونيخ اتصل بالشابة، وعرض عليها رحلة مجانية في قطار الحفلات كنوع من جبر الضرر، الذي تسبب فيه سائق المترو. وأضاف الموقع الألماني أن الشابة انتابها الذهول وشعرت بأنه يتم السخرية منها، لأنه عُرض عليها الاحتفال في وقت تُعاني فيه نفسانيا من تبعات الاغتصاب. وأكدت "هذا العرض آلمني كثيراً. لقد كافحت بالدموع"، فيما أكد موقع "n-tv" أن عرض الشركة تسبب في غضب كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، ودفع الشركة إلى تقديم الاعتذار.

ونشر موقع صحيفة "tz" الألمانية نص كلمة شركة النقل في ميونيخ بخصوص العرض الذي قدمه موظف من الشركة للشابة، إذ أكدت الشركة أن "الأمر لا يتعلق بإصلاح الوضع، بل هو ببساطة علامة على تعاطفنا ودعمنا ويُعبر عن نوايانا الحسنة". وأضافت "نُعبر عن أسفنا الصادق".

ر.م/ع.ج.م