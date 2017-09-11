 عرض تذكرة مجانية في قطار حفلات ينكأ جراح فتاة مغتصبة | عالم المنوعات | DW | 25.10.2018

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منوعات

عرض تذكرة مجانية في قطار حفلات ينكأ جراح فتاة مغتصبة

بعد إدانة سائق مترو اغتصب فتاة كانت في حالة سكر، ذكرت تقارير صحفية أن شركة النقل حاولت تقديم عرض للضحية من أجل "التعبير عن نواياها الحسنة" غير أن خطوة الشركة أتت بنتائج عكسية وفاقمت وضع الفتاة، التي أصابها "الذهول".

26.03.2014 deutschland heute U Bahn Muenchen

أرشيف

ذكر موقع "n-tv" أن محكمة ألمانية في مدينة ميونيخ، والتي تقع في ولاية بافاريا، أدانت سائق مترو أنفاق بالسجن 33 شهراً ودفع مبلغ 5000 يورو كتعويض، بسبب اغتصابه شابة ألمانية كانت في حالة سكر طافح.

وبخصوص تفاصيل هذه الواقعة، التي تعود إلى منتصف يونيو/حزيران من هذه السنة أوضح موقع "n-tv" أن الشابة الألمانية (18 عاماً)، نامت في مترو للأنفاق في ميونيخ، ولم تنزل منه بعدما وصل محطته النهائية. وأضاف أن سائق المترو استغل هذا الوضع من أجل اغتصاب الشابة، التي كانت غائبة عن الوعي. وأردف أن سائق المترو اعترف باغتصابه الفتاة داخل مترو الأنفاق، مؤكداً أنه يعجز لحد الآن عن تقديم تفسير لما قام به.

مختارات

لليوم الثالث على التوالي يستمر البحث في ألمانيا عن رجل يشتبه بأنه اغتصب شابة ألمانية في قطارخاص يقل مشجعي كرة قدم وسط تساؤلات عن المسؤول عن تأمين تلك القطارات. (16.04.2018)

لأكثر من عامين، لم تكتف الأم المدانة وشريكها بتقديم طفلها إلى راغبي المتعة في "الشبكة المظلمة" بالإنترنت فقط وإنما قاما أنفسهما باغتصاب الطفل. والآن نال ثمانية أشخاص جزاءهم بعدما شاركوا في جريمة هزت أرجاء ألمانيا. (07.08.2018)

في غضون ذلك، أكد الموقع الألماني أن الشابة نهضت من نومها في وقت لاحق، وغادرت عربة المترو من دون أن تكون لديها أدنى فكرة عما وقع لها، إذ قالت أمام المحكمة "لم أكن أعرف ماذا حدث. لكنني أدركت أن شيئاً ما غير جيد قد وقع".

عرض فاقم الوضع!

من جهة أخرى، أشار موقع صحيفة "abendblatt" إلى أن موظفاً من شركة النقل الخاصة بمدينة ميونيخ اتصل بالشابة، وعرض عليها رحلة مجانية في قطار الحفلات كنوع من جبر الضرر، الذي تسبب فيه سائق المترو. وأضاف الموقع الألماني أن الشابة انتابها الذهول وشعرت بأنه يتم السخرية منها، لأنه عُرض عليها الاحتفال في وقت تُعاني فيه نفسانيا من تبعات الاغتصاب. وأكدت "هذا العرض آلمني كثيراً. لقد كافحت بالدموع"، فيما أكد موقع "n-tv" أن عرض الشركة تسبب في غضب كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، ودفع الشركة إلى تقديم الاعتذار.

ونشر موقع صحيفة "tz" الألمانية نص كلمة شركة النقل في ميونيخ بخصوص العرض الذي قدمه موظف من الشركة للشابة، إذ أكدت الشركة أن "الأمر لا يتعلق بإصلاح الوضع، بل هو ببساطة علامة على تعاطفنا ودعمنا ويُعبر عن نوايانا الحسنة". وأضافت "نُعبر عن أسفنا الصادق".

ر.م/ع.ج.م

  • Symbolbild Deutschland PKW-Maut (Getty Images/S. Gallup)

    شبكة الطرق السريعة في ألمانيا .. شريان الحياة والاقتصاد

    يعتبر الطريق السريع (أوتوبان) في برلين (AVUS) من أقدم الطرقات في ألمانيا. بنيت بين عامي 1913 و1921. كان طوله آنذاك يصل إلى 10 كم (6.2 ميلاً). ولأنه قصير جداً مقارنة بالطرق السريعة الأخرى، يستخدم اليوم كنموذج مصغر عن الطرقات الألمانية السريعة للتدريب.

  • Deutschland Verkehr Blitzer (DW/M. Nelioubin)

    شبكة الطرق السريعة في ألمانيا .. شريان الحياة والاقتصاد

    أفتتح أول (أوتوبان) رسمياً عام 1932، يربط بين مدينتي كولونيا وبون في ولاية شمال الراين وستفاليا، غربي ألمانيا. وسمي آنذاك بـ (vehicles-only road). في الوقت الحالي هو امتداد لخط (A555) السريع.

  • Bildergalerie deutsche Autobahnen (picture-alliance/ dpa/dpaweb)

    شبكة الطرق السريعة في ألمانيا .. شريان الحياة والاقتصاد

    يؤكد الكثير من المؤرخين أن الرواية التي تقول بأن أدولف هتلر هو من أمر ببناء خط سريع في ألمانيا، مجرد كذبة. ويؤكدون بأن رئيس بلدية كولونيا كونراد آديناور، قد أوصى ببناء الخط آنذاك وليس هتلر.

  • Australien Flüssiggas Transport (picture-alliance/dpa)

    شبكة الطرق السريعة في ألمانيا .. شريان الحياة والاقتصاد

    تُظهر الإحصائيات الوطنية حول العالم بأن استراليا تمتلك أطول طريق سريع على الإطلاق. ويدعى الطريق الوطني أو (هاي واي 1) حيث يربط مدن القارة الاسترالية ببعضها، ويفوق طوله الـ14 ألف كم (8700 ميلاً).

  • Filmstills Deutschland von oben (Universum Film)

    شبكة الطرق السريعة في ألمانيا .. شريان الحياة والاقتصاد

    تشتهر ألمانيا وتفتخر بشبكة الطرقات السريعة التي يبلغ مجموع طولها 13 ألف كم (8077 ميلاً). وبالرغم من أنها تشكل فقط 6 في المائة من طول الطرقات كافة في ألمانيا، تعتمد عليه ما يقارب ثلث إجمالي حركة المرور.

  • Spurensuche Lichterspuren Autobahn (stocksnap.io/L. Aldarwish)

    شبكة الطرق السريعة في ألمانيا .. شريان الحياة والاقتصاد

    ولعب الانتعاش الاقتصادي الذي شهدته ألمانيا خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي دورا في تشييد الطرق السريعة، حيث أجريت العديد من التحديثات التي شملت شبكة الطرق بالكامل في ألمانيا الغربية سابقا. هاردي غروبنر/ريم ضوا


مختارات

شبكة الطرق السريعة في ألمانيا .. شريان الحياة والاقتصاد

تمتلك ألمانيا شبكة طرق سريعة يبلغ طولها في المجمل 13 ألف كم، وهي تحظى بسمعة عالمية وبدرجة أمان عالية، علما أن أقصى سرعة مسوح بها في بعض هذه الطرق هي 130 كم/ساعة، لكن تجاوز هذا الحد ليس مخالفة إذا لم يتسبب بحادث ما. (01.04.2017)  

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