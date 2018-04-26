 عرض البيض للبيع بين ألمانيا وأمريكا.. في المبردة أو خارجها؟ | عالم المنوعات | DW | 11.07.2018

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منوعات

عرض البيض للبيع بين ألمانيا وأمريكا.. في المبردة أو خارجها؟

إذا هممت بزيارة الولايات المتحدة يتعين عليك ألا تفاجأ لدى رؤيتك البيض معروضاً للبيع في المتاجر وهو في المبردات، خلافاً لما عليه الحال في ألمانيا وبلدان أخرى. هل تريد تفسيراً لذلك؟ تعال معنا لنخبرك بالسبب!

Symbolbild Konsum, Einkaufen, Löhne, Kaufkraft (picture-alliance/dpa/U. Baumgarten)

هل سبق وأن سألت نفسك لماذا يوضع البيض في السوبرماركت الألمانية على الرفوف وليس في المبردة، كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية؟ الجواب يكمن في الطريقة التي يتم التعامل بها مع البيض بعد أن تضعه الدجاجة. في الولايات المتحدة يجري غسل البيض بالماء الساخن والصابون قبل نقله للبيع في المتاجر. وبتلك الطريقة يتم تخليص البيض من الريش والبراز المسبب للأمراض، حسب ما ذكرت صحيفة "برلينر تسايتونغ" الألمانية.

أما في ألمانيا فيرى المنتجون أن غسل البيض يؤدي إلى ضياع الطبقة الطبيعية الرقيقة التي تحمي البيض من الخارج. ووظيفة تلك الطبقة هي حماية البيض من بكتيريا السالمونيلا وغيرها من أنواع البكتيريا ومنعها من الدخول إلى جوف البيضة. وعند غسل البيض يتعين حفظه مبرداً لكي يبقى طازجاً وصالحاً للأكل. ومن هنا يحفظ البيض في درجة حرارة المتجر ولا يحتاج إلى وضعه في المبردة.

خ.س/ع.ش (DW)

  • Bemalte Eier

    البيض.. طرق تحضيره وفوائده الصحية

    البيض مفيد جدا للجسم بسب احتوائه على كميات كبيرة من الفيتامينات. والبيضة الواحدة تحتوي في المعدل على 9 غرامات من البروتين و8 غرامات من الدهون. ويحتوي على فيتامين "أ" الذي ينشط النظر عند الإنسان وفيتامين "بي" القابل للذوبان المفيد لعمل الجهاز العصبي وتنفس الخلايا، ومهم لعملية الأيض (التمثيل الغذائي) أيضا.

  • Eier

    البيض.. طرق تحضيره وفوائده الصحية

    يحتوي البيض على 277 مليغرام كولسترول، بينما يحتاج جسم الإنسان يوميا إلى 300 مليغرام كولسترول على الأكثر، لذلك لا ينصح بتناول البيض يوميا، وإنما ثلاث مرات على الأكثر في الأسبوع، حسب ما توضح زيلكه ريستماير خبيرة التغذية في المؤسسة الألمانية للتغذية لموقع "أبوتيكين أومشاو" الألماني.

  • 05.12.2012 DW Fit und Gesund Eier

    البيض.. طرق تحضيره وفوائده الصحية

    يعد بياض البيض (أو زلال البيض) خاليا تقريبا من الدهون ويحتوي على القليل من السعرات الحرارية وأغلب محتواه من البروتينات. ويحتوي بياض البيض على الكثير من الفيتامينات والمعادن، مثل الكاليسيوم والبوتاسيوم والماغنيسيوم والحديد والفسفور.

  • Symbolbild gepelltes Ei

    البيض.. طرق تحضيره وفوائده الصحية

    تتركز السعرات الحرارية والكولسترول في صفار البيض، إذ يحتوي الصفار على أكثر من 50 سعرة حرارية وأكثر من 200 مليغرام من الكولسترول.

  • Deutschland Essen Kochen Vegetarisch Hamburger mit Spiegelei

    البيض.. طرق تحضيره وفوائده الصحية

    هناك عدة طرق لتحضير البيض، مثل قليه في الزيت. والبيض بهذه الطريقة يكون غنيا بالأحماض الدهنية المشبعة وترتفع نسبة الكولسترول فيه، تقول زيلكه ريستماير خبيرة التغذية في المؤسسة الألمانية للتغذية. لذلك لا ينصح خبراء التغذية باستخدام الزيت في قلي البيض، وينصحون أيضا بعدم قلي البيض القديم لأنه قد يسبب التسمم ببكتريا السلمونيلا.

  • Eierschalensollbruchstellenverursacher

    البيض.. طرق تحضيره وفوائده الصحية

    أما البيض المسلوق فيحتفظ بأغلب مكوناته الصحية وفيتاميناته. وفي هذه الطريقة ينصح خبراء التغذية بعدم استعمال الملح بصورة كبيرة مع البيض لأنه يؤثر على ارتفاع ضغط الدم ومحتوى السوائل في الجسم. وحتى عند سلق البيض لا ينصح باستعمال البيض غير الطازج لأنه قد يسبب التسمم ببكتريا السلمونيلا.

  • Rührei

    البيض.. طرق تحضيره وفوائده الصحية

    طريقة أومليت (أو البيض المخفوق) تحضر مع الزيت أو الزبدة ويضاف إليها بعض الخضروات أو الحليب. وينصح خبراء التغذية عند تناول البيض بهذه الطريقة بتجنب الحليب كامل الدسم وعدم استعمال كميات كبيرة من الزيوت.

  • 26.11.2012 DW EUROMAXX Gericht Omelett Lyon

    البيض.. طرق تحضيره وفوائده الصحية

    وترحب الخبيرة زيلكه ريستماير، كما نقل موقع "أبوتيكين أومشاو" الألماني عنها، باستعمال الخضار الطازجة مع البيض كونها تعطي للطبق مكملات طبيعية مفيدة للجسم. وينصح بالاستغناء عن تناول صفار البيض عند تحضيره بطريقة أومليت.

    الكاتب: زمن البدري


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