عرب وأوروبيون يبدعون في مهرجان "الفن الإسلامي"

يشارك في مهرجان الفنون الإسلامية في مدينة الشارقة الإماراتية هذا العام فنانون عرب وأوروبيون من 25 دولة. فما هي الأعمال الفنية التي يشاركون بها خلال هذه الدورة؟

انطلقت في مدينة الشارقة الإماراتية، اليوم الأربعاء (13ديسمبر/ كانون أول 2023)، فعاليات الدورة 25 من مهرجان الفنون الإسلاميةتحت شعار "تجليات". وافتتح الحدث الشيخ الدكتور، سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للإمارات، حاكم الشارقة، بمشاركة نخبة من الفنانين من الدول العربية والغربية. ويشارك في المهرجان هذا العام خمسون فناناً من 25 دولة تتصدرها الإمارات، بمشاركات واسعة، فيما توزعت المشاركات على دول عربية منها العراق، ومصر، والسعودية، وفلسطين، والكويت، وسوريا، ولبنان، والبحرين، والأردن، بالإضافة إلى مشاركات من إسبانيا، وبولندا، وتركيا، وكولومبيا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، والأرجنتين.

ويعد المهرجان أكبر حدث يجمع الفنون الإسلامية بالعالم، ويقدم خلال الدورة الحالية 319 عملاً فنياً من تجهيزات، وحروفيات، وجداريات، ولوحات في الخط الأصيل والزخرفة، تعبر عن المشهد الفني الإسلامي وتتوافق مع شعار المهرجان "تجليات". وقال عبدالله العويس، رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، للصحفيين، إن المهرجان، الذي يستمر حتى يوم 21 يناير/ كانون الثاني المقبل، ينظم 132 فعالية، من معارض، وورش فنية، ومحاضرات، تستضيفها دائرة الثقافة بالتعاون مع 18 جهة في الشارقة، منها بيت الحكمة في الشارقة، واتّحاد المصوّرين العرب، وجمعية التصوير الضوئي، وجمعية الإمارات للفنونِ التشكيلية.

وتشمل الفعاليات 47 معرضاً يحتضنها متحف الشارقة للفنون، ومتحف الشارقة للخط، وجمعية الإمارات لفنّ الخط العربي والزخرفة الإسلامية، وأماكن عرض أخرى في الإمارة، كما سيتم تنظيم 81 ورشة فنية، وتقديم عروض مرئية لتجاربَ فنيةٍ متنوعة. وأضاف أن المهرجان يسهم في إبراز الفنون الإسلامية من خلال مشاركات إماراتية وعربية وعالمية، تعكس حجم التبادل الثقافي والفني ويسهم في الاطلاع على أبرز الأعمال التي ينتجها الفنانون في مختلف دول العالم.

( د. ب .أ) / إ.م