 عربٌ مجرمون في ألمانيا..عصابات أم عائلات؟ | سياسة واقتصاد | DW | 13.04.2019

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سياسة واقتصاد

عربٌ مجرمون في ألمانيا..عصابات أم عائلات؟

نشاط العصابات العربية في برلين خاصة لم يعد سراً، ويختلف باحثان في قضايا الهجرة والأديان بشأن العصابات في ألمانيا لاسيما أن اغلبها عصابات عائلية عربية، ويوضّحان في نقاش مع "مسائية دي دبليو" أسباب الظاهرة ومدى خطورتها.

Deutschland Festnahmen bei SEK-Einsatz gegen arabischen Familienclan in Berlin (picture-alliance/dpa/G. Fischer)

أصرّ الباحث الاجتماعي والخبير في قضايا الهجرة رالف غضبان على كون العصابات العربية الموجودة في ألمانيا ترتكز بصورة أساسية إلى تكوينها العشائري، مستخدما تعبير "العشائر العربية، بينما اختلف معه توم شرايبر، عضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي في برلين والخبير بالعصابات والجريمة في المانيا، الذي طالب بالتمييز بين هؤلاء وبين فكرة العائلات أو العشائر التي لا يعد وجودها سلبيا بحد ذاته.

وأوضح شرايبر "يمكننا أن نقول إن 97% من العائلات العربية الموجودة في ألمانيا وفي برلين لا علاقة لها بالجريمة، فقط البعض من هؤلاء من يقومون بسرقة وابتزاز وعمليات كبيرة"، وذلك في تعليق ضمن برنامج "مسائية دي دبليو" التي تم تخصيصها للحديث عن العصابات العربية في برلين.

واحتد الباحث الاجتماعي غضبان في حوار مع الاعلامي أحمد اعبيدة مقدم البرنامج حول الخلفية الإسلامية التي أوردها في كتابه لهذه العصابات، إذ أصرّ على كون الإسلاميين يعتبرون المجتمع الغربي "كفارا"، كما ربط الإجرام بجماعة إسلامية محددة هي "المحلّمية" وهي جماعة سنية تتبع مجموعة المشاريع الإسلامية" مبيناً أنّه اطلع على آراء الجماعة وشيخها، فوصل إلى أنها تكفّر حتى الجماعات الإسلامية التي لا تحمل ذات الأفكار.

ما هي العصابات العربية؟

وأورد البرنامج تقريراً يوضح الجرائم التي ترتكبها عصابات عربية في المانيا، موضحاً ان ابرز مجالات الجريمة التي ينشطون فيها هي الدعارة والسرقة والمخدرات والابتزاز، ومذكّراً بعملية ذائعة الصيت حيث سطت جماعة عربية على قطعة نقدية من الذهب الخالص تزن 100 كيلو غرام وثمنها يقدر بأربعة ملايين يورو من أحد متاحف برلين. بالإضافة لعملية سطو على أحد البنوك وسرقة 9 ملايين يورو منه.

إضافة الى ذلك، جاء في التقرير أنه وبناء على معلومات صادرة من مكتب مكافحة الجريمة في ألمانيا فإن عدد العصابات العربية حوالي أربع عشرة ، مبيناً أنه ورغم أن السلطات الأمنية تراقبها منذ سنوات إلا أنّها لم تنجح في العثور على أدلة دامغة تدينها، حيث أن 39 جريمة منظمة من أصل 572 حققت فيها النيابة العامة كانت ترتبط بعصابات عربية.

وبينما أكد غضبان على كون أغلب العصابات المذكورة قدمت إلى ألمانيا في ثمانينيات القرن الماضي من لبنان (هربا من الحرب الأهلية)، أضاف شرايبر أنّ من بين أفراد هذه العصابات أشخاص من أصول كردية وفلسطينية أيضا ممن جاؤوا إلى ألمانيا خلال سبعينيات القرن العشرين.

Deutschland Berlin Beerdigung Nidal R. (picture-alliance/dpa/P. Zinken)

جنازة نضال ر.، أحد زعماء العشائر العربية الكبيرة، التي أقيمت في صيف عام 2018 بمقبرة في حي شونبارغ وحضرها أكثر من 1500 شخص، دقت بصوت عالٍ ناقوس الخطر.

وعن التركيبة الاجتماعية لهذه العصابات، أكد غضبان (وفق ما ذكر في كتابه "العشائر العربية.. خطر يُستهان به") أنها تركيبة اجتماعية عشائرية تعتمد على التضامن فيما بينها وذلك بخلاف المجتمع الألماني القائم على الأفراد. وفرّق غضبان بين هذه العصابات بتركيبتها الاجتماعية العشائرية وبين المافيا معتبراً أن الالتزام والإنضمام للمافيا يتم بشكل حر وطوعي وبالإمكان الانسحاب منها واتخاذ مسار آخر، بينما الانتماء العشائري لا مفر منه، وحتى الأعضاء في العشيرة الذين لا يرتكبون الجرائم مضطرون لأن يتستروا على أقربائهم المجرمين بسبب التركيبة الاجتماعية.

من المسؤول عن المشهد الحالي؟

واختلف غضبان مع شرايبر حين تحدث الأخير عن كون السياسات الألمانية حين وصل هؤلاء تتحمل جزءاً من المشكلة، حيث لم يستطع المجتمع في ثمانينيات القرن الماضي دمجهم بشكل مثالي و "لم يمنحهم فرصة ولا آفاقاً ليتعلموا ويحصلوا على فرص عمل أو يتعلموا مهنة، وبالتالي دفع هذا ألى حد ما بالبعض للتوجه إلى الإجرام، ولسان حالهم يقول إن هذه الدولة لا تعطينا فرصا فلنذهب لطريق آخر."

ولفت شرايبر إلى أن من يتحملون مسؤولية أخطاء الفترة المذكورة لم يعودوا هم من يتحملون نتيجة ذلك اليوم، "لذا علينا أن لا نعيد نفس الأخطاء".

من جانبه، رفض غضبان الحديث عن كون المجتمع هو المسؤول عمّا آل اليه هؤلاء، شارحاً "الفترة التي عانى منها اللاجئون كانت قصيرة جدا، وتنطبق على كل اللاجئين من كل الجنسيات وليس فقط من لبنان، ولكننا نلاحظ أن الوحيدين الذين اتبعوا طريق الإجرام هم جماعة لبنان وليس بقية الجماعات"، معتبراً السبب في ذلك "أن هؤلاء هم من أتوا بشكل اجتماعي عشائري يختلف عن البقية، وهم الوحيدون الذين رأوا أن من المفيد المحافظة على شكلهم الاجتماعي، حيث أن ظهورهم في المجتمع بشكل متضامن يجعلهم أكثر قدرة على السيطرة على الجميع، باعتبار المجتمع قائم على أفراد. فجرائم السطو ودفع الإتاوات و وأجورالحماية، كلها مستندة على التضامن بين أعضاء العشيرة، حتى أنّهم وصلوا للتعرض إلى البوليس والهجوم على رجال الأمن".

ما مدى خطورتهم؟

Deutschland Festnahmen bei SEK-Einsatz gegen arabischen Familienclan in Berlin (picture-alliance/dpa/G. Fischer)

أغلب النشاط الإجرامي للعائلات يتركز في برلين

وقلل شرايبر من قيمة تقارير إعلامية تشير إلى أن العصابات المذكورة اخترقت أجهزة الشرطة، مشدّدا على التفريق بين أسماء العائلات وبين المجرمين أنفسهم، وموضحا أن من يدخلون للشرطة يخضعون للمتابعة والتعليم والتدريب، وأن الأجهزة الأمنية تعي جيدا إن كانت هناك حالات تسريب للمعلومات أو غيرها.

وأضاف "اختراق الأمن أو الشرطة في برلين أمر لا يوجد أي اثبات عليه، ولكنّ هناك من يريد تعميم الخوف أكثر. الشرطة في برلين متنوعة وكل رجالها يعملون لصالح دولة القانون".

مختارات

ولفت شرايبر إلى أن العصابات العربية هي متوسطة الإجرام وليست الأخطر في ألمانيا، "للأسف يخدمها وجود قضاء موازٍ أو قضاء داخلي، يلتفون فيه على دولة القانون"، مطالبا الشرطة والقضاء بممارسة عملهم بشكل حاسم ضد هذه الجرائم، مضيفا "للأسف في الفترة السابقة لم يكن هناك دعم من الجهات السياسية للشرطة لكي تتعامل بحدة وشدة مع هذه الجريمة المنظمة"

وتأتي العصابات المذكورة حسب مكتب مكافحة الجريمة في المرتبة التاسعة بعد العصابات التركية والبولندية والالبانية والصربية والروسية والإيطالية، وتنشط العربية منها في ولايات مثل بريمن وبرلين وولاية شمال الراين ويستفاليا.

وصادرت السلطات الألمانية في العام الماضي 77 عقارا بقيمة 9.3 مليون يورو من ذات العصابات بعد أن اشتبهت السلطة في مصادر شرائها، الأمر الذي يذكر بالتحديات أمام مكتب مكافحة الجريمة، مثل صعوبة تعقّب مصدر ومسار تدفق الأموال بسبب عمليات التبييض الأموال، وصعوبة اختراق هذه العائلات أيضاً بسبب ولاء أعضائها وتكتمها.

وحذّر غضبان من لاجئين آخرين يحملون ذات التركيبة الاجتماعية، مضيفاً أن ذات التركيبة الاجتماعية تنطبق على لاجئين من الشيشان وألبانيا وكوسوفو وايزيديين وأفغان وغيرهم، إلا انه فرّق أيضا بين القادمين من المدن السورية والتركية، وبين المناطق الأخرى في البلدين التي اعتبر أيضا أنها تحمل ذات التركيبة العشائرية.

وتطرق غضبان إلى إشكالية إدراج "الجرائم العائلية" على قوائم الشرطة الاتحادية، مشيرا إلى أن الشرطة الاتحادية قررت إدراج موضوع إجرام العائلات للمرة الأولى في نوفمبر الماضي (2018)، وهذا ينطبق أيضا على ولاية شمال الراين ويستفاليا، أي أن الولايتين قررتا ذلك بينما لم يحصل بعد أن تم ادراج هذه الجرائم.

ف.م

  • Schießerei am Landgericht in Frankfurt

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    سجلت في العام الماضي مليون و 330 ألف عملية إجرامية في ألمانيا، وبزيادة قليلة عن 2014. وشكلت السرقات نحو 21 بالمائة منها ووصلت نسبة جرائم "إلحاق إضرار بأملاك الغير" إلى 9 بالمائة و"الاعتداءات الجسدية" إلى 8.4 بالمائة، فيما لم تتجاوز نسبة "الاعتداءات الجنسية" 0.7 بالمائة.

  • Symbolbild Autodieb

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    حلت مدينة لايبتسيغ، التي يبلغ عدد سكانها 544 ألف شخص، في المركز العاشر في القائمة، حيث وصلت معدلات الجريمة فيها إلى 13520 حالة لكل 100 ألف شخص، وهو المعيار المعتمد في الإحصائيات الرسمية لمعدلات الجريمة للمقارنة بين مدينة وأخرى.

  • Deutschland Polizei Festnahme in Alsdorf bei Aachen

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    تقع مدينة آخن غرب ألمانيا وقرب الحدود البلجيكية الهولندية وكانت في المركز التاسع في القائمة. وتشتهر آخن التي يقطنها 243 ألف شخص بأنها تضم أفضل جامعة تقنية في ألمانيا، لكن معدلات الجريمة فيها ارتفعت بنسبة 6.5 بالمائة عن عام 2014 لتصل إلى 13660 حالة لكل 100 ألف شخص.

  • Das Kontroll- und Streifenboot BP 64 Börde der Bundespolizei

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    هامبورغ هي مدينة وولاية في نفس الوقت وتعد المدينة الثانية في ألمانيا بالنسبة لعدد السكان، إذ يعيش فيها مليون و700 ألف شخص. وتشتهر المدينة بمينائها الأكبر في ألمانيا وفيها الكثير من المراكز التجارية في البلد. وصلت معدلات الجريمة فيها إلى 13803 حالة لكل 100 ألف شخص في العام الماضي.

  • Deutschland Razzia in Düsseldorf - Maghreb-Viertel

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    أما دوسلدورف عاصمة ولاية شمال الراين ويستفاليا فكانت في المركز السابع في قائمة اخطر المدن في ألمانيا. ويبلغ عدد سكان المدينة 604 ألف شخص.

  • Deutschland Polizei in Bremen

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    بريمن، كما هامبورغ، مدينة وولاية في نفس الوقت، ويسكنها 551 ألف شخص ووصلت معدلات الجريمة فيها في العام الماضي إلى 13951 حالة لكل 100 ألف شخص.

  • Deutschland Abschiebung nach Tunesien

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    مدينة هاله / ساله تقع في ولاية ساكسونيا أنهالت وتعد من المدن الفقيرة في ألمانيا حسب الإحصائيات الرسمية المعتمدة على نسبة تحصيل الضرائب. ويبلغ عدد سكان المدينة 232 ألف شخص وتقبع في المركز الخامس في قائمة اخطر المدن في ألمانيا.

  • Deutschland Köln Polizei Vorbereitung Demonstrationen Pegida Gegendemonstranten Vorbereitungen

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    تشتهر مدينة كولونيا بالكاتدرائية الكبيرة "دوم" وبالكرنفال الأكبر في أوروبا وبالكثير من الفعاليات الثقافية وتعد مركزا لوسائل الإعلام والمحطات التلفزيونية، وهي المدينة الرابعة في ألمانيا من حيث عدد السكان، إذ يعيش فيها أكثر من مليون شخص، وهي رابع أخطر مدينة من حيث معدل الجرائم. ووصلت معدلات الجريمة فيها إلى 14857 حالة لكل 100 ألف شخص.

  • Deutschland Kriminalität Sprengung von Geldautomaten

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    مدينة هانوفر هي عاصمة ولاية ساكسونيا السفلى ويسكنها أكثر من نصف مليون إنسان وتشتهر بالمعرض السنوي للالكترونيات وبجامعتها العريقة. واحتلت المدينة المركز الثالث في قائمة أخطر المدن وكانت معدلات الجريمة فيها قد بلغت 16066 حالة لكل 100 ألف شخص في العام الماضي.

  • Deutschland GSG 9

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    العاصمة الألمانية برلين يعيش فيها نحو ثلاثة ملايين ونصف المليون شخص. وكانت برلين في عام 2015 ثاني أخطر مدينة في ألمانيا بالنسبة لمعدلات الجريمة، والتي بلغت 16414 حالة لكل 100 ألف شخص، حسب إحصائيات الدائرة الاتحادية لمكافحة الجريمة في ألمانيا.

  • Deutschland Flughafen Frankfurt am Main verstärkte Sicherheitsmaßnahmen

    أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

    تعد مدينة فرانكفورت من أغلى المدن في ألمانيا وهي مركز المال والبنوك في ألمانيا وفي أوروبا وتشتهر بناطحات السحاب الكثيرة فيها وفيها أكبر مطار في البلد. لكنها كانت أخطر مدن ألمانيا على الإطلاق في عام 2015 وسجلت فيها 16550 جريمة لكل 100 ألف شخص.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

أخطر المدن الألمانية وفقا لحساب معدلات الجريمة

نشرت الدائرة الاتحادية لمكافحة الجريمة في ألمانيا تقريرها السنوي عن معدلات الجريمة لعام 2015، وكانت النسبة في المدن التي يتجاوز عدد سكانها 200 ألف شخص متفاوتة، واحتلت بعض المدن الغنية والشهيرة مراكز متقدمة في القائمة. (27.05.2016)  

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